Георгий проводит ещё 3 экскурсии

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Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд

Средневековая архитектура, история христианства и горные пейзажи

Георгий
Георгий – Гид из Еревана
Путешествие к святым местам — обязательный пункт знакомства с Арменией.

Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь.

Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому.

Средневековые сооружения в окружении дикой природы, факты и тайны — вам понравится такая Армения!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €135 за экскурсию

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Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд

Что вас ожидает

Монастырь святых реликвий
Средневековый Ованаванк — один из самых культовых монастырей Армении. Я расскажу, когда и кем он был построен. Вы разберётесь в тонкостях архитектуры сооружения и исследуете его сохранившиеся части. Мы поговорим о религиозных реликвиях, найденных здесь, и обсудим, какое значение эти артефакты имеют для христиан.

Монастырь в ущелье
Вы откроете, как появился Сагмосаванк, и сравните его с монастырём Ованаванк. Услышите о знаменитом книгохранилище святыни и поймёте, чем славится ущелье, в котором расположён Сагмосаванк. После моего рассказа вы сможете полюбоваться пейзажами, окружающими монастырь, и самостоятельно осмотреть его.

Легендарная крепость Амберд
Не один век Амберд служила защитой армянской земли. Я расскажу, как крепость спасла местных жителей от завоевателей, и поделюсь другими интересными деталями из её летописи. Вы узнаете, какой фильм 🎥 снимали в Амберд, насладитесь захватывающими видами и изучите стены средневековой крепости.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит: услуги гида, напитки (чай, кофе), WiFi, наушники и зарядки для смартфонов, прокат сигвея.
  • Дополнительные расходы: ужин — примерно 10 долларов 💵 с человека
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Георгий, я индивидуальный гид и владелец туристической компании. Вот уже больше пяти лет я занимаюсь организацией экскурсий и стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Армении. Ваш комфорт — мой высший приоритет, поэтому экскурсии проходят на новых автомобилях Mercedes c профессиональными водителями. Ни о чем не беспокойтесь и наслаждайтесь увлекательным приключением!
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Георгий проводит ещё 3 экскурсии

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