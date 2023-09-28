Индивидуальная экскурсия из Еревана: Покорение вершин Дилижана верхом на лошадях
Приглашаем вас в прекрасный город Дилижан, расположенный в живописном регионе Армении! Наш тур позволит вам погрузиться в мир красоты и гармонии, почувствовать связь с природой и покорить вершины верхом на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надежными спутниками в этом незабываемом путешествии.
Ближайшие даты:
28
сен
сен
29
сен
сен
30
сен
сен
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окт
окт
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окт
окт
3
окт
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Дилижан
- Конный клуб «Dilijan horseriding»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встретившись, мы с вами доедем на комфортабельном автомобиле до города Дилижан, по дороге наслаждаясь видами озера Севан. В селе Агарцин пересядем на внедорожники и отправимся в конный клуб «Dilijan horseriding». По пути вы полюбуетесь пейзажами и получите заряд адреналина, ведь нам предстоит преодолеть экстремальный подъём по горной дороге!
В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего тура. Перед началом прогулки опытный инструктор проведет обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в седле. Вы сможете ощутить близость с природой, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасными пейзажами вокруг.
Этот тур также предлагает разнообразные возможности для фотосессий, вы сможете запечатлеть незабываемые моменты в местах по маршруту.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль с кондиционером и профессиональным водителем
- Трансфер из любой точки Еревана
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Поездка проходит без сопровождения гида
- Билеты в «Dilijan Horseriding»: 10.000 драм/1 час за человека, 15.000 драм/2 часа за человека дети до 10 лет могут сделать 1 круг на лошади бесплатно, на часовую прогулку вместе с родителями — скидка 50% для детей от 10 лет нужно покупать отдельный билет
- При желании можно включить в маршрут остановки у озера Севан, достопримечательностей в Дилижане, за дополнительную плату
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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