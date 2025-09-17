Вы побываете в Гюмри — втором по величине городе Армении и культурном центре страны. Посетите Музей городского быта, остановитесь у Чёрной крепости и прогуляетесь по улицам со старинными зданиями. Кстати, в Гюмри самый колоритный диалект армянского языка! Завершится маршрут у живописного монастыря Аричаванк на склоне горы Арагац.

Описание экскурсии

Гюмри — дух старой Армении (1 час 30 мин. — 1 час 50 мин.)

В Гюмри кажется, что время остановилось: вот-вот зазвенит молот кузнеца, а из-за поворота появится фаэтонщик и громко предложит прокатиться по улочкам. Дома поражают оттенками туфа и тонкой резьбой деревянных балконов. Этот город по праву считают культурным сердцем Армении — и вы поймёте, за что его любят.

Музей городского быта (50–60 мин.)

Вы посетите красивый особняк купца Петроса Дзитогцяна, выстроенный из красного туфа. Внутри — музей с подлинным интерьером, предметами быта и духом старого Гюмри. Музей включён в список нематериального наследия города.

Чёрная Крепость (20–30 мин.)

Архитектурно-военный памятник 19 века, окутанный легендами. Вы осмотрите мощные стены, узнаете, как устроена оборонительная система, и где в подземных переходах прячутся соединения между крепостями и памятником «Мать Армения».

Обед в традиционном ресторане (50–60 мин.)

Свободное время для обеда (по желанию). Можно выбрать из трёх вариантов, включая вегетарианское меню.

Монастырь Аричаванк (20–30 мин.)

В завершение — поездка в Аричаванк, один из живописнейших монастырей региона. Название переводится как «прекрасное место» — и это действительно так. Обитель известна своей богатой историей, архитектурой и культурным значением.

Организационные детали