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искусства было неоценимо.

Благодаря этому мастер-классу я не только научилась новому виду творчества, но и получила огромное удовольствие от процесса.

Спасибо, Ирина, за вашу вдохновляющую энергию, за ваш талант и за вашу любовь к тому, что вы делаете. Я с нетерпением жду следующего мастер-класса и готова рекомендовать его всем, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал.



С искренним уважением,