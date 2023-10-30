Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Моя экскурсия для тех, кто искренне интересуется культурой и историей, и хочет расширить свои знания в этой сфере.
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Описание
Что вас ожидает
Мецамор
Это большое поселение возникло в третьем тысячелетии до н. э. Мецамор был знаменит рудоплавильными копиями, которые сохранились до наших дней. Недалеко от копий находилось древнейшее городище Вагаршапат, археологические артефакты которого выставлены в музее. Я помогу вам окунуться в прошлые эпохи и расширить своё представление об историческом времени.
Мемориальный комплекс «Сардарапат»
Он был построен в честь 50-летия Сардарапатской битвы на месте сражения армянской армии с турецкими полчищами в 1918 году. В рядах армии были также русские генералы и офицеры, не бросившие кавказский фронт после революции. Многие пали смертью храбрых, их память увековечена на мемориальной Стене победы. Здесь же находится и один из первых раннехристианских памятников 3–4 веков, построенный на месте древнейшего языческого храма, посвящённого Иоанну Крестителю.
Гюмри
Апофеозом поездки станет посещение Гюмри (бывшего Александрополя), где я покажу вам уникальные образцы русско-армянского зодчества 19 века. Гюмри, третий по значимости город на Кавказе в период Российской империи, был построен согласно единому архитектурному плану. Расскажу об этом подробнее. Маленький, уютный и почитающий древние традиции, Гюмри отличается уникальностью своей кухни. На каждом шагу здесь вы сможете отведать кулинарные изыски этого края.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно (по вашему желанию) оплачиваются посещение ресторанов, кафе и музея
- Экскурсию рекомендую взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.