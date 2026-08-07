Отправляемся в спа-центр в 15 км от Еревана, в село Дзорахбюр, название которого переводится как «родник в ущелье». Идеальное место, чтобы посвятить время себе вдали от суеты. Вы погреетесь в бане из армянского травертина, сможете окунуться в холодный бассейн, расслабитесь на массаже и попробуете травяной чай с королевским десертом из яблок!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Армянская баня. Она построена из местного травертина — камня, который славится своими лечебными свойствами. Горячий влажный пар армянской бани помогает тренировать кожу, постепенно улучшая функции сальных желез. В результате повышается упругость кожи и исчезают мелкие морщинки. Также баня способствует очищению и оздоровлению дыхательных путей, укреплению иммунитета, выведению токсичных веществ из организма, снижению веса.

Холодный бассейн. После бани можно сразу окунуться в холодную купель. Контраст тепла и холода подтягивает кожу, освежает и омолаживает. И конечно, закаляет тело и дух!

Антистресс-массаж (40 мин.). Даже если в вашей жизни мало стресса, массаж поможет расслабиться и насладиться полезным «ничегонеделанием».

Чаепитие. После всех приятных процедур вас ждёт травяной чай и королевский десерт — запечённые яблоки с орехами и корицей. Наслаждайтесь!

Организационные детали