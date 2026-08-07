Эта экскурсия — не обзорное, поверхностное посещение мест, а продуманное и смысловое погружение в глубокие пласты истории Армении. Это честный и непредвзятый рассказ о древнейшей мировой цивилизации. Я хочу показать вам всё самое духовное и важное. Моя экскурсия для тех, кто искренне интересуется культурой и историей, и хочет расширить свои знания в этой сфере.

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Описание экскурсии

Гюмри

Апофеозом поездки станет посещение Гюмри (бывшего Александрополя), где я покажу вам уникальные образцы русско-армянского зодчества 19 века. Гюмри, третий по значимости город на Кавказе в период Российской империи, был построен согласно единому архитектурному плану. Расскажу об этом подробнее. Маленький, уютный и почитающий древние традиции, Гюмри отличается уникальностью своей кухни. На каждом шагу здесь вы сможете отведать кулинарные изыски этого края.

Аричаванк

Древний армянский монастырь, построенный в 7 веке на скалах. Архитектура монастыря уникальна для своего времени, сочетает в себе элементы раннехристианского и традиционного армянского стилей. Аричаванк выделяется своей атмосферой уединения, тишины и величия. Здесь вы сможете увидеть великолепные хачкары и почувствовать дух средневековой Армении.

Сделаем остановку в Апаране, чтобы покушать в кафе

Оганаванк

Монастырский комплекс, основанный в 5 веке, известный своими древними храмами и расположением на живописном холме с захватывающими видами на окрестности. Монастырь играл важную роль в духовной жизни средневековой Армении и сохранил множество исторических артефактов, включая уникальные надгробия и резные каменные украшения.

Организационные детали