Гора Арагац и монастырь Сагмосаванк из Еревана

Полюбоваться крепостью Амберд, увидеть озеро Кари и зайти в средневековый монастырь в мини-группе
Приглашаем вас исследовать самую высокую точку Армении — гору Арагац.

В нашей программе: крепость Амберд, озеро Кари, древний монастырь и захватывающие виды! Мы посетим завод сухофруктов, где попробуем невероятное сочетание фруктов и овощей.

А в конце экскурсии вас ждёт весёлое приключение: найти первую букву своего имени в Аллее букв армянского алфавита.
5
1 отзыв
Гора Арагац и монастырь Сагмосаванк из Еревана
Гора Арагац и монастырь Сагмосаванк из Еревана
Гора Арагац и монастырь Сагмосаванк из Еревана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Крепость Амберд, которая возведена в 7 веке
  • Озеро Кари (в переводе — «каменное озеро») на высоте 3250 метров. Отсюда открывается великолепный вид на Араратскую долину
  • Завод сухофруктов. На дегустации вас ждут вкусные сюрпризы — вы поймёте, почему Армению называют солнечной страной
  • Монастырь Сагмосаванк, известный своей архитектурой и расположением. Монастырь стоит на краю ущелья, здесь живописный вид на реку Касах и окружающий пейзаж
  • Аллею армянского алфавита, которая построена в 2005 году и состоит из 39 расписных букв

Вы узнаете:

  • Об анoмальных явлениях на склоне горы Арагац
  • Историю крепости Амберд, которая была не только военной крепостью, но и резиденцией армянских феодалов
  • Кем и как был построен Сагмосаванк, также известный как монастырь Псалмов

И многое другое!

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии достаточно лёгкий и подойдёт как взрослым, так и детям. Но не рекомендуется путешественникам с повышенным давлением
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
  • В стоимость включено: транспорт с Wi-Fi, все входные билеты, бутилированная вода и булочки. Дополнительно оплачивается: обед — около 10 евро за человека
  • Экскурсия проводится на двух языках, русском и английском
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€31
Дети до 7 лет€16
Младенцы до 3-х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Налбандяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
17 июля 2024
Всё понравилось, динамично, интересно, прекрасная природа, любопытные факты о стране и народе, Маня очень хороший гид, Хачатур очень профессиональный водитель, спасибо ☺️

Входит в следующие категории Еревана

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСкидкиНаследие АрменииГорыНа микроавтобусе

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