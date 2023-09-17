Всего в часе езды от Еревана попасть в атмосферу настоящего морского путешествия
Эти места следует посещать гедонизма ради.
Калейдоскоп впечатлений, красивых видов и гастрономических открытий — в нашей экскурсии мы собрали всё лучшее, что можно сделать на Севане.
В душевной компании до 12 человек мы будем плыть на теплоходе по большой воде, кормить чаек в предзакатных лучах и ужинать бесподобным фирменным сигом.
Калейдоскоп впечатлений, красивых видов и гастрономических открытий — в нашей экскурсии мы собрали всё лучшее, что можно сделать на Севане.
В душевной компании до 12 человек мы будем плыть на теплоходе по большой воде, кормить чаек в предзакатных лучах и ужинать бесподобным фирменным сигом.
Ближайшие даты:
17
сен
сен
24
сен
сен
1
окт
окт
8
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся из Еревана к полуострову Ахтамар. Когда-то он был полноценным островом, но со временем потерял свой статус. Расскажем, почему это произошло. Увидим Дом писателей — уникальный действующий памятник авангардной мысли на Севане. В его столовой когда-то обедал сам Жан-Поль Сартр. За один из столиков можем присесть и мы, чтобы выпить чай или кофе.
- После идём осматривать окрестности с высшей точки полуострова, где расположен средневековый монастырь Севанаванк, в прошлом пристанище для одного из армянских царей, в настоящем визитная карточка Армении.
- Затем на кораблике совершим часовую обзорную прогулку по Севану. С палубы будет виден Гегамский хребет, сам полуостров и акватория Малого Севана. Представьте себе — чайки фотогенично кружат вокруг, солнце красиво освещает происходящее предзакатными лучами. Умиротворение как оно есть!
- В завершение нашего гедонистического путешествия мы отужинаем в одном малоизвестном, но крайне атмосферном местечке на Севане с красивым творческим интерьером. И наполненные наслаждением и энергией этих мест поедем обратно в Ереван.
В поездке поговорим о многих интересных вещах:
- Как и когда образовалось озеро Севан.
- Кто в нём обитает и как человек обустраивал быт возле него.
- Почему севанская чайка особо охраняется государством и занесена в Красную книгу.
- Какой была и какой стала курортная индустрия Гегамского моря (так именуют Севан с древних времён).
- Где и за что сидел в тюрьме автор проекта Дома писателей Геворг Кочар.
- Где сейчас находятся русские молокане, основавшие город Севан.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер, прогулка на теплоходе и ужин в ресторане.
- Возьмите с собой одежду потеплее.
в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 31 туриста
Добро пожаловать в бюро нестандартных экскурсий и приключений! Мы устроим для вас увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Наша страсть — это постсоветский техноген, горные восхождения, чиловые тусовки на природе и этнографические проникновения. Вам точно понравится!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Романтические
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Природа
Перезагрузка
Вечерние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Круизы
Похожие туры из Еревана
Мини-группа
2 часа
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
Уютная экскурсия по главным местам столицы - в мини-группе
на площади Республики
17 сен
18 сен
19 сен
20 сен
€15 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
памятник Матери Армении в парке Победы
Сегодня
21 сен
22 сен
24 сен
65€59 за всё до 10 чел.
Круиз
9 часов
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Прокатиться по горному озеру на парусной яхте и раскрыть историю древних храмов
по адресу, указанному путешественником
22 сен
23 сен
24 сен
25 сен
от €175 за всё до 6 чел.
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании