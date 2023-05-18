Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана

Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей

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В экскурсию мы включили три колоритных заведения, где душа города раскрывается лучше, чем на любой пешеходной прогулке. Вы посетите музей архитектуры и быта, галерею сестёр Асламазян и музей Минаса Аветисяна. Представите быт армянской провинции в разные исторические периоды. Услышите о знаменитых мастерах, которые здесь жили и работали. И через их творчество прочувствуете культуру и историю Гюмри.
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В каждом музее экскурсию для вас проведёт местный сотрудник.

Что вас ожидает

Музей национальной архитектуры и городского быта

Музей находится в историческом центре города и расположен в старинном доме, который принадлежал аристократической семье Дзитохцян. Осматривая тематические экспозиции с гидом, вы познакомитесь с историей Гюмри и всего региона, а также с национальной культурой и бытовыми традициям армянской провинции в разные эпохи.

Галерея сестёр Асламазян

Также вы посетите галерею, где представлено полное собрание работ сестёр Мариам и Ерануи Асламазян. Гид расскажет о выдающихся армянских художницах, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также совершили переворот в общественном сознании своего времени. Вы рассмотрите произведения, отражающие их творческий путь и философию. Познакомитесь с уникальным стилем мастеров и особенностями их техники.

Музей Минаса Аветисяна

В завершение вы отправитесь в музей на окраине города, где погрузитесь в мир творчества и жизни знаменитого армянского художника. В доме, где жил и работал Минас Аветисян, вы увидите его произведения и личные вещи. Изучите яркие холсты и необычные формы его работ. А также узнаете об особенностях стиля мастера и методике, которую он использовал для создания произведений.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером; все входные билеты в музеи с экскурсиями
  • Общее время в пути составит 4,5 часа
  • Экскурсии в каждом музее проводят местные гиды, трансфер организован с одним из водителей-гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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