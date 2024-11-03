Вы сможете проникнуться спокойствием и гармонией природы, а также исследовать загадочный ночной небосклон Армении.
В рамках этого захватывающего приключения вы посетите историческую Крепость Амберд и обсерваторию Бюракан, где вам откроются невероятные возможности наблюдать небесные тела и узнавать удивительные факты о вселенной.
В рамках этого захватывающего приключения вы посетите историческую Крепость Амберд и обсерваторию Бюракан, где вам откроются невероятные возможности наблюдать небесные тела и узнавать удивительные факты о вселенной.
Описание экскурсии
Крепость Амберд
В ходе нашего тура мы отправимся в историческую крепость Амберд, изысканно расположенную на возвышенности, где вас ждут великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в историю этого фортификационного сооружения, которое служило надежной защитной структурой на протяжении многих веков, оберегая своих обитателей от вражеских атак и внешних угроз.
Обсерватория Бюракана
Затем мы посетим признанную одной из ведущих астрономических учреждений в регионе — обсерваторию Бюракан. Главной изюминкой нашего тура будет возможность собственными глазами насладиться великолепием ночного звездного неба через мощные телескопы обсерватории Бюракан. Вы будете поражены красотой звезд, планет, галактик и других небесных объектов. Профессиональные астрономы-экскурсоводы будут рядом с вами, помогая распознавать различные объекты и ответят на все ваши вопросы, касающиеся них.
Винодельня по выбору гостя
Учитывая, что наш регион расположен в известной винодельческой зоне, по вашему желанию мы можем добавить в тур посещение местного гастрономического двора или одной из виноделен, где вы сможете узнать о процессе выращивания винограда и производства вина от местных экспертов. Вас ждет увлекательная экскурсия по винодельне, возможность провести дегустацию различных видов вин и насладиться их уникальными ароматом, вкусом и характером. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Погода в обсерватории может иногда помешать наблюдению ночного звездного неба. В таких случаях мы предлагаем увлекательный тур внутри обсерватории. Имейте в виду, что возможность провести ночное наблюдение зависит от сезона и капризов погоды.
- Зимой обсерватория работает по запросу, а дорога в Амберд закрыта. В этом туре мы предлагаем нашим гостям зимой посетить Аллею армянского алфавита, Монастыри Сагмосаванк и Оганаванк.
24/7
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Амберд
- Обсерватория Бюракан
- Винодельня
Что включено
- Транспортные расходы, професcиональные водители
- Бутилированная вода
- Начало (конец) из любой точки Еревана
Что не входит в цену
- Входные билеты: Крепость Амберд (5$), Обсерватория Бюракан (12$)
- Если тур включает посещение виноделья, у Вас есть несколько вариантов выбора винодельней: Voskevaz, VanArdi, Armenia Wine и Mnacakanyans Gastro Yard. В зависимости от выбранного пакета, Вам будет предоставлено дополнительное предложение цен.
- Обед
- При выбере опции с гидом, Вас будет сопроваждать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень визуально насыщенная экскурсия. Рипсиме проактивно выяснила наши предпочтения, предложила альтернативный маршрут чтобы посмотреть больше мест, что нас бы заинтересовали по пути к основной точке. Гид уважительно и доброжелательно относился
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Н
У нас была экскурсия без гида, только с водителем. Водитель Армен был очень доброжелателен и аккуратно вел машину, что важно в условиях серпантина. Сначала мы заехали во впечатляющую крепость 7
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А
Прекрасная экскурсия, очень интересный набор туристических объектов, который позволяет за пять часов увидеть древнюю крепость 11 века, фантастические остатки советского прошлого и посмотреть на звезды. И все это в окружении прекрасных горных пейзажей Армении.
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В
Не повезло, что было пасмурно в день экскурсии, обсерватория прошла мимо нас, к сожалению.
Побывали на винодельне Mnacakanyan Gastro Yard, где нас от души по-домашнему накормили и напоили)
Также полазили по развалинах крепости Амберд
Побывали на винодельне Mnacakanyan Gastro Yard, где нас от души по-домашнему накормили и напоили)
Также полазили по развалинах крепости Амберд
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Е
Большое спасибо организаторам тура, которые помогли с деталями и выбором маршрута. Мы получили незабываемые впечатления! Отличная экскурсия, всё понравилось:) Спасибо большое Шагену за поездку и рассказы!
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O
Предлагаю назвать экскурсию: Крепость Амберд и телескоп. Насколько нас поразила крепость Амберд, не передать словами!!! Это потрясающее впечатление от такого грандиозного сооружения в лучах заходящего солнца навсегда останется в нашей
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