Монастырь–крепость Хор Вирап

Экскурсионная программа начнётся с посещения Хор Вирапа — архитектурного памятника (XVII в. ), имя которого в переводе означает — яма. На его территории в свое время была царская тюрьма с глубокой ямой, которая была заполнена ядовитыми змеями и насекомыми, куда бросали осуждённых заключённых.

Сейчас это монастырь-крепость, где по преданию, Григорий Просветитель был заточен в темницу по приказу царя Трдата III, уличённый в том, что он исповедует христианство. Григорий провёл в темнице 13 лет. Монастырь также известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудесных видов на библейскую гору Арарат.

Водопад Шаки

Далее наш маршрут лежит к водопаду Шаки, высота которого 18 метров. Местность водопада представляет из себя глубокий каньон, богатый скалами и пещерами. Название Шаки он получил в честь красавицы Шаки. Согласно легенде, один захватчик, увидев красоту Шаки, влюбляется в неё и приказывает ей явиться. Армянка, не желая подчиниться, бросается с высокой скалы. Во время падения длинное платье красавицы раскрывается от ветра и превращается в водопад, который и назвали в её честь.

«Крылья Татева» и монастырь Татев

Татевская канатная дорога — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога двойного реверсивного действия. Инженерное сооружение «Крылья Татева» простирается на 5, 7 км над глубоким и живописным ущельем реки Воротан, соединяя две деревни: Алидзор и Татев. Конечной остановкой канатной дороги будет монастырь Татев.

Живописный Татеванк находится на самом краю ущелья реки Воротан. К нему также можно добраться по земле, спустившись по дороге в каньон. А по пути можно остановиться на «Чёртовом мосту» — у тёплых ванн минеральных источников, где сходятся два берега реки. Затем, открывая с каждым витком дороги новый неповторимо-прекрасный пейзаж, подняться к Татевскому монастырю.