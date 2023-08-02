«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану

Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи

5
1 отзыв
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Если вы не любите толму, вы просто никогда не ели её в Армении! Мы проведём вас по топовым ресторанам города, где вы полакомитесь супом калагёш, лагмаджо и оригинальной толмой от местных шефов. Насладитесь вином мачар и автохтонным вином. Мы расскажем о традициях и обычаях армянской кухни. И раскроем, где купить ингредиенты для приготовления настоящих армянских блюд.
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите три ресторана с аутентичной армянской кухней и попробуете:

  • лепёшку лагмаджо
  • толму в виноградных листьях
  • суп калагёш по древнему рецепту
  • хлеб с зеленью женгялов-хац
  • 4 вида сыра
  • недозрелое вино мачар и автохтонное вино

Вы узнаете:

  • Что значат рестораны для местных жителей и как Ереван стал городом про еду
  • Какие блюда обязательно должны быть на праздничных столах в Армении
  • Что готовили наши бабушки и почему эта еда не только вкусная, но и полезная
  • Чем отличается армянская кухня от других закавказских
  • Как правильно сделать заказ в ереванском ресторане и не ошибиться с выбором блюд
  • И многое другое

А ещё мы поделимся рецептами ереванских шеф-поваров и расскажем, где купить самые ароматные специи (даже те, которые обычно держатся в строжайшем секрете!).

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет, только если вы не захотите заказать блюда помимо нашей дегустационной корзины
  • Пожалуйста, предупредите до начала экскурсии о том, есть ли у вас пищевые ограничения

в понедельник и пятницу в 13:00, 16:00 и 18:30, во вторник, среду и четверг в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от комплекса «Каскад»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 13:00, 16:00 и 18:30, во вторник, среду и четверг в 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 авг 2023
Это лучшее, что происходило со мной в Ереване. Лусине- прекрасный гид с хорошо поставленной речью и множеством интересных историй. Экскурсия вкусная, сытная, не скучная, влюбляющая в город и его жителей, мотивирующая вернуться! Идеальное завершение дня в отличной компании. Учитываются индивидуальные предпочтения. Порой казалось, что приехала к подруге в гости и мы вместе вечерком решили поболтать за бокальчиком вина. Этот формат идеален как для компаний, так и для индивидуальных путешественников!
Из пожеланий: нужно предупреждать гостей, о том, что желудок нужно приносить к месту встречи пустым, а мозг- открытым для гастроприключений:)
P.S. Кажется, что теперь я буду пробовать все новые города на вкус в таком формате)

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