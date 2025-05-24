Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
-
5%
Водная прогулка
Прогулка на сапбордах с видом на Арарат - из Еревана
Вода, горы и армянское гостеприимство - всё в одном дне
Начало: На улице Ханджяна
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от €133
€140 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина24 мая 2025Тут ничего не улучшишь, все было прекрасно. Но очень жарко!
- ННаталья17 мая 2025Все замечательно, предельно четко, отлично провели время, получили рекомендации, где поужинать, все прекрасно, а сами фотографии после прогулки - выше всяких похвал! Благодарим и от души рекомендуем!
- ССветлана12 мая 2025Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства! Даже внезапный дождь не смог помешать нашей фотосессии в Ереване — наоборот, он стал
- ГГалина30 апреля 2024всем советую эту экскурсию-поход. Самвел опытный путешественник и гид, он любит свою работу. рассказывал интересно про каждую точку маршрута. организация
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Перезагрузка»
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