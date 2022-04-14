Пасха в первой христианской стране

Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы

Авторский тур
Мы покажем вам старинные творения архитектуры и природную красоту солнечной страны.

Познакомим с языческой, христианской и современной Арменией.

Головокружительные виды заповедных мест, священный Арарат и знаменитый Севан вдохновят и запомнятся надолго.

Вы проникнетесь культурой, насладитесь пейзажами, услышите интересные истории и легенды.
Пасха в первой христианской стране
Пасха в первой христианской стране
Пасха в первой христианской стране
Пасха в первой христианской стране
Пасха в первой христианской стране
Пасха в первой христианской стране
Пасха в первой христианской стране
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

При себе желательно иметь тёплую одежду, головной убор, зонтик и др.

Возможно участие с детьми от 6 лет. Стоимость тура для детей составляет 480 евро.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: 10:00, Ереван, в лобби гостиницы
Завершение: 14:00-15:00, Ереван, площадь Республики
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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