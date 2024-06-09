В путешествии по северо-западу страны вы откроете город неординарных личностей, ремесленников и юмора.
Познакомитесь с его особенной архитектурой и непростой историей, сможете посетить колоритные музеи Гюмри. А также побываете в двух монастырях 13 и 10 веков.
Они менее известны, чем другие армянские святыни, поэтому туристические толпы не помешают вам прочувствовать дух Средневековья.
Познакомитесь с его особенной архитектурой и непростой историей, сможете посетить колоритные музеи Гюмри. А также побываете в двух монастырях 13 и 10 веков.
Они менее известны, чем другие армянские святыни, поэтому туристические толпы не помешают вам прочувствовать дух Средневековья.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монастырь Аричаванк
Примерно через полтора часа мы доедем до религиозного комплекса 13 века. Вы осмотрите оригинальное сооружение из красного туфа, познакомитесь с историей важного духовного центра Армении и откроете прекрасный вид на глубокое ущелье.
Самобытный Гюмри
- На обзорной экскурсии вы окинете взглядом историю города с 7 века до н. э. до современности
- Раскроете особенности местной архитектурой
- Посетите Чёрную крепость Николая II
- Поговорим о развитии ремёсел и искусства и о том, как Гюмри стал культурной столицей Армении. Вы сможете посетить мастер-класс по гончарному делу и местные музеи.
- Мы также расскажем интересные факты о городе, восставшем после страшного землетрясения
- Не обойдём вниманием известных личностей, связанных с Гюмри, и вспомним забавные истории города юмора
Монастырь Мармашен
Недалеко от Гюмри вы осмотрите ещё один средневековый памятник — обитель 10 века, которая играла важную роль в духовной жизни страны. Здесь же вы узнаете о загадочном роднике Эгинар.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo V
- В путешествие с вами могут отправиться дети старше 10 лет
- Дополнительные расходы: по желанию посещение Музея иллюзий — 4000 AMD, Музея паутины — 2000 AMD; обед в Гюмри
- Мы советуем надевать удобную обувь для комфортных прогулок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Мариам. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Много лет работаю гидом-эксурсоводом в Армении. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Дружелюбные и информативные туры мы проводим вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!Задать вопрос
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