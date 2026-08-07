В экскурсию мы включили три колоритных заведения, где душа города раскрывается лучше, чем на любой пешеходной прогулке. Вы посетите музей архитектуры и быта, галерею сестёр Асламазян и музей Минаса Аветисяна. Представите быт армянской провинции в разные исторические периоды. Услышите о знаменитых мастерах, которые здесь жили и работали. И через их творчество прочувствуете культуру и историю Гюмри.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник.

Что вас ожидает

Музей национальной архитектуры и городского быта

Музей находится в историческом центре города и расположен в старинном доме, который принадлежал аристократической семье Дзитохцян. Осматривая тематические экспозиции с гидом, вы познакомитесь с историей Гюмри и всего региона, а также с национальной культурой и бытовыми традициям армянской провинции в разные эпохи.

Галерея сестёр Асламазян

Также вы посетите галерею, где представлено полное собрание работ сестёр Мариам и Ерануи Асламазян. Гид расскажет о выдающихся армянских художницах, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также совершили переворот в общественном сознании своего времени. Вы рассмотрите произведения, отражающие их творческий путь и философию. Познакомитесь с уникальным стилем мастеров и особенностями их техники.

Музей Минаса Аветисяна

В завершение вы отправитесь в музей на окраине города, где погрузитесь в мир творчества и жизни знаменитого армянского художника. В доме, где жил и работал Минас Аветисян, вы увидите его произведения и личные вещи. Изучите яркие холсты и необычные формы его работ. А также узнаете об особенностях стиля мастера и методике, которую он использовал для создания произведений.

Организационные детали