Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
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даты
Описание
В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник.
Что вас ожидает
Музей национальной архитектуры и городского быта
Музей находится в историческом центре города и расположен в старинном доме, который принадлежал аристократической семье Дзитохцян. Осматривая тематические экспозиции с гидом, вы познакомитесь с историей Гюмри и всего региона, а также с национальной культурой и бытовыми традициям армянской провинции в разные эпохи.
Галерея сестёр Асламазян
Также вы посетите галерею, где представлено полное собрание работ сестёр Мариам и Ерануи Асламазян. Гид расскажет о выдающихся армянских художницах, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также совершили переворот в общественном сознании своего времени. Вы рассмотрите произведения, отражающие их творческий путь и философию. Познакомитесь с уникальным стилем мастеров и особенностями их техники.
Музей Минаса Аветисяна
В завершение вы отправитесь в музей на окраине города, где погрузитесь в мир творчества и жизни знаменитого армянского художника. В доме, где жил и работал Минас Аветисян, вы увидите его произведения и личные вещи. Изучите яркие холсты и необычные формы его работ. А также узнаете об особенностях стиля мастера и методике, которую он использовал для создания произведений.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером; все входные билеты в музеи с экскурсиями
- Общее время в пути составит 4,5 часа
- Экскурсии в каждом музее проводят местные гиды, трансфер организован с одним из водителей-гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.