Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)

Расписать шоппер в домашней обстановке, чтобы подарить его себе или близким
Приглашаю вас выразить себя и оформить сувенир из Армении своими руками. Для этого не нужны художественные навыки, я всё покажу и буду рядом. Специальными акриловыми красками вы распишите символ страны — гранатовое дерево.

Мастер-класс пройдёт в приятной атмосфере под национальную музыку, которая добавит колорит нашей встрече.
5
1 отзыв
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Я заранее приготовлю холщовые сумки 35*40 см, которые вы будете раскрашивать. Сошью и нанесу на них гранатовое дерево — символ удачи, плодородия и изобилия.
  • Если вы не захотите работать над гранатом, у меня есть большой выбор других армянских орнаментов. По желанию вы сможете самостоятельно перевести их на ткань или создать свой рисунок.
  • На мастер-классе вы распишите шоппер специальными акриловыми красками. После горячей обработки краска закрепится и будет долго держаться на ткани. Сумку можно спокойно стирать.
  • Вы поработаете в приятной домашней обстановке под национальную музыку, которая вдохновит вас на творчество. А я буду рядом, подскажу и помогу на каждом этапе.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям с 14 лет.
  • В стоимость входят все материалы, необходимые для росписи. Получившуюся сумку вы сразу заберёте с собой.
  • Вы также сможете бесплатно оформить поздравительные открытки — выбрать рисунок и расписать их.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Давташен
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
7 июня 2024
Хочу выразить глубокую благодарность Ирине за великолепный мастер-класс по росписи сумок!
Ирина не только талантливый мастер, но и прекрасный наставник. Ее умение объяснять, демонстрировать и поддерживать на каждом этапе создания произведения
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искусства было неоценимо.
Благодаря этому мастер-классу я не только научилась новому виду творчества, но и получила огромное удовольствие от процесса.
Спасибо, Ирина, за вашу вдохновляющую энергию, за ваш талант и за вашу любовь к тому, что вы делаете. Я с нетерпением жду следующего мастер-класса и готова рекомендовать его всем, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал.

С искренним уважением,

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