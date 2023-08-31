Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Прекрасные виды заснеженных вершин — не единственное, чем может похвастаться горный массив Арагац.
Именно здесь на южном склоне расположена обсерватория Бюракан, поэтому вас также ждут виды звёздного неба через мощные телескопы.
Помимо астрономического центра, вы побываете в крепости Амберд и, если захотите, в одной из виноделен, которыми славится регион.
Именно здесь на южном склоне расположена обсерватория Бюракан, поэтому вас также ждут виды звёздного неба через мощные телескопы.
Помимо астрономического центра, вы побываете в крепости Амберд и, если захотите, в одной из виноделен, которыми славится регион.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Горы и звёзды
- Отправляемся к самой высокой горе Армении — Арагац. По пути нас будут сопровождать восхитительные пейзажи.
- Сделаем остановку у крепости Амберд на уровне 2300 м. Вы увидите каменные постройки — замок 7-го и церковь 11-го века. Прогулявшись, вы оцените не только древнюю архитектуру, но горные просторы вокруг.
- И вот мы на южном склоне Арагаца, у обсерватории Бюракан. Вы побываете внутри и сможете разглядеть звёзды, планеты и другие небесные тела в мощные телескопы. А гиды-астрономы ответят на все ваши вопросы.
➕ При желании в маршрут можно добавить остановку в одном из гастроярдов или в винодельне, где вы узнаете о выращивании винограда и производстве вина от местных экспертов, а также продегустируете разные сорта.
Организационные детали
- Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды. Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 6 человек. Гид расскажет вам всё самое интересное о каждом посещаемом объекте по маршруту.
- Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум — стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в крепость Амберд — 4 €/чел.
- Вход в обсерваторию Бюракан с наблюдением за звёздами через телескопы — 10 €/чел.
- Посещение виноделен (по желанию): Voskevaz, VanArdi, Armenia Wine и Mnacakanyans Gastro Yard
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 69 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 авг 2023
Прекрасная экскурсия, очень интересный набор туристических объектов, который позволяет за пять часов увидеть древнюю крепость 11 века, фантастические остатки советского прошлого и посмотреть на звезды. И все это в окружении прекрасных горных пейзажей Армении.
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