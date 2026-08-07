Поездка в древний город Гюмри, Аричаванк и Оганаванк с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Эта экскурсия — не обзорное, поверхностное посещение мест, а продуманное и смысловое погружение в глубокие пласты истории Армении. Это честный и непредвзятый рассказ о древнейшей мировой цивилизации. Я хочу показать вам всё самое духовное и важное.
Моя экскурсия для тех, кто искренне интересуется культурой и историей, и хочет расширить свои знания в этой сфере.
Описание экскурсии
Гюмри
Апофеозом поездки станет посещение Гюмри (бывшего Александрополя), где я покажу вам уникальные образцы русско-армянского зодчества 19 века. Гюмри, третий по значимости город на Кавказе в период Российской империи, был построен согласно единому архитектурному плану. Расскажу об этом подробнее. Маленький, уютный и почитающий древние традиции, Гюмри отличается уникальностью своей кухни. На каждом шагу здесь вы сможете отведать кулинарные изыски этого края.
Аричаванк
Древний армянский монастырь, построенный в 7 веке на скалах. Архитектура монастыря уникальна для своего времени, сочетает в себе элементы раннехристианского и традиционного армянского стилей. Аричаванк выделяется своей атмосферой уединения, тишины и величия. Здесь вы сможете увидеть великолепные хачкары и почувствовать дух средневековой Армении.
Сделаем остановку в Апаране, чтобы покушать в кафе
Оганаванк
Монастырский комплекс, основанный в 5 веке, известный своими древними храмами и расположением на живописном холме с захватывающими видами на окрестности. Монастырь играл важную роль в духовной жизни средневековой Армении и сохранил множество исторических артефактов, включая уникальные надгробия и резные каменные украшения.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер и услуги гида
Дополнительно (по вашему желанию) оплачиваются посещение ресторанов, кафе и музея
Экскурсию рекомендую взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
4-6 чел
€90
7-12 чел
€60
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Здравствуйте, я Марина, кинорежиссёр-документалист по истории Армении. Профессию гида я освоила с целью познакомить и сблизить с культурой Армении всех тех, кто выбрал это туристическое направление. Моя цель – создать читать дальшеуменьшить
условия для того, чтобы приезжий искренне полюбил историю, культуру, географию и народ Армении. Мои экскурсии по стране – это честный и непредвзятый рассказ о древнейшей мировой цивилизации. Вместе мы почувствуем всё самое духовное, мистическое и живописное.
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