Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»

Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод

В группе до 12 человек вы отправитесь в потрясающе красивую Вайоцдзорскую область на юге страны.

Осмотрите знаменитые монастыри Хор Вирап и Нораванк, узнаете о многолетнем заточении Григория Просветителя и увидите «визитную карточку» Армении — гору Арарат.

А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»

Что вас ожидает

Араратская долина. Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания.

Церковь Хор Вирап. Место, откуда началось крещение Армении. Вы узнаете о его подземной тюрьме, где 14 лет содержался в заточении Святой Григорий Просветитель.

Винный завод Арени. Вы продегустируете армянские вина и услышите интересные факты о местном виноделии.

Монастырь Нораванк. Древний монастырский комплекс на фоне терракотовых скал. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите две средневековые церкви и часовню.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у отеля Ани Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:45
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник в 09:45

Наира
Наира
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.
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