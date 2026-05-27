Гарни, Гегард и мастер-класс по росписи тарелок в гостях у художника
Отправиться из Еревана к красотам Армении и декорировать тарелку на балконе с видом на храм
Вы исследуете многовековую историю храмов и природные чудеса ущелья Азат. А затем побываете в гостях у художника Рубена Бабаяна — в армянском доме 19 века. Рассмотрите картины в частной галерее и распишете свою керамическую тарелочку.
За чашкой кофе с видом на храм Гарни узнаете, чем живёт творческая интеллигенция Армении, и послушаете живые байки о семье художника.
Описание мастер-класса
10:00 — выезд из Еревана и дорога в горы
По пути вы полюбуетесь пейзажами и услышите, как формировалась армянская культура на стыке язычества и христианства.
10:40 — пещерный монастырь Гегард
Поймёте, почему уникальный комплекс, где прятали Копьё Судьбы, десятилетиями высекали в скале сверху вниз. Удивитесь невероятной акустике пещерных залов и рассмотрите искусную резьбу по камню на хачкарах. Запомните их — эти древние узоры станут отличным вдохновением для вашей будущей тарелочки на мастер-классе.
12:00 — Симфония камней
Спуститесь на дно ущелья реки Азат, чтобы увидеть поразительное творение природы — гигантские базальтовые столбы, напоминающие трубы огромного каменного органа. Раскроете секрет их происхождения.
13:00 — античный храм Гарни
Подниметесь к единственному сохранившемуся языческому храму на Кавказе, построенному в 1 веке. Выясните, как Армения, первая принявшая христианство, уберегла его от разрушения.
14:00–16:30 — гостях у художника: 150-летний дом, балкон с видом на храм и роспись тарелок Мы поговорим о том, что означают гранат, виноградная лоза и знак вечности (аревахач), чтобы вы вложили в свою тарелочку глубокий смысл. На примере этого дома разберём, как жила типичная армянская семья полтора века назад. Хозяева угостят ароматным кофе со сладостями. По желанию можно организовать вкусный домашний обед.
17:30 — возвращение в Ереван
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на Jeep Compass, Toyota Camry, Kia Sorento или аналогичной модели, мастер-класс и угощение (кофе и сладости)
Дополнительно оплачиваются вход в храм Гарни — 1500 драмов (около €3,5) за чел. и обед по желанию: дома у художника — 5000–7000 драмов (€11,5–16) за чел. либо в ресторане по пути — оплата по меню
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Артак — ваша команда гидов в Ереване
Я родился и живу в Армении — стране, где культурное наследие переплетается с ценностями людей, которые с трепетом и любовью относятся к своей прекрасной стране. Я и моя команда профессиональных
гидов и водителей приглашаем вас в незабываемое путешествие по Армении. Мы отзывчивы на желания путешественников и рады сделать ваш отдых беззаботным и насыщенным. К каждому гостю относимся как другу. Будем ждать вас с нетерпением!
