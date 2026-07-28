Не все знают, что в самом центре города сохранился район, где до сих пор можно почувствовать атмосферу старого Еревана. Имя ему — Конд. Мы проведём вас по этому лабиринту узких улочек, старинных домов, скрытых двориков и человеческих историй. Здесь нет туристического лоска — только живой город, где прошлое и настоящее существуют рядом.

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Описание экскурсии

Старинные улочки и дворики. Пройдём по узким переулкам, сохранившим планировку старого города. Мы покажем вам традиционные дома, виноградные арки и детали городской среды, которые постепенно исчезают из современного Еревана.

Церковь Святого Ованеса. Посетим один из старейших храмов района и поговорим о его истории.

Панорамные точки. Поднимемся к смотровым площадкам, откуда особенно хорошо виден контраст между старым Кондом и современным Ереваном.

История Конда. Вы узнаете, как формировался этот район, кто здесь жил в разные эпохи, почему он почти не изменился после масштабной перестройки города в 20 веке и чем живёт сегодня.

А также мы поговорим о городских легендах, судьбах местных жителей, традициях армянского быта. К концу экскурсии вы увидите город совсем другими глазами.

Организационные детали