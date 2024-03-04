В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Индивидуальный тур в Ереване

Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш

Приглашаем исследовать многовековые святыни, природные и рукотворные жемчужины гостеприимной Армении. Вы увидите визитные карточки страны — гору Арарат и озеро Севан. Посетите античный храм, пещерный город и село, в котором гнездятся аисты.

Будете обедать национальными блюдами, а также пройдёте дегустации на винном заводе и сырной ферме и мастер-класс по выпечке лаваша.
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Оплачивать оставшуюся стоимость тура гиду на месте необходимо в армянских драмах.

Программа тура по дням

1 день

Гегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-класс

Утром встретимся в Ереване и отправимся к западным склонам Гегамского хребта. По дороге остановимся у уникального архитектурного сооружения — арки Чаренца, где полюбуемся панорамами Арарата и долины.

Посетим Азатское водохранилище с изумительным цветом воды. Поднимемся к монастырю Гегард, частично высеченному в скалах. Комплекс известен святыми реликвиями, которые в нём хранились. Самая важная — копьё, которым пронзили тело распятого Иисуса Христа.

Во время обеда пройдём мастер-класс по выпечке лаваша и отведаем получившиеся изделия с сыром и свежей зеленью. Осмотрим античный храм и руины крепости в Гарни. Неприступная цитадель в горах была построена в 1 веке и служила резиденцией армянских царей.

Побываем в ущелье Гарни, которое называют «симфонией камней» благодаря базальтовым столбам, напоминающим орган. Вечером вернёмся в Ереван.

Гегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-классГегамский хребет, Азатское водохранилище, монастырь Гегард, мастер-класс
2 день

Знакомство с Ереваном

Поближе познакомимся со столицей Армении — отправимся гулять по Еревану пешком. Увидим парк Победы, оперный театр, площади Свободы и Республики и многие другие достопримечательности. Заглянем на сувенирный и продуктовый рынки.

Сделаем перерыв на обед и посетим фудкорт (за доплату). Продолжим исследовать сердце страны. Осмотрим кафедральный собор Григория Просветителя, вокзальную площадь и памятник герою народного эпоса Давиду.

Вечером с желающими соберёмся поужинать в сопровождении фольклорной танцевальной программы под аккомпанемент национальных инструментов (за доплату, бронировать необходимо заранее).

Знакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с Ереваном
3 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера Арени

Утром поедем в долину у подножия Арарата. Посетим одну из самых почитаемых святынь армянской церкви — монастырь Хор Вирап, где долгие годы был заточён первый католикос Григорий Просветитель.

Заедем в село Суренаван, где живут аисты. Через ущелье доберёмся до монастыря Нораванк — одного из самых значимых духовных центров Армении.

Отправимся на экскурсию по винному заводу в Арени и продегустируем несколько сортов вина. Будем обедать шашлыком, приготовленным в тонире (тандыре).

Прогуляемся по карстовой пещере Арени, также известной как «птичья пещера». Проведённые раскопки выявили, что в ней жили люди ещё в 6 тысячелетии до н. э. Вечером прибудем в Горис и разместимся в отеле.

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация на винном заводе, пещера Арени
4 день

Пещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и Джермук

Позавтракав, исследуем пещерный город в селе Хндзореск и пройдём по подвесному мосту на высоте 62 м. Посетим Татевский монастырь, построенный на стыке 9 и 10 веков.

После обеда изучим «армянский Стоунхендж» — древний мегалитический комплекс Караундж, состоящий из множества стоячих камней. Побываем у живописного Шакинского водопада и прогуляемся по галерее минеральных вод курорта Джермук. На ночь остановимся в местной гостинице.

Пещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и ДжермукПещерный город, Татевский монастырь, комплекс Караундж, Шакинский водопад и Джермук
5 день

Джермукский водопад, озеро Севан и монастырь, дегустация на сырной ферме

После завтрака отправимся к Джермукскому водопаду, называемому «косами русалки». Поднимемся на перевал Варденянц к караван-сараю, стоявшему на Великом Шёлковом пути, и жемчужине Армении — озеру Севан.

Заглянем на сырную ферму и продегустируем несколько видов сыров. Осмотрим резные стеллы на средневековом кладбище Норатус и Севанский монастырь. Пообедаем дарами озера, любуясь его панорамой. Вечером прибудем в «маленькую Швейцарию» — Дилижан — и разместимся в отеле.

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6 день

Дилижан, монастырь Агарцин, гора Арагац

Утром пройдёмся по атмосферной главной туристической улице Дилижана со старинными домиками и резными балкончиками. Поедем в национальный парк, где посетим средневековый монастырь Агарцин и небольшое озеро Парз. За доплату желающие смогут покататься на лодках или зиплайне.

Обедать будем в третьем по величине городе Армении Ванадзоре. Затем через Спитакский перевал поднимемся к горе Арагац. На нашем пути также встретятся ущелье реки Касах, апостольский монастырь Сагмосаванк и памятник армянскому алфавиту. Во второй половине дня прибудем в Ереван и попрощаемся.

Дилижан, монастырь Агарцин, гора АрагацДилижан, монастырь Агарцин, гора АрагацДилижан, монастырь Агарцин, гора АрагацДилижан, монастырь Агарцин, гора Арагац

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
Завершение: Ереван, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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