Представьте: вы в настоящем армянском саду, а вокруг абрикосы и персики, которые вы попробуете прямо с ветки, а потом отдохнёте в тени деревьев. Именно так и пройдёт наша атмосферная поездка. Вы пообщаетесь с хозяевами этого уютного уголка и научитесь бережно собирать урожай.
Описание мастер-класса
- Мы отправимся за город — примерно в 40 км от столицы. Дорога займёт около часа
- На месте вас встретят владельцы хозяйства. Они расскажут об особенностях выращивания абрикосов, слив, черешни и персиков, а ещё о традициях садоводства в Армении
- Вы получите небольшой инструктаж — узнаете, как аккуратно снимать плоды с дерева и определять их спелость
- И наконец самая приятная часть — попробуете свежие фрукты прямо с дерева. Мы устроим небольшую дегустацию в тени сада, где можно спокойно отдохнуть в тишине и сделать фото
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, мастер-класс и дегустация фруктов.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Республики»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 59 туристов
Опытный гид-водитель с глубоким знанием армянской, ближневосточной и древнеиранской истории. По образованию историк, увлечённый культурой и наследием региона. Свободно говорю на русском, английском и армянском языках, легко нахожу общий язык с путешественниками из разных стран. Всегда готов поделиться не только фактами, но и живыми историями, чтобы сделать путешествие по Армении по-настоящему запоминающимся.
