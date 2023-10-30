Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом

Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого

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Эта экскурсия — не обзорное, поверхностное посещение мест, а продуманное и смысловое погружение в глубокие пласты истории Армении. Это честный и непредвзятый рассказ о древнейшей мировой цивилизации. Я хочу показать вам всё самое духовное и важное.

Моя экскурсия для тех, кто искренне интересуется культурой и историей, и хочет расширить свои знания в этой сфере.
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мецамор

Это большое поселение возникло в третьем тысячелетии до н. э. Мецамор был знаменит рудоплавильными копиями, которые сохранились до наших дней. Недалеко от копий находилось древнейшее городище Вагаршапат, археологические артефакты которого выставлены в музее. Я помогу вам окунуться в прошлые эпохи и расширить своё представление об историческом времени.

Мемориальный комплекс «Сардарапат»

Он был построен в честь 50-летия Сардарапатской битвы на месте сражения армянской армии с турецкими полчищами в 1918 году. В рядах армии были также русские генералы и офицеры, не бросившие кавказский фронт после революции. Многие пали смертью храбрых, их память увековечена на мемориальной Стене победы. Здесь же находится и один из первых раннехристианских памятников 3–4 веков, построенный на месте древнейшего языческого храма, посвящённого Иоанну Крестителю.

Гюмри

Апофеозом поездки станет посещение Гюмри (бывшего Александрополя), где я покажу вам уникальные образцы русско-армянского зодчества 19 века. Гюмри, третий по значимости город на Кавказе в период Российской империи, был построен согласно единому архитектурному плану. Расскажу об этом подробнее. Маленький, уютный и почитающий древние традиции, Гюмри отличается уникальностью своей кухни. На каждом шагу здесь вы сможете отведать кулинарные изыски этого края.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно (по вашему желанию) оплачиваются посещение ресторанов, кафе и музея
  • Экскурсию рекомендую взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Выездные
На весь день

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