во вторник в 09:45

Что вас ожидает

Араратская долина. Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания.

Церковь Хор Вирап. Место, откуда началось крещение Армении. Вы узнаете о его подземной тюрьме, где 14 лет содержался в заточении Святой Григорий Просветитель.

Винный завод Арени. Вы продегустируете армянские вина и услышите интересные факты о местном виноделии.

Монастырь Нораванк. Древний монастырский комплекс на фоне терракотовых скал. Вы насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите две средневековые церкви и часовню.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.