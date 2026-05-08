во вторник в 09:45

Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Вы отправитесь в потрясающе красивую Вайоцдзорскую область на юге страны.
Осмотрите знаменитые монастыри Хор Вирап и Нораванк, узнаете о многолетнем заточении Григория Просветителя и увидите «визитную карточку» Армении — гору Арарат. А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино.
Араратская долина. Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания.
Церковь Хор Вирап. Место, откуда началось крещение Армении. Вы узнаете о его подземной тюрьме, где 14 лет содержался в заточении Святой Григорий Просветитель.
Винный завод Арени. Вы продегустируете армянские вина и услышите интересные факты о местном виноделии.
Монастырь Нораванк. Древний монастырский комплекс на фоне терракотовых скал. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите две средневековые церкви и часовню.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду в день экскурсии в местной валюте
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
В случае неблагоприятных погодных условий, когда горные дороги закрыты и движение экскурсионных автобусов становится небезопасным, организатор оставляет за собой право отменить посещение объекта в целях обеспечения безопасности.
во вторник в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 6 лет
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Ани Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 735 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в читать дальшеуменьшить
страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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3
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С
Светлана
Экскурсия классная- я много от нее не ожидала, но мы очень много где поездили, нам постоянно что-то рассказывали, было также и свободное время+ активности в автобусе. Действительно достойно всё организовано, благодарю! Места красивые. Единственное, что не ожидала что в запланированном ресторан будет такой дорогой обед (чуть ли не дороже, чем вся экскурсия), но мы выкрутились. Порекомендовала бы эту экскурсию
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В
Вероника
Отправляла своих туристов - вернулись очень довольные и под впечатлениями. я сама была на этой экскурсии, но осенью 2025… влюбилась в Армению)
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О
Ольга
Экскурсия была потрясающая. Великолепный гид Мушег, который все объяснял и рассказывал с долей юмора, легко смог заинтересовать и увлечь рассказом. Автобус удобный, а обед предложенный гидом стоил своих денег, отличный семейный ресторан, где гостей встречают с большим почетом и кормят настоящей, вкусной Армянской едой. На фотосеты останавливались достаточно, чтобы забить память телефона великолепными видами. Все было отлично!
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Liliia
Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Гид Мушег, очень информативно и интересно изложил материал. Прекрасный обед в харчевне Матевосяна. Отдельная благодарность Наире и всем причастным за организацию, содействие и помощь. в решении личного вопроса. Удачи и процветания Just Travel.
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Юлия
Отличная поездка! Гид рассказал очень много информации про страну, включая ее историю. Было весело! Шикарные виды из окна! Единственный момент, что обед был аж в 16 часов, хотя экскурсия началась в 9:45. Дополнительно, на обеде было не совсем уютно, тк было множество неподобающих шуток от гида про определённых туристов…
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Е
Елена
Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна (разводы) в центральной части автобуса из-за чего фото и видео были доступны не всем, и за отсутствие кондиционирования салона. Да, водичку давали, но при +25 железный автобус превращается в пекло и портит все впечатление от удивительной экскурсии и прекрасной Армении.
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