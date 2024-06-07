Приглашаю вас выразить себя и оформить сувенир из Армении своими руками. Для этого не нужны художественные навыки, я всё покажу и буду рядом. Специальными акриловыми красками вы распишите символ страны — гранатовое дерево.
Мастер-класс пройдёт в приятной атмосфере под национальную музыку, которая добавит колорит нашей встрече.
Мастер-класс пройдёт в приятной атмосфере под национальную музыку, которая добавит колорит нашей встрече.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Я заранее приготовлю холщовые сумки 35*40 см, которые вы будете раскрашивать. Сошью и нанесу на них гранатовое дерево — символ удачи, плодородия и изобилия.
- Если вы не захотите работать над гранатом, у меня есть большой выбор других армянских орнаментов. По желанию вы сможете самостоятельно перевести их на ткань или создать свой рисунок.
- На мастер-классе вы распишите шоппер специальными акриловыми красками. После горячей обработки краска закрепится и будет долго держаться на ткани. Сумку можно спокойно стирать.
- Вы поработаете в приятной домашней обстановке под национальную музыку, которая вдохновит вас на творчество. А я буду рядом, подскажу и помогу на каждом этапе.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям с 14 лет.
- В стоимость входят все материалы, необходимые для росписи. Получившуюся сумку вы сразу заберёте с собой.
- Вы также сможете бесплатно оформить поздравительные открытки — выбрать рисунок и расписать их.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Давташен
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нарине
7 июня 2024
Хочу выразить глубокую благодарность Ирине за великолепный мастер-класс по росписи сумок!
Ирина не только талантливый мастер, но и прекрасный наставник. Ее умение объяснять, демонстрировать и поддерживать на каждом этапе создания произведения
Ирина не только талантливый мастер, но и прекрасный наставник. Ее умение объяснять, демонстрировать и поддерживать на каждом этапе создания произведения
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