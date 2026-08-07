Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
В экскурсию мы включили три колоритных заведения, где душа города раскрывается лучше, чем на любой пешеходной прогулке. Вы посетите музей архитектуры и быта, галерею сестёр Асламазян и музей Минаса Аветисяна. Представите быт армянской провинции в разные исторические периоды. Услышите о знаменитых мастерах, которые здесь жили и работали. И через их творчество прочувствуете культуру и историю Гюмри.
Описание экскурсии
В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник.
Что вас ожидает
Музей национальной архитектуры и городского быта
Музей находится в историческом центре города и расположен в старинном доме, который принадлежал аристократической семье Дзитохцян. Осматривая тематические экспозиции с гидом, вы познакомитесь с историей Гюмри и всего региона, а также с национальной культурой и бытовыми традициям армянской провинции в разные эпохи.
Галерея сестёр Асламазян
Также вы посетите галерею, где представлено полное собрание работ сестёр Мариам и Ерануи Асламазян. Гид расскажет о выдающихся армянских художницах, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также совершили переворот в общественном сознании своего времени. Вы рассмотрите произведения, отражающие их творческий путь и философию. Познакомитесь с уникальным стилем мастеров и особенностями их техники.
Музей Минаса Аветисяна
В завершение вы отправитесь в музей на окраине города, где погрузитесь в мир творчества и жизни знаменитого армянского художника. В доме, где жил и работал Минас Аветисян, вы увидите его произведения и личные вещи. Изучите яркие холсты и необычные формы его работ. А также узнаете об особенностях стиля мастера и методике, которую он использовал для создания произведений.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером; все входные билеты в музеи с экскурсиями
Общее время в пути составит 4,5 часа
Экскурсии в каждом музее проводят местные гиды, трансфер организован с одним из водителей-гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
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Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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