На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени

Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Эта групповая экскурсия отправит вас в южные регионы Армении, где христианство делало первые шаги. Начнется она с посещения монастыря Хор Вирап, известного как место крещения армян. Затем путь лежит к
Нораванку, расположенному среди живописных Красных скал. Завершится тур в селе Арени, где можно попробовать вино из местного эндемического винограда. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, погружая в историю и культуру Армении

4.8
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Посещение исторических монастырей
  • 🍇 Дегустация местного вина
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Виды на гору Арарат
  • 📜 Узнать историю христианства в Армении
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя18
ноя20
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Пещера Арени 1

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Поговорим о крещении Армении и причинах заточения Григория Просветителя в темницу. Со смотровой полюбуемся величественным Араратом — если погода нам это позволит и не скроет гору в дымке.

Монастырь Нораванк, к которому мы поедем по красивым дорогам среди Красных скал. Перенесёмся в Средневековье и обсудим истории и легенды, связанные с этим древним местом.

Пещера Арени 1, или Пещера птиц. В 2008 году во время раскопок здесь была найдена кожаная обувь. Исследования показали, что её возраст — около 5500 лет. Вы услышите и другие интересные факты о пещере.

Село Арени: дегустация вина и домашнего коньяка. Заедем в гости на колоритную семейную винодельню, где пообедаем и попробуем напитки из эндемического винограда Арени.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Едем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Viano или Honda
  • Оплата оставшейся стоимости экскурсии производится наличными в местной валюте
  • По независящим от нас обстоятельствам (пробки, непогода) дорога может занять больше времени, а время окончания программы сдвинуться до 19:30. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании

Дополнительные расходы

  • Вход в пещеру — 1500 драмов с человека
  • Дегустация вин — 1000 драмов с человека
  • По желанию обед в домашнем ресторане (шашлык в тандыре, долма, зелень и вино) — 8000 драмов с человека.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле информационно-туристического центра Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 685 туристов
Привет, джаники! Я Константин. Родился и живу в Ереване. В туризме работаю с 2016 года. Люблю общаться с интересными людьми. Приветствую спорт. Люблю активный отдых. Я и мои коллеги показываем нашим уважаемым и дорогим гостям солнечную и гостеприимную Армению. Знакомим с историей, культурой и менталитетом. Ваш друг, видеограф и фотограф, знаток и гурман армянской кухни, Костя.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

О
Оксана
9 окт 2025
Большое спасибо Константину за интересный рассказ и очень насыщенную поездку. К сожалению не была видна гора Арарат, но это не помешало увидеть много других интересных и красивых мест. Рекомендую.
Игорь
Игорь
16 сен 2025
Сегодня познакомились с нашим гидом Константином. Потрясающий человек безгранично любящий свою Родину, свой народ. Безумно интересный рассказчик, и потрясающая экскурсия. Сегодня мы впервые познакомились с историей Армении, с её традициями
и с её гостеприимным народом, и конечно же с её кухней, а фееричный каскад вин Арени вне всяких похвал. Сегодня у нас появился в Ереване свой Армения и это Костя. Спасибо ему безграничное. Смело и с уверенностью могу рекомендовать его, как отличного гида всем, кто когда либо будет в Ереване.

Екатерина
Екатерина
11 авг 2025
Недавно я посетили экскурсию, и у меня остались исключительно положительные впечатления. Экскурсия была организована на высоком уровне: гид оказался настоящим профессионалом, который не только делился интересными фактами, но и умело
вовлекал всех участников в обсуждение.
Отдельная история это дегустация вин. Лучше поехать и попробовать все самим 😂
Мы посетили несколько исторически значимых мест, и каждое из них было насыщено увлекательными историями и легендами. Особенно запомнилось Храм Гарни мы узнали о местных традициях и культуре — это добавило экскурсии глубины и сделало её более личной.

Также хочу отметить, что маршрут был продуман до мелочей: мы успели увидеть все запланированные локации, а также сделали несколько остановок для фото и отдыха. Атмосфера была дружелюбной, и я познакомилась с замечательными людьми.

В целом, экскурсия оставила только положительные эмоции и желание узнать больше о данном месте. Рекомендую всем, кто хочет не только увидеть красивые пейзажи, но и погрузиться в историю и культуру!

