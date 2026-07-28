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Конд - старый Ереван, который почти исчез

Пройти по самому атмосферному району и увидеть город таким, каким его знают местные
Не все знают, что в самом центре города сохранился район, где до сих пор можно почувствовать атмосферу старого Еревана. Имя ему — Конд.

Мы проведём вас по этому лабиринту узких улочек, старинных домов, скрытых двориков и человеческих историй. Здесь нет туристического лоска — только живой город, где прошлое и настоящее существуют рядом.
Конд - старый Ереван, который почти исчез
Конд - старый Ереван, который почти исчез
Конд - старый Ереван, который почти исчез

Описание экскурсии

Старинные улочки и дворики. Пройдём по узким переулкам, сохранившим планировку старого города. Мы покажем вам традиционные дома, виноградные арки и детали городской среды, которые постепенно исчезают из современного Еревана.

Церковь Святого Ованеса. Посетим один из старейших храмов района и поговорим о его истории.

Панорамные точки. Поднимемся к смотровым площадкам, откуда особенно хорошо виден контраст между старым Кондом и современным Ереваном.

История Конда. Вы узнаете, как формировался этот район, кто здесь жил в разные эпохи, почему он почти не изменился после масштабной перестройки города в 20 веке и чем живёт сегодня.

А также мы поговорим о городских легендах, судьбах местных жителей, традициях армянского быта. К концу экскурсии вы увидите город совсем другими глазами.

Организационные детали

  • После экскурсии мы с удовольствием порекомендуем вам хорошие кафе, рестораны и другие интересные места Еревана
  • Прогулка может быть не очень удобна людям с серьёзными ограничениями по передвижению — на маршруте встречаются мощёные улицы, лестницы, подъёмы и спуски
  • C вами будет гид из нашей команды

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Республики»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артак
Артак — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я искренне люблю Армению — страну с древней историей, богатой культурой и удивительным гостеприимством. Уже много лет я изучаю её традиции, архитектуру, гастрономию, виноделие и самые красивые уголки, создавая авторские
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маршруты для путешественников. Работаю с командой профессиональных гидов. Нам интересно показывать не только знаменитые достопримечательности, но и места, которые остаются за пределами привычных туристических программ: уютные дворики Еревана, семейные винодельни, мастерские ремесленников, панорамные площадки и атмосферные деревни.

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