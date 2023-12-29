Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров
Вы погреетесь в бане из армянского травертина, сможете окунуться в холодный бассейн, расслабитесь на массаже и попробуете травяной чай с королевским десертом из яблок!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€198
Описание
Что вас ожидает
Армянская баня. Она построена из местного травертина — камня, который славится своими лечебными свойствами. Горячий влажный пар армянской бани помогает тренировать кожу, постепенно улучшая функции сальных желез. В результате повышается упругость кожи и исчезают мелкие морщинки. Также она способствует очищению и оздоровлению дыхательных путей, укреплению иммунитета, выведению токсичных веществ из организма, снижению веса.
Холодный бассейн. После бани можно сразу окунуться в холодную купель. Контраст тепла и холода подтягивает кожу, освежает и омолаживает. И конечно, закаляет тело и дух!
Антистресс-массаж (40 мин.). Даже если в вашей жизни мало стресса, массаж поможет расслабиться и насладиться полезным «ничегонеделанием».
Чаепитие. После всех приятных процедур вас ждёт травяной чай и королевский десерт — запечённые яблоки с орехами и корицей. Наслаждайтесь!
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Ереване, довезём на комфортабельном транспорте до спа-центра и по окончании доставим обратно
- Все процедуры включены в стоимость
- Программа рассчитана максимум на 15 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.