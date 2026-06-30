Прекрасные виды заснеженных вершин — не единственное, чем может похвастаться горный массив Арагац. Именно здесь на южном склоне расположена обсерватория Бюракан, поэтому вас также ждут виды звёздного неба через мощные телескопы. Помимо астрономического центра, вы побываете в крепости Амберд и, если захотите, в одной из виноделен, которыми славится регион.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горы и звёзды

Отправляемся к самой высокой горе Армении — Арагац . По пути нас будут сопровождать восхитительные пейзажи.

. По пути нас будут сопровождать восхитительные пейзажи. Сделаем остановку у крепости Амберд на уровне 2300 м. Вы увидите каменные постройки — замок 7-го и церковь 11-го века. Прогулявшись, вы оцените не только древнюю архитектуру, но горные просторы вокруг.

на уровне 2300 м. Вы увидите каменные постройки — замок 7-го и церковь 11-го века. Прогулявшись, вы оцените не только древнюю архитектуру, но горные просторы вокруг. И вот мы на южном склоне Арагаца, у обсерватории Бюракан. Вы побываете внутри и сможете разглядеть звёзды, планеты и другие небесные тела в мощные телескопы. А гиды-астрономы ответят на все ваши вопросы.

В обсерватории установлено 29 телескопов, однако во время экскурсии для наблюдения за ночным небом используются только два. Остальные предназначены для научных исследований.

➕ При желании в маршрут можно добавить остановку в одном из гастроярдов или в винодельне, где вы узнаете о выращивании винограда и производстве вина от местных экспертов, а также продегустируете разные сорта.

Организационные детали

Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды. Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 6 человек. Гид расскажет вам всё самое интересное о каждом посещаемом объекте по маршруту.

Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум — стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.

Дополнительные расходы