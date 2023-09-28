Встретившись, мы с вами доедем на комфортабельном автомобиле до города Дилижан, по дороге наслаждаясь видами озера Севан. В селе Агарцин пересядем на внедорожники и отправимся в конный клуб «Dilijan horseriding». По пути вы полюбуетесь пейзажами и получите заряд адреналина, ведь нам предстоит преодолеть экстремальный подъём по горной дороге!

В конном клубе вы познакомитесь с нашими добрыми и заботливыми лошадьми, которые станут вашими верными спутниками на протяжении всего тура. Перед началом прогулки опытный инструктор проведет обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в седле. Вы сможете ощутить близость с природой, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасными пейзажами вокруг.

Этот тур также предлагает разнообразные возможности для фотосессий, вы сможете запечатлеть незабываемые моменты в местах по маршруту.