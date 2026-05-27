Вы исследуете многовековую историю храмов и природные чудеса ущелья Азат. А затем побываете в гостях у художника Рубена Бабаяна — в армянском доме 19 века. Рассмотрите картины в частной галерее и распишете свою керамическую тарелочку. За чашкой кофе с видом на храм Гарни узнаете, чем живёт творческая интеллигенция Армении, и послушаете живые байки о семье художника.

Описание мастер-класса

10:00 — выезд из Еревана и дорога в горы

По пути вы полюбуетесь пейзажами и услышите, как формировалась армянская культура на стыке язычества и христианства.

10:40 — пещерный монастырь Гегард

Поймёте, почему уникальный комплекс, где прятали Копьё Судьбы, десятилетиями высекали в скале сверху вниз. Удивитесь невероятной акустике пещерных залов и рассмотрите искусную резьбу по камню на хачкарах. Запомните их — эти древние узоры станут отличным вдохновением для вашей будущей тарелочки на мастер-классе.

12:00 — Симфония камней

Спуститесь на дно ущелья реки Азат, чтобы увидеть поразительное творение природы — гигантские базальтовые столбы, напоминающие трубы огромного каменного органа. Раскроете секрет их происхождения.

13:00 — античный храм Гарни

Подниметесь к единственному сохранившемуся языческому храму на Кавказе, построенному в 1 веке. Выясните, как Армения, первая принявшая христианство, уберегла его от разрушения.

14:00–16:30 — гостях у художника: 150-летний дом, балкон с видом на храм и роспись тарелок

Мы поговорим о том, что означают гранат, виноградная лоза и знак вечности (аревахач), чтобы вы вложили в свою тарелочку глубокий смысл. На примере этого дома разберём, как жила типичная армянская семья полтора века назад. Хозяева угостят ароматным кофе со сладостями. По желанию можно организовать вкусный домашний обед.

17:30 — возвращение в Ереван