С
Сусанна
2 авг 2025
Отличное путешествие, красоты, история, интересные беседы с Константином. Он - прекрасный гид, многое знает, внимателен к туристам, с отличным чувством юмора. Спасибо!
Анна
Анна
4 июл 2025
Очень хорошая душевная экскурсия с невероятно красивым маршрутом! С Константином было очень легко и комфортно, он подарил нам Арарат 😍
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Экскурсия прошла замечательно. Тигран оказался отличным гидом. С самого начала поездки он рассказывал об истории Армении, а также о всех местах, которые мы проезжали. Он лично сопровождал нас ко всем
достопримечательностям, подробно всё объяснял и показывал. При этом у нас не было ограничений по времени, мы могли спокойно осматривать всё в своём темпе. Обед в домашнем ресторане и последующая дегустация приятно удивили и превзошли все ожидания. Нам всё очень понравилось, с удовольствием рекомендуем эту экскурсию.

М
Мария
8 июн 2025
Нашим гидом был Константин. В этой поездке было прекрасно всё: люди, которых на один день объединил Трипстер, природа, пейзажи вокруг, кофе, вино и еда. Константин интересно рассказывает, делает хорошие фото и у него отличное чувство юмора) Экскурсия хороша по своему наполнению и посещаемым локациям. Константин, ❤️. Маша и Андрей из Калининграда.
Качкалова
Качкалова
27 мая 2025
Это была вторая наша экскурсия с замечательным гидом Константином! Мы предполагали, что экскурсия будет интересной и веселой, но факт превзошел наши ожидания!
Сначала мы поехали к Монастырю Хор Вирап, который находиться
рядом с горой Арарат! В этот день нам повезло и Арарат предстал перед нами во всей свой красоте!
По дороги заехали в деревню Аистов- такого мы еще не видели- на каждом столбе по гнезду с птицами! Это надо увидеть и загадать желание!!!
Далее наш путь лежал через очееееень красивое ущелье к монастырю Нораванк. Одним словом - ВАУ, восторг!
Константин ехал специально не быстро, чтобы мы могли насладиться красотой природы, скалами и цветением маков! Он останавливался по дороге в самых удачных и красивых локациях, что бы мы сделали самые эффектные фото!
В ущелье Константин предложил нам сделать фотосессию с использованием дрона!!! Мы все почувствовали себя королевами!!! Эти съемки точно остануться в семейном альбоме!
Были еще горячий источник, минеральная вода, водопад и много много смеха, душевности и красоты!!!!
В завершении экскурсии мы заехали в деревню Арени к виноделу на ужин! Нас встретили очень гостеприимно! угостили вкуснейшем шашлыком приготовленным в тандыре, долма, соленье, зелень- ПИР ЖИВОТА! Конечно - домашнее гранатовое вино!
Я готова рекомендовать эту экскурсию всем-всем-всем, огромное спасибо Константину!

М
Мария
25 мая 2025
Константин сумел передать нам калорит страны, заинтересовать нас увиденным, был готов ответить и на вопросы по истории, культуре, ментальности и т. д. не касающиеся маршрута экскурсии. Сумел влюбить нас в Армению и её людей.
Н
Надежда
25 мая 2025
Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
Д
Даша
25 мая 2025
Отличная экскурсия по содержанию и комфорту. Вкусный обед. Места живописные. Делали остановки для красивых фото.
А
Александра
13 мая 2025
Места сказочные, но это не экскурсия а развоз по достопримечательностям, к сожалению
Константин
Константин
Ответ организатора:
Уважаемая Александра, спасибо что написали отзыв.
Можно было уточнить имя гида и что конкретно вам не понравилось. Следующий раз постараемся оправдать ваши оправдания.
Кристина
Кристина
12 мая 2025
В восторге от экскурсии! Нашим гидом был Левон - легкий в общении молодой человек, с юмором, все истории рассказывал очень интересно👍 Нас было пять человек, компания подобралась классная, когда мы
обедали в домашнем ресторане у Артура, все общались с удовольствием. Весь стол был шикарный, а шашлык очень вкусный! Мы посетили монастырь Хор Вирап, дегустацию на винодельне Арени, домашний ресторан, пещеру Арени, монастырь Нораванк. Мы останавливались в красивых местах для фото, Левон всегда предлагал нас фотографировать, а также давал дополнительное время для осмотра и самостоятельных фото. А какие замечательные песни мы слушали в поездке! Они остались в нашем сердце навсегда❤️ Это была наша лучшая экскурсия в Армении🇦🇲

Н
Наталья
8 мая 2025
Нашим экскурсоводом оказался Левон - чудесный парень! Атмосфера была легкая и непринужденная, много интересного рассказал, везде было достаточно времени для фото и прогулок. В общем и целом, остались только положительные эмоции от экскурсии и организации!

Спасибо большое!
A
Anton
6 мая 2025
Сегодня был на экскурсии с Левоном. Было познавательно и интересно. Время пролетело незаметно! Всем советую.

