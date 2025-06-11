Георгий проводит ещё 3 экскурсии

Путешествие к святым местам — обязательный пункт знакомства с Арменией. Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому. Средневековые сооружения в окружении дикой природы, факты и тайны — вам понравится такая Армения!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь святых реликвий

Средневековый Ованаванк — один из самых культовых монастырей Армении. Я расскажу, когда и кем он был построен. Вы разберётесь в тонкостях архитектуры сооружения и исследуете его сохранившиеся части. Мы поговорим о религиозных реликвиях, найденных здесь, и обсудим, какое значение эти артефакты имеют для христиан.

Монастырь в ущелье

Вы откроете, как появился Сагмосаванк, и сравните его с монастырём Ованаванк. Услышите о знаменитом книгохранилище святыни и поймёте, чем славится ущелье, в котором расположён Сагмосаванк. После моего рассказа вы сможете полюбоваться пейзажами, окружающими монастырь, и самостоятельно осмотреть его.

Монумент Армянского Алфавита

Необычный памятник построен в 2005 году в честь 1600-летия создания Месропом Маштоцем национальной армянской письменности и расположен на открытой местности, по дороге к горе Арагац. Здесь вы погулять на свежем воздухе и сделаете памятную фотографию возле первой буквы вашего имени.

Легендарная крепость Амберд

Не один век Амберд служила защитой армянской земли. Я расскажу, как крепость спасла местных жителей от завоевателей, и поделюсь другими интересными деталями из её летописи. Вы узнаете, какой фильм снимали в Амберд, насладитесь захватывающими видами и изучите стены средневековой крепости.

Организационные детали

Поедем на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda

Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии

Что входит в стоимость, а что нет:

Включено:

— Угощение в машине, кофе или чай

— Бесплатный Wi-Fi

— Встреча и доставка в отель

— Детское кресло

— Зарядки для телефонов

— Одноразовые приборы

— Одеяла, подушки и зонтики