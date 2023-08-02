Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Если вы не любите толму, вы просто никогда не ели её в Армении! Мы проведём вас по топовым ресторанам города, где вы полакомитесь супом калагёш, лагмаджо и оригинальной толмой от местных шефов. Насладитесь вином мачар и автохтонным вином. Мы расскажем о традициях и обычаях армянской кухни. И раскроем, где купить ингредиенты для приготовления настоящих армянских блюд.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите три ресторана с аутентичной армянской кухней и попробуете:
- лепёшку лагмаджо
- толму в виноградных листьях
- суп калагёш по древнему рецепту
- хлеб с зеленью женгялов-хац
- 4 вида сыра
- недозрелое вино мачар и автохтонное вино
Вы узнаете:
- Что значат рестораны для местных жителей и как Ереван стал городом про еду
- Какие блюда обязательно должны быть на праздничных столах в Армении
- Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная
- Чем отличается армянская кухня от других закавказских
- Как правильно сделать заказ в ереванском ресторане и не ошибиться с выбором блюд
- И многое другое
А ещё мы поделимся рецептами ереванских шеф-поваров и расскажем, где купить самые ароматные специи (даже те, которые обычно держатся в строжайшем секрете!).
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет, только если вы не захотите заказать блюда помимо нашей дегустационной корзины
- Пожалуйста, предупредите до начала экскурсии о том, есть ли у вас пищевые ограничения
в понедельник и пятницу в 13:00, 16:00 и 18:30, во вторник, среду и четверг в 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от комплекса «Каскад»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и пятницу в 13:00, 16:00 и 18:30, во вторник, среду и четверг в 18:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 266 туристов
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в Армению стало моей второй профессией. Раскрывать неожиданные и скрытые от глаз грани Еревана — это благодарный и благородный труд. Каждый новый выход к гостям всегда волнителен как в первый раз, но сколько счастья он дарит в итоге!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
2 авг 2023
Это лучшее, что происходило со мной в Ереване. Лусине- прекрасный гид с хорошо поставленной речью и множеством интересных историй. Экскурсия вкусная, сытная, не скучная, влюбляющая в город и его жителей, мотивирующая вернуться! Идеальное завершение дня в отличной компании. Учитываются индивидуальные предпочтения. Порой казалось, что приехала к подруге в гости и мы вместе вечерком решили поболтать за бокальчиком вина. Этот формат идеален как для компаний, так и для индивидуальных путешественников!
Из пожеланий: нужно предупреждать гостей, о том, что желудок нужно приносить к месту встречи пустым, а мозг- открытым для гастроприключений:)
P.S. Кажется, что теперь я буду пробовать все новые города на вкус в таком формате)
Из пожеланий: нужно предупреждать гостей, о том, что желудок нужно приносить к месту встречи пустым, а мозг- открытым для гастроприключений:)
P.S. Кажется, что теперь я буду пробовать все новые города на вкус в таком формате)
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