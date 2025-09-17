Из Еревана в Гюмри: город сердца, юмора и вдохновения
Погулять по старинным улицам, зайти в музей быта, увидеть знаменитую крепость и заехать в монастырь
Вы побываете в Гюмри — втором по величине городе Армении и культурном центре страны.
Посетите Музей городского быта, остановитесь у Чёрной крепости и прогуляетесь по улицам со старинными зданиями.
Кстати, в Гюмри самый колоритный диалект армянского языка! Завершится маршрут у живописного монастыря Аричаванк на склоне горы Арагац.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Гюмри — дух старой Армении (1 час 30 мин. — 1 час 50 мин.)
В Гюмри кажется, что время остановилось: вот-вот зазвенит молот кузнеца, а из-за поворота появится фаэтонщик и громко предложит прокатиться по улочкам. Дома поражают оттенками туфа и тонкой резьбой деревянных балконов. Этот город по праву считают культурным сердцем Армении — и вы поймёте, за что его любят.
Музей городского быта (50–60 мин.)
Вы посетите красивый особняк купца Петроса Дзитогцяна, выстроенный из красного туфа. Внутри — музей с подлинным интерьером, предметами быта и духом старого Гюмри. Музей включён в список нематериального наследия города.
Чёрная Крепость (20–30 мин.)
Архитектурно-военный памятник 19 века, окутанный легендами. Вы осмотрите мощные стены, узнаете, как устроена оборонительная система, и где в подземных переходах прячутся соединения между крепостями и памятником «Мать Армения».
Обед в традиционном ресторане (50–60 мин.)
Свободное время для обеда (по желанию). Можно выбрать из трёх вариантов, включая вегетарианское меню.
Монастырь Аричаванк (20–30 мин.)
В завершение — поездка в Аричаванк, один из живописнейших монастырей региона. Название переводится как «прекрасное место» — и это действительно так. Обитель известна своей богатой историей, архитектурой и культурным значением.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter, Higer, Neoplan
В стоимость входит: трансфер с Wi-Fi, экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, страхование пассажиров
Отдельно оплачивается обед: 3 900 AMD—4 900 AMD (€9–11)
Будьте готовы к прогулке продолжительностью 1–2 часа, чтобы в полной мере насладиться красотой и историей города
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
С
СВЕТЛАНА
17 сен 2025
Красивый город, эрудированный гид, аккуратный водитель