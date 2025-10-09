Эта групповая экскурсия отправит вас в южные регионы Армении, где христианство делало первые шаги. Начнется она с посещения монастыря Хор Вирап, известного как место крещения армян. Затем путь лежит к
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап. Поговорим о крещении Армении и причинах заточения Григория Просветителя в темницу. Со смотровой полюбуемся величественным Араратом — если погода нам это позволит и не скроет гору в дымке.
Монастырь Нораванк, к которому мы поедем по красивым дорогам среди Красных скал. Перенесёмся в Средневековье и обсудим истории и легенды, связанные с этим древним местом.
Пещера Арени 1, или Пещера птиц. В 2008 году во время раскопок здесь была найдена кожаная обувь. Исследования показали, что её возраст — около 5500 лет. Вы услышите и другие интересные факты о пещере.
Село Арени: дегустация вина и домашнего коньяка. Заедем в гости на колоритную семейную винодельню, где пообедаем и попробуем напитки из эндемического винограда Арени.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Едем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Viano или Honda
- Оплата оставшейся стоимости экскурсии производится наличными в местной валюте
- По независящим от нас обстоятельствам (пробки, непогода) дорога может занять больше времени, а время окончания программы сдвинуться до 19:30. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании
Дополнительные расходы
- Вход в пещеру — 1500 драмов с человека
- Дегустация вин — 1000 драмов с человека
- По желанию обед в домашнем ресторане (шашлык в тандыре, долма, зелень и вино) — 8000 драмов с человека.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле информационно-туристического центра Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 685 туристов
Привет, джаники! Я Константин. Родился и живу в Ереване. В туризме работаю с 2016 года. Люблю общаться с интересными людьми. Приветствую спорт. Люблю активный отдых. Я и мои коллеги показываем нашим уважаемым и дорогим гостям солнечную и гостеприимную Армению. Знакомим с историей, культурой и менталитетом. Ваш друг, видеограф и фотограф, знаток и гурман армянской кухни, Костя.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
9 окт 2025
Большое спасибо Константину за интересный рассказ и очень насыщенную поездку. К сожалению не была видна гора Арарат, но это не помешало увидеть много других интересных и красивых мест. Рекомендую.
Игорь
16 сен 2025
Сегодня познакомились с нашим гидом Константином. Потрясающий человек безгранично любящий свою Родину, свой народ. Безумно интересный рассказчик, и потрясающая экскурсия. Сегодня мы впервые познакомились с историей Армении, с её традициями
Екатерина
11 авг 2025
Недавно я посетили экскурсию, и у меня остались исключительно положительные впечатления. Экскурсия была организована на высоком уровне: гид оказался настоящим профессионалом, который не только делился интересными фактами, но и умело
С
Сусанна
2 авг 2025
Отличное путешествие, красоты, история, интересные беседы с Константином. Он - прекрасный гид, многое знает, внимателен к туристам, с отличным чувством юмора. Спасибо!
Анна
4 июл 2025
Очень хорошая душевная экскурсия с невероятно красивым маршрутом! С Константином было очень легко и комфортно, он подарил нам Арарат 😍
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Экскурсия прошла замечательно. Тигран оказался отличным гидом. С самого начала поездки он рассказывал об истории Армении, а также о всех местах, которые мы проезжали. Он лично сопровождал нас ко всем
М
Мария
8 июн 2025
Нашим гидом был Константин. В этой поездке было прекрасно всё: люди, которых на один день объединил Трипстер, природа, пейзажи вокруг, кофе, вино и еда. Константин интересно рассказывает, делает хорошие фото и у него отличное чувство юмора) Экскурсия хороша по своему наполнению и посещаемым локациям. Константин, ❤️. Маша и Андрей из Калининграда.
Качкалова
27 мая 2025
Это была вторая наша экскурсия с замечательным гидом Константином! Мы предполагали, что экскурсия будет интересной и веселой, но факт превзошел наши ожидания!
Сначала мы поехали к Монастырю Хор Вирап, который находиться
Сначала мы поехали к Монастырю Хор Вирап, который находиться
М
Мария
25 мая 2025
Константин сумел передать нам калорит страны, заинтересовать нас увиденным, был готов ответить и на вопросы по истории, культуре, ментальности и т. д. не касающиеся маршрута экскурсии. Сумел влюбить нас в Армению и её людей.
Н
Надежда
25 мая 2025
Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
Д
Даша
25 мая 2025
Отличная экскурсия по содержанию и комфорту. Вкусный обед. Места живописные. Делали остановки для красивых фото.
А
Александра
13 мая 2025
Места сказочные, но это не экскурсия а развоз по достопримечательностям, к сожалению
Константин
Ответ организатора:
Уважаемая Александра, спасибо что написали отзыв.
Можно было уточнить имя гида и что конкретно вам не понравилось. Следующий раз постараемся оправдать ваши оправдания.
Можно было уточнить имя гида и что конкретно вам не понравилось. Следующий раз постараемся оправдать ваши оправдания.
Кристина
12 мая 2025
В восторге от экскурсии! Нашим гидом был Левон - легкий в общении молодой человек, с юмором, все истории рассказывал очень интересно👍 Нас было пять человек, компания подобралась классная, когда мы
Н
Наталья
8 мая 2025
Нашим экскурсоводом оказался Левон - чудесный парень! Атмосфера была легкая и непринужденная, много интересного рассказал, везде было достаточно времени для фото и прогулок. В общем и целом, остались только положительные эмоции от экскурсии и организации!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
A
Anton
6 мая 2025
Сегодня был на экскурсии с Левоном. Было познавательно и интересно. Время пролетело незаметно! Всем советую.
