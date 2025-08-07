Хор Вирап - одно из самых значимых мест Армении. Здесь, в подземной темнице, святой Григорий провёл 13 лет, а затем крестил страну. Поездка начинается из Еревана и занимает около получаса.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Арарат
- 🏛 Историческая значимость
- 🚗 Комфортная поездка
- ⛪ Действующий монастырь
- 🔍 Уникальная атмосфера
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Монастырь Хор Вирап
Описание экскурсии
- Дорога из Еревана до монастыря занимает около получаса.
- В пути вы полюбуетесь пейзажами на фоне библейской вершины, куда, по преданию, пристал Ноев ковчег.
- Монастырь Хор Вирап действующий, и вы проведёте там столько времени, сколько вам захочется, — мы не будем вас торопить.
- Название обители в переводе означает «глубокая яма» — в такую темницу был заточён святой Григорий. При желании вы спуститесь в подземелье, где он провёл 13 лет.
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai Sonata, Toyota Corolla, Nissan Quest или Mercedes Viano.
- Дополнительных расходов не предвидится.
- Обратите внимание: это поездка с водителем без сопровождения гида. Возможно организовать экскурсию с гидом за доплату 25 000 драм.
- Поездку можно провести для большего количества участников за доплату €35 за чел.
- За рулём будет один из опытных водителей нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алсу
7 авг 2025
Лада - очень клиентоориентированный специалист.
Помогла нам продумать маршрут, подробно проконсультировала по поводу всех моментов.
Экскурсия вышла насыщенная и очень аутентичная.
Отличный водитель, вежливый и заботливый. Отдельное спасибо за то, что разрешил слушать свою музыку в дороге)
В
Вячеслав
4 июл 2025
Очень понравилось! Отличная поездка, нам понравилось. Рекомендую!
