Миссия - перезагрузка. Королевское СПА

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Побаловать себя банными процедурами и массажем в комплексе на высоте 1500 метров

Отправляемся в спа-центр в 15 км от Еревана, в село Дзорахбюр, название которого переводится как «родник в ущелье». Идеальное место, чтобы посвятить время себе вдали от суеты.

Вы погреетесь в бане из армянского травертина, сможете окунуться в холодный бассейн, расслабитесь на массаже и попробуете травяной чай с королевским десертом из яблок!
Миссия - перезагрузка. Королевское СПА
Миссия - перезагрузка. Королевское СПА
Миссия - перезагрузка. Королевское СПА
Миссия - перезагрузка. Королевское СПА
Миссия - перезагрузка. Королевское СПА
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€198
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Армянская баня. Она построена из местного травертина — камня, который славится своими лечебными свойствами. Горячий влажный пар армянской бани помогает тренировать кожу, постепенно улучшая функции сальных желез. В результате повышается упругость кожи и исчезают мелкие морщинки. Также она способствует очищению и оздоровлению дыхательных путей, укреплению иммунитета, выведению токсичных веществ из организма, снижению веса.

Холодный бассейн. После бани можно сразу окунуться в холодную купель. Контраст тепла и холода подтягивает кожу, освежает и омолаживает. И конечно, закаляет тело и дух!

Антистресс-массаж (40 мин.). Даже если в вашей жизни мало стресса, массаж поможет расслабиться и насладиться полезным «ничегонеделанием».

Чаепитие. После всех приятных процедур вас ждёт травяной чай и королевский десерт — запечённые яблоки с орехами и корицей. Наслаждайтесь!

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Ереване, довезём на комфортабельном транспорте до спа-центра и по окончании доставим обратно
  • Все процедуры включены в стоимость
  • Программа рассчитана максимум на 15 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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