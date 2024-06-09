В путешествии по северо-западу страны вы откроете город неординарных личностей, ремесленников и юмора. Познакомитесь с его особенной архитектурой и непростой историей, сможете посетить колоритные музеи Гюмри. А также побываете в двух монастырях 13 и 10 веков. Они менее известны, чем другие армянские святыни, поэтому туристические толпы не помешают вам прочувствовать дух Средневековья.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Айк и Мариам Ваш представитель в Ереване

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Аричаванк

Примерно через полтора часа мы доедем до религиозного комплекса 13 века. Вы осмотрите оригинальное сооружение из красного туфа, познакомитесь с историей важного духовного центра Армении и откроете прекрасный вид на глубокое ущелье.

Самобытный Гюмри

На обзорной экскурсии вы окинете взглядом историю города с 7 века до н. э. до современности

Раскроете особенности местной архитектурой

Посетите Чёрную крепость Николая II

Поговорим о развитии ремёсел и искусства и о том, как Гюмри стал культурной столицей Армении. Вы сможете посетить мастер-класс по гончарному делу и местные музеи.

Мы также расскажем интересные факты о городе, восставшем после страшного землетрясения

Не обойдём вниманием известных личностей, связанных с Гюмри, и вспомним забавные истории города юмора

Монастырь Мармашен

Недалеко от Гюмри вы осмотрите ещё один средневековый памятник — обитель 10 века, которая играла важную роль в духовной жизни страны. Здесь же вы узнаете о загадочном роднике Эгинар.

Организационные детали