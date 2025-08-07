читать дальше В пути можно насладиться видами на Арарат - легендарную гору, где, по преданию, пристал Ноев ковчег. Монастырь действующий, и посетители могут провести там столько времени, сколько захотят. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться великолепными пейзажами

Хор Вирап - одно из самых значимых мест Армении. Здесь, в подземной темнице, святой Григорий провёл 13 лет, а затем крестил страну. Поездка начинается из Еревана и занимает около получаса.