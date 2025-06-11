Георгий проводит ещё 3 экскурсии

Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
Средневековая архитектура, история христианства и горные пейзажи
Путешествие к святым местам — обязательный пункт знакомства с Арменией.
Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому. Средневековые сооружения в окружении дикой природы, факты и тайны — вам понравится такая Армения!
Средневековый Ованаванк — один из самых культовых монастырей Армении. Я расскажу, когда и кем он был построен. Вы разберётесь в тонкостях архитектуры сооружения и исследуете его сохранившиеся части. Мы поговорим о религиозных реликвиях, найденных здесь, и обсудим, какое значение эти артефакты имеют для христиан.
Монастырь в ущелье
Вы откроете, как появился Сагмосаванк, и сравните его с монастырём Ованаванк. Услышите о знаменитом книгохранилище святыни и поймёте, чем славится ущелье, в котором расположён Сагмосаванк. После моего рассказа вы сможете полюбоваться пейзажами, окружающими монастырь, и самостоятельно осмотреть его.
Монумент Армянского Алфавита
Необычный памятник построен в 2005 году в честь 1600-летия создания Месропом Маштоцем национальной армянской письменности и расположен на открытой местности, по дороге к горе Арагац. Здесь вы погулять на свежем воздухе и сделаете памятную фотографию возле первой буквы вашего имени.
Легендарная крепость Амберд
Не один век Амберд служила защитой армянской земли. Я расскажу, как крепость спасла местных жителей от завоевателей, и поделюсь другими интересными деталями из её летописи. Вы узнаете, какой фильм снимали в Амберд, насладитесь захватывающими видами и изучите стены средневековой крепости.
Организационные детали
Поедем на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda
Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии
Что входит в стоимость, а что нет:
Включено: — Угощение в машине, кофе или чай — Бесплатный Wi-Fi — Встреча и доставка в отель — Детское кресло — Зарядки для телефонов — Одноразовые приборы — Одеяла, подушки и зонтики
Не включено: — Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан — Билет в крепость Амберд — 1500 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Я родился и вырос в Ереване, знаю почти все закоулки этого древнего города. Уникальная армянская архитектура — от туфа до сочетания старых и новых форм — влюбляет с первого взгляда, читать дальшеуменьшить
как и тепло, отзывчивость и гостеприимство местных жителей. После университета я выбрал путь в туризме: работал менеджером, водителем, гидом, год провёл на Кипре, где освоил английский, а с 2018 года сам организую комфортные туры по Армении на собственных минивэнах и седане.
Провожу классические экскурсии по главным достопримечательностям страны, делая акцент на удобстве и внимании к деталям. Также организую однодневные и многодневные поездки в Грузию, где живут мои родственники — это редкость среди частных гидов, такие маршруты чаще предлагают только компании. Для меня важно, чтобы путешествие было не только насыщенным, но и по-настоящему приятным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Это была моя первая экскурсия в Армении и я рада, что выбрала Георгия. Он много и интересно рассказывал обо всём, что мы проезжали по пути к основным локациям. Охотно отвечал читать дальшеуменьшить
на наши вопросы. Давал достаточно времени для самостоятельного осмотра и фото. Георгий очень комфортно организовал нашу поездку - мы не устали, нам было интересно и очень познавательно. Ну и любовь к Армении - это то, что передалось и нам! Рекомендую эту экскурсию
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Г
Галина
Отличная экскурсия, Георгий рассказывает очень интересно, дает время на погулять и пофотографироваться. Автомобиль комфортный, предоставляется вода, домашний кофе в термосе, салфетки сухие и влажные, есть запасные зонтики, wi-fi в машине, в общем сервис приятно удивил. Всем рекомендую Георгия как экскурсовода. Учел все наши пожелания и временные возможности.
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Роман
Небольшая, но очень живописная экскурсия. Локации расположены недалеко от Еревана и друг от друга. Георгий очень эрудированный, рассказывает много и интересно, но не перегружает. Под конец можно пообедать в живописной таверне.
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О
Ольга
Потрясающей красоты места, рты у нас не закрывались! Георгий отличный рассказчик и очень приятный человек. Комфортный автомобиль, кофе/вода/конфетки)) Достаточно времени пофотографировать на каждой точке. Мы в полном восторге, рекомендую от всей души. Георгий, спасибо еще раз!
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Кристина
Хорошая экскурсия, первое место в рейтинге всего, что мы успели посетить. Комфортабельный автобус, внимательный гид.
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Ю
Юлия
Наша семья от всей души благодарит уважаемого Георгия за прекрасную экскурсию! Мы провели вместе с Георгием целый день и получили огромное наслаждение от общения. И хотя в день экскурсии шел дождь читать дальшеуменьшить
и не слишком повезло с погодой, но с гидом нам повезло точно! Георгий очень чуткий, внимательный и деликатный человек. По нашей просьбе Георгий останавливался в местах, которые нам нравились, чтобы сделать фотографии. На всех запланированных локациях у нас было достаточно времени для осмотра. А в конце экскурсии Георгий отвез нас в ресторан недалеко от крепости Амберд и посоветовал самые вкусные блюда! И, конечно, машина у Георгия отличная, об этом многие пишут, но, мне кажется, самое главное, что Георгий действительно талантливый экскурсовод и рассказчик. Не было ни одного вопроса о истории Армении на который бы мы не получили развернутый, яркий и запоминающийся рассказ. Кажется, что Георгий знает про Армению все и с большой радостью делиться своими знаниями. Именно такого гида мы искали для своей поездки! Всем, кто действительно интересуется историей, от всей души рекомендуем уважаемого Георгия и еще раз выражаем ему огромную благодарность!
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