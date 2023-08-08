Индивидуальная экскурсия в Крепость Амберд и Обсерваторию Бюракан в Ереване
Вы сможете проникнуться спокойствием и гармонией природы, а также исследовать загадочный ночной небосклон Армении.
В рамках этого захватывающего приключения вы посетите историческую Крепость Амберд и обсерваторию Бюракан, где вам откроются невероятные возможности наблюдать небесные тела и узнавать удивительные факты о вселенной.
В рамках этого захватывающего приключения вы посетите историческую Крепость Амберд и обсерваторию Бюракан, где вам откроются невероятные возможности наблюдать небесные тела и узнавать удивительные факты о вселенной.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Амберд
- Обсерватория Бюракан
- Винодельня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Крепость Амберд.
- В ходе нашего тура мы отправимся в историческую крепость Амберд, изысканно расположенную на возвышенности, где вас ждут великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в историю этого фортификационного сооружения, которое служило надежной защитной структурой на протяжении многих веков, оберегая своих обитателей от вражеских атак и внешних угроз.
- Обсерватория Бюракана.
- Затем мы посетим признанную одной из ведущих астрономических учреждений в регионе — обсерваторию Бюракан. Главной изюминкой нашего тура будет возможность собственными глазами насладиться великолепием ночного звездного неба через мощные телескопы обсерватории Бюракан. Вы будете поражены красотой звезд, планет, галактик и других небесных объектов. Профессиональные астрономы-экскурсоводы будут рядом с вами, помогая распознавать различные объекты и ответят на все ваши вопросы, касающиеся них.
- Винодельня по выбору гостя.
- Учитывая, что наш регион расположен в известной винодельческой зоне, по вашему желанию мы можем добавить в тур посещение местного гастрономического двора или одной из виноделен, где вы сможете узнать о процессе выращивания винограда и производства вина от местных экспертов. Вас ждет увлекательная экскурсия по винодельне, возможность провести дегустацию различных видов вин и насладиться их уникальными ароматом, вкусом и характером.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы, професcиональные водители
- Бутилированная вода
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Что не входит
- Входные билеты: Крепость Амберд (5$), Обсерватория Бюракан (12$)
- Если тур включает посещение виноделья, у Вас есть несколько вариантов выбора винодельней: Voskevaz, VanArdi, Armenia Wine и Mnacakanyans Gastro Yard. В зависимости от выбранного пакета, Вам будет предоставлено дополнительное предложение цен.
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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