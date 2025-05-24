Перезагрузка – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Ереване, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
Пешая
3 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Пешая
На микроавтобусе
11 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана
5 часов
-
5%
Водная прогулка
Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана
Вода, горы и армянское гостеприимство - всё в одном дне
Начало: На улице Ханджяна
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от €133€140 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    24 мая 2025
    Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
    Тут ничего не улучшишь, все было прекрасно. Но очень жарко!
    Тут ничего не улучшишь, все было прекрасно. Но очень жарко!Тут ничего не улучшишь, все было прекрасно. Но очень жарко!
  • Н
    Наталья
    17 мая 2025
    Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
    Все замечательно, предельно четко, отлично провели время, получили рекомендации, где поужинать, все прекрасно, а сами фотографии после прогулки - выше всяких похвал! Благодарим и от души рекомендуем!
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
    Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства! Даже внезапный дождь не смог помешать нашей фотосессии в Ереване — наоборот, он стал
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    изюминкой этого дня! Спасибо талантливому фотографу Сергею, который превратил капризы погоды в настоящую магию. С ним было легко и комфортно работать: он не только чувствовал настроение кадра, но и умело играл с освещением, тенями и даже дождевыми струями, создавая невероятно живые и эмоциональные снимки. Площадь Республики в дождевом блеске стала настоящей звездой нашей съемки! Мокрый асфальт отражал облака и силуэты величественных зданий, добавляя кадрам глубину и динамику. А когда мы ненадолго укрылись в уютном кафе, Сергей не упустил момент: ароматный кофе в кружках, смех под звуки дождя за окном и теплый свет интерьера — всё это он ловил в объектив, создавая фото, полные уюта и атмосферы городской сказки. Сочные краски после дождя заиграли еще ярче! Как только тучи рассеялись, Ереван встретил нас солнечными бликами на розовом туфе, а Сергей мастерски использовал контрасты: мокрые улицы vs. ясное небо, дождевые капли на листьях vs. золотые лучи на фасадах. Сергей — не просто фотограф, а настоящий художник и душа компании. Его креативные идеи (например, снимки в движении под зонтом или «пойманные» моменты в кафе) раскрыли Ереван с новой стороны. А его умение шутить и располагать к себе сделало съемку не работой, а приключением. Итог — десятки кадров, где даже дождь стал соавтором нашей истории. Теперь, глядя на эти фото, мы вспоминаем не стук капель по зонтом, а то, как Ереван и Сергей подарили нам море смеха, эстетики и волшебства. Если хотите увезти с собой Армению в сердце — вам к нему!

    Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
    всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про каждую точку маршрута. организация
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    была на высшем уровне, трансфер от дома и обратно, все по плану и без задержек. маршрут очень живописный, первая часть в горах, вторая в лесу. гид учел все пожелания, фотографировал меня во всех красивых местах и даже поделился обедом)

    всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно провсем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Перезагрузка»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Хор Вирап
  7. Гарни
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2025
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