Георгий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь святых реликвий

Средневековый Ованаванк — один из самых культовых монастырей Армении. Я расскажу, когда и кем он был построен. Вы разберётесь в тонкостях архитектуры сооружения и исследуете его сохранившиеся части. Мы поговорим о религиозных реликвиях, найденных здесь, и обсудим, какое значение эти артефакты имеют для христиан.

Монастырь в ущелье

Вы откроете, как появился Сагмосаванк, и сравните его с монастырём Ованаванк. Услышите о знаменитом книгохранилище святыни и поймёте, чем славится ущелье, в котором расположён Сагмосаванк. После моего рассказа вы сможете полюбоваться пейзажами, окружающими монастырь, и самостоятельно осмотреть его.

Легендарная крепость Амберд

Не один век Амберд служила защитой армянской земли. Я расскажу, как крепость спасла местных жителей от завоевателей, и поделюсь другими интересными деталями из её летописи. Вы узнаете, какой фильм 🎥 снимали в Амберд, насладитесь захватывающими видами и изучите стены средневековой крепости.

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