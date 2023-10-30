Эта экскурсия — не обзорное, поверхностное посещение мест, а продуманное и смысловое погружение в глубокие пласты истории Армении. Это честный и непредвзятый рассказ о древнейшей мировой цивилизации. Я хочу показать вам всё самое духовное и важное. Моя экскурсия для тех, кто искренне интересуется культурой и историей, и хочет расширить свои знания в этой сфере.

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Описание

Что вас ожидает

Мецамор

Это большое поселение возникло в третьем тысячелетии до н. э. Мецамор был знаменит рудоплавильными копиями, которые сохранились до наших дней. Недалеко от копий находилось древнейшее городище Вагаршапат, археологические артефакты которого выставлены в музее. Я помогу вам окунуться в прошлые эпохи и расширить своё представление об историческом времени.

Мемориальный комплекс «Сардарапат»

Он был построен в честь 50-летия Сардарапатской битвы на месте сражения армянской армии с турецкими полчищами в 1918 году. В рядах армии были также русские генералы и офицеры, не бросившие кавказский фронт после революции. Многие пали смертью храбрых, их память увековечена на мемориальной Стене победы. Здесь же находится и один из первых раннехристианских памятников 3–4 веков, построенный на месте древнейшего языческого храма, посвящённого Иоанну Крестителю.

Гюмри

Апофеозом поездки станет посещение Гюмри (бывшего Александрополя), где я покажу вам уникальные образцы русско-армянского зодчества 19 века. Гюмри, третий по значимости город на Кавказе в период Российской империи, был построен согласно единому архитектурному плану. Расскажу об этом подробнее. Маленький, уютный и почитающий древние традиции, Гюмри отличается уникальностью своей кухни. На каждом шагу здесь вы сможете отведать кулинарные изыски этого края.

Организационные детали