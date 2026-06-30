Прекрасные виды заснеженных вершин — не единственное, чем может похвастаться горный массив Арагац.
Именно здесь на южном склоне расположена обсерватория Бюракан, поэтому вас также ждут виды звёздного неба через мощные телескопы.
Помимо астрономического центра, вы побываете в крепости Амберд и, если захотите, в одной из виноделен, которыми славится регион.
Именно здесь на южном склоне расположена обсерватория Бюракан, поэтому вас также ждут виды звёздного неба через мощные телескопы.
Помимо астрономического центра, вы побываете в крепости Амберд и, если захотите, в одной из виноделен, которыми славится регион.
Описание экскурсии
Горы и звёзды
- Отправляемся к самой высокой горе Армении — Арагац. По пути нас будут сопровождать восхитительные пейзажи.
- Сделаем остановку у крепости Амберд на уровне 2300 м. Вы увидите каменные постройки — замок 7-го и церковь 11-го века. Прогулявшись, вы оцените не только древнюю архитектуру, но горные просторы вокруг.
- И вот мы на южном склоне Арагаца, у обсерватории Бюракан. Вы побываете внутри и сможете разглядеть звёзды, планеты и другие небесные тела в мощные телескопы. А гиды-астрономы ответят на все ваши вопросы.
В обсерватории установлено 29 телескопов, однако во время экскурсии для наблюдения за ночным небом используются только два. Остальные предназначены для научных исследований.
➕ При желании в маршрут можно добавить остановку в одном из гастроярдов или в винодельне, где вы узнаете о выращивании винограда и производстве вина от местных экспертов, а также продегустируете разные сорта.
Организационные детали
- Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды. Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 6 человек. Гид расскажет вам всё самое интересное о каждом посещаемом объекте по маршруту.
- Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум — стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в крепость Амберд — 4 €/чел.
- Вход в обсерваторию Бюракан с наблюдением за звёздами через телескопы — 10 €/чел.
- Посещение виноделен (по желанию): Voskevaz, VanArdi, Armenia Wine и Mnacakanyans Gastro Yard
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид рассказывал интересные факты про те места, которые мы посетили! Во всех красивых локациях, Арарат
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Интересная экскурсия, прекрасный гид. узнали много интересного.
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Эта поездка оставила у нас одни из самых ярких впечатлений от путешествия по Армении. По дороге к Арагацу мы увидели потрясающие горные пейзажи, посетили Аллею армянского алфавита, монастырь Сагмосаванк и
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Е
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с поздним обедом. Посмотрели на красивый закат у ущелья в Сагхмосаванке, а потом отправились на
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M
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы посмотреть больше мест, что нас бы заинтересовали по пути к основной точке. Уважительно и
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Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит заказать. Очень красивые места, исторические, крепость Амберд, церковь 11 века, памятник алфавиту.
Экскурсия в самой
Экскурсия в самой
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Входит в следующие категории Еревана
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