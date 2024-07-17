Приглашаем вас исследовать самую высокую точку Армении — гору Арагац.
В нашей программе: крепость Амберд, озеро Кари, древний монастырь и захватывающие виды! Мы посетим завод сухофруктов, где попробуем невероятное сочетание фруктов и овощей.
А в конце экскурсии вас ждёт весёлое приключение: найти первую букву своего имени в Аллее букв армянского алфавита.
В нашей программе: крепость Амберд, озеро Кари, древний монастырь и захватывающие виды! Мы посетим завод сухофруктов, где попробуем невероятное сочетание фруктов и овощей.
А в конце экскурсии вас ждёт весёлое приключение: найти первую букву своего имени в Аллее букв армянского алфавита.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Крепость Амберд, которая возведена в 7 веке
- Озеро Кари (в переводе — «каменное озеро») на высоте 3250 метров. Отсюда открывается великолепный вид на Араратскую долину
- Завод сухофруктов. На дегустации вас ждут вкусные сюрпризы — вы поймёте, почему Армению называют солнечной страной
- Монастырь Сагмосаванк, известный своей архитектурой и расположением. Монастырь стоит на краю ущелья, здесь живописный вид на реку Касах и окружающий пейзаж
- Аллею армянского алфавита, которая построена в 2005 году и состоит из 39 расписных букв
Вы узнаете:
- Об анoмальных явлениях на склоне горы Арагац
- Историю крепости Амберд, которая была не только военной крепостью, но и резиденцией армянских феодалов
- Кем и как был построен Сагмосаванк, также известный как монастырь Псалмов
И многое другое!
Организационные детали
- Маршрут экскурсии достаточно лёгкий и подойдёт как взрослым, так и детям. Но не рекомендуется путешественникам с повышенным давлением
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
- В стоимость включено: транспорт с Wi-Fi, все входные билеты, бутилированная вода и булочки. Дополнительно оплачивается: обед — около 10 евро за человека
- Экскурсия проводится на двух языках, русском и английском
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€31
|Дети до 7 лет
|€16
|Младенцы до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Налбандяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
17 июля 2024
Всё понравилось, динамично, интересно, прекрасная природа, любопытные факты о стране и народе, Маня очень хороший гид, Хачатур очень профессиональный водитель, спасибо ☺️
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