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Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев

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Welcome A. – Гид из Еревана
Экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 из Еревана достаточно продолжительная, но пейзажи южной Армении того стоят! Вы посетите монастырь Хор Вирап с его лучшим видом на гору Арарат, узнаете легенду водопада Шаки, преодолеете глубокий каньон реки Воротан на самой длинной канатной дороге мира, чтобы полюбоваться живописным монастырем Татев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $130 за экскурсию

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Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев
Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев

Что вы увидите

  • Монастырь Хор Вирап
  • Вид на гору Арарат
  • Водопад Шаки
  • Канатная дрога «Крылья Татева»
  • Татевский монастырь
  • «Чертов мост» (по желанию)
Монастырь–крепость Хор Вирап
Экскурсионная программа начнётся с посещения Хор Вирапа — архитектурного памятника (XVII в. ), имя которого в переводе означает — яма. На его территории в свое время была царская тюрьма с глубокой ямой, которая была заполнена ядовитыми змеями и насекомыми, куда бросали осуждённых заключённых.
Сейчас это монастырь-крепость, где по преданию, Григорий Просветитель был заточен в темницу по приказу царя Трдата III, уличённый в том, что он исповедует христианство. Григорий провёл в темнице 13 лет. Монастырь также известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудесных видов на библейскую гору Арарат.
Водопад Шаки
Далее наш маршрут лежит к водопаду Шаки, высота которого 18 метров. Местность водопада представляет из себя глубокий каньон, богатый скалами и пещерами. Название Шаки он получил в честь красавицы Шаки. Согласно легенде, один захватчик, увидев красоту Шаки, влюбляется в неё и приказывает ей явиться. Армянка, не желая подчиниться, бросается с высокой скалы. Во время падения длинное платье красавицы раскрывается от ветра и превращается в водопад, который и назвали в её честь.
«Крылья Татева» и монастырь Татев
Татевская канатная дорога — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога двойного реверсивного действия. Инженерное сооружение «Крылья Татева» простирается на 5, 7 км над глубоким и живописным ущельем реки Воротан, соединяя две деревни: Алидзор и Татев. Конечной остановкой канатной дороги будет монастырь Татев.
Живописный Татеванк находится на самом краю ущелья реки Воротан. К нему также можно добраться по земле, спустившись по дороге в каньон. А по пути можно остановиться на «Чёртовом мосту» — у тёплых ванн минеральных источников, где сходятся два берега реки. Затем, открывая с каждым витком дороги новый неповторимо-прекрасный пейзаж, подняться к Татевскому монастырю.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Посещение монастырей (бесплатно)
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу
  • Личные расходы (питание, вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Отель (Ереван)
Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев
Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев
Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев
Монастырь–крепость Хор Вирап, водопад Шаки и Татев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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