Эта групповая экскурсия отправит вас в южные регионы Армении, где христианство делало первые шаги. Начнется она с посещения монастыря Хор Вирап, известного как место крещения армян. Затем путь лежит к

Нораванку, расположенному среди живописных Красных скал. Завершится тур в селе Арени, где можно попробовать вино из местного эндемического винограда. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, погружая в историю и культуру Армении

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Поговорим о крещении Армении и причинах заточения Григория Просветителя в темницу. Со смотровой полюбуемся величественным Араратом — если погода нам это позволит и не скроет гору в дымке.

Монастырь Нораванк, к которому мы поедем по красивым дорогам среди Красных скал. Перенесёмся в Средневековье и обсудим истории и легенды, связанные с этим древним местом.

Пещера Арени 1, или Пещера птиц. В 2008 году во время раскопок здесь была найдена кожаная обувь. Исследования показали, что её возраст — около 5500 лет. Вы услышите и другие интересные факты о пещере.

Село Арени: дегустация вина и домашнего коньяка. Заедем в гости на колоритную семейную винодельню, где пообедаем и попробуем напитки из эндемического винограда Арени.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Едем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Viano или Honda

Оплата оставшейся стоимости экскурсии производится наличными в местной валюте

По независящим от нас обстоятельствам (пробки, непогода) дорога может занять больше времени, а время окончания программы сдвинуться до 19:30. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании

