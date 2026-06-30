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Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан

Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Прекрасные виды заснеженных вершин — не единственное, чем может похвастаться горный массив Арагац.

Именно здесь на южном склоне расположена обсерватория Бюракан, поэтому вас также ждут виды звёздного неба через мощные телескопы.

Помимо астрономического центра, вы побываете в крепости Амберд и, если захотите, в одной из виноделен, которыми славится регион.
4.8
16 отзывов
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан

Описание экскурсии

Горы и звёзды

  • Отправляемся к самой высокой горе Армении — Арагац. По пути нас будут сопровождать восхитительные пейзажи.
  • Сделаем остановку у крепости Амберд на уровне 2300 м. Вы увидите каменные постройки — замок 7-го и церковь 11-го века. Прогулявшись, вы оцените не только древнюю архитектуру, но горные просторы вокруг.
  • И вот мы на южном склоне Арагаца, у обсерватории Бюракан. Вы побываете внутри и сможете разглядеть звёзды, планеты и другие небесные тела в мощные телескопы. А гиды-астрономы ответят на все ваши вопросы.

В обсерватории установлено 29 телескопов, однако во время экскурсии для наблюдения за ночным небом используются только два. Остальные предназначены для научных исследований.

➕ При желании в маршрут можно добавить остановку в одном из гастроярдов или в винодельне, где вы узнаете о выращивании винограда и производстве вина от местных экспертов, а также продегустируете разные сорта.

Организационные детали

  • Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды. Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 6 человек. Гид расскажет вам всё самое интересное о каждом посещаемом объекте по маршруту.
  • Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум — стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в крепость Амберд — 4 €/чел.
  • Вход в обсерваторию Бюракан с наблюдением за звёздами через телескопы — 10 €/чел.
  • Посещение виноделен (по желанию): Voskevaz, VanArdi, Armenia Wine и Mnacakanyans Gastro Yard

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анжелика
Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид рассказывал интересные факты про те места, которые мы посетили! Во всех красивых локациях, Арарат
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останавливался и у нас была возможность сделать крутые фото. Мы посетили монастыри Ованаванк и Сагмосаванк, аллею армянского алфавита и обсерваторию, крепость Амберд посетить не удалось, так как она на реконструкции. Виды просто восхтительные. Арарат привез нас в отличное кафе Пандок, там очень уютно и просто прекрасно готовят! Нам повезло с погодой и в обезватории нам удалось увидеть луну, звезды в созвездии лебедя, а также звездное скопление м13. От поездки мы с друзьями остались в полном восторге!

Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид
Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид
Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид
Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид
Отличная поездка! Гид-водитель Арарат встретил нас у гостиницы и мы направились в увлекательное путешествие! Наш гид
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Елена
Интересная экскурсия, прекрасный гид. узнали много интересного.
Интересная экскурсия, прекрасный гид. узнали много интересного.
Интересная экскурсия, прекрасный гид. узнали много интересного.
Интересная экскурсия, прекрасный гид. узнали много интересного.
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Мария
Эта поездка оставила у нас одни из самых ярких впечатлений от путешествия по Армении. По дороге к Арагацу мы увидели потрясающие горные пейзажи, посетили Аллею армянского алфавита, монастырь Сагмосаванк и
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ещё несколько красивых мест.

Главной целью была Бюраканская обсерватория, где работал выдающийся учёный Виктор Амбарцумян. К сожалению, из-за сильной облачности просмотр звёзд оказался под угрозой срыва. Но именно в этот момент мы смогли оценить настоящее гостеприимство и увлечённость сотрудников обсерватории.

Чтобы мы не уехали разочарованными, нам сначала провели интересную экскурсию по территории и рассказали об истории обсерватории. А потом сотрудники вместе с нами терпеливо ждали появления просветов в облаках. Несколько раз казалось, что ничего не получится, но в итоге нам всё-таки удалось посмотреть на звёзды и другие небесные объекты через рабочие телескопы.

Отдельно хочется отметить астрофизика, который проводил экскурсию. Было видно, что перед нами человек, искренне увлечённый своим делом. Он очень интересно рассказывал о космосе и охотно отвечал на вопросы.

В результате именно неожиданная борьба с погодой и желание сотрудников сделать всё возможное для гостей превратили эту поездку в настоящее приключение. Впечатления остались незабываемые. Большое спасибо всем, кто сделал этот вечер таким особенным.

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Е
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с поздним обедом. Посмотрели на красивый закат у ущелья в Сагхмосаванке, а потом отправились на
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экскурсию по обсерватории. Что было крайне атмосферно).
Данная экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что многое пошло не по плану). Я заранее была предупреждена, что посмотреть на звезды может не получится из-за погодных условий и эта часть может быть заменена на осмотр телескопа. Что меня полностью устроило и так и произошло). Телескоп был безумно интересный, но подача на самой обсерватории будет интересна только таким же заинтересованным как я). Крепость Амберд может быть закрыта из-за снега, о чем я тоже знала. На удивление в апреле выпал снег в горах). И мы поехали в монастырь Сагхмосаванк с его крайне впечатляющем ущельем и видом на Арарат.
Подобные препетии могли бы испортить всё настроение, но все прошло отлично благодаря гиду Арману. С его увлекательными беседами об Армении и её истории мы были крайне увлечены всю дорогу. Было весело и интересно).
Большое спасибо за организацию этого дня!

Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с
Рекомендую данную экскурсию, как небольшой романтический побег из Еревана. Мы попросили организовать нам посещение винодельни с
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M
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы посмотреть больше мест, что нас бы заинтересовали по пути к основной точке. Уважительно и
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доброжелательно относился к нашим ограничениям (с нами был пенсионер). На пути обратно был очень эрудированным и приятным собеседником.

Само место запомнилось красивейшими видами на утесы над руслами журчащих горных рек, уютным чаем с чабрецом и великолепным ароматом горных трав в воздухе, который стал еще сильнее на закате. Крепость в закатном солнце особенно красиво освещена.

Рекомендую! Экскурсия стоит своих денег и даже больше.

Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
Очень визуально насыщенная экскурсия. Абет крайне приятный организатор. Проактивно выяснил наши предпочтения, предложил альтернативный маршрут чтобы
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Екатерина
Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит заказать. Очень красивые места, исторические, крепость Амберд, церковь 11 века, памятник алфавиту.
Экскурсия в самой
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обсерватории небольшая, сотрудник рассказывает очень увлеченно, видно что горит своим делом. Единственное небольшое но, нам показалось сложновато для обывателя. Мы с мужем физики по образованию и слова спектр, эффект доплера нас не напугали. Подростки не все поняли, но им хватило рассказов про различные действующие сейчас в мире телескопы.

Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит
Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит
Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит
Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит
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Входит в следующие категории Еревана

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