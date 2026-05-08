во вторник в 09:45

Вы отправитесь в потрясающе красивую Вайоцдзорскую область на юге страны. Осмотрите знаменитые монастыри Хор Вирап и Нораванк, узнаете о многолетнем заточении Григория Просветителя и увидите «визитную карточку» Армении — гору Арарат. А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Араратская долина. Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания.

Церковь Хор Вирап. Место, откуда началось крещение Армении. Вы узнаете о его подземной тюрьме, где 14 лет содержался в заточении Святой Григорий Просветитель.

Винный завод Арени. Вы продегустируете армянские вина и услышите интересные факты о местном виноделии.

Монастырь Нораванк. Древний монастырский комплекс на фоне терракотовых скал. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите две средневековые церкви и часовню.

Организационные детали

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду в день экскурсии в местной валюте

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

В случае неблагоприятных погодных условий, когда горные дороги закрыты и движение экскурсионных автобусов становится небезопасным, организатор оставляет за собой право отменить посещение объекта в целях обеспечения безопасности.