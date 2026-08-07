Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров
Отправляемся в спа-центр в 15 км от Еревана, в село Дзорахбюр, название которого переводится как «родник в ущелье». Идеальное место, чтобы посвятить время себе вдали от суеты.
Вы погреетесь в бане из армянского травертина, сможете окунуться в холодный бассейн, расслабитесь на массаже и попробуете травяной чай с королевским десертом из яблок!
Описание экскурсии
Армянская баня. Она построена из местного травертина — камня, который славится своими лечебными свойствами. Горячий влажный пар армянской бани помогает тренировать кожу, постепенно улучшая функции сальных желез. В результате повышается упругость кожи и исчезают мелкие морщинки. Также баня способствует очищению и оздоровлению дыхательных путей, укреплению иммунитета, выведению токсичных веществ из организма, снижению веса.
Холодный бассейн. После бани можно сразу окунуться в холодную купель. Контраст тепла и холода подтягивает кожу, освежает и омолаживает. И конечно, закаляет тело и дух!
Антистресс-массаж (40 мин.). Даже если в вашей жизни мало стресса, массаж поможет расслабиться и насладиться полезным «ничегонеделанием».
Чаепитие. После всех приятных процедур вас ждёт травяной чай и королевский десерт — запечённые яблоки с орехами и корицей. Наслаждайтесь!
Организационные детали
Мы заберём вас из удобного вам места в Ереване, довезём на комфортабельном транспорте до спа-центра и по окончании доставим обратно
Все процедуры включены в стоимость
Программа рассчитана максимум на 15 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€350
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1206 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и читать дальшеуменьшить
незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!
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