Мы встретимся в уютном кафе или ресторане, где я расскажу, во что играли жители средневекового Еревана.
Сыграем в Мельницу, а если вам покажется, что это слишком просто, то возьмёмся за Хнефатафл или даже Дальдозу.
Вы узнаете то, о чём не пишут в учебниках и энциклопедиях, и познакомитесь с развлечениями прошлого.
Сыграем в Мельницу, а если вам покажется, что это слишком просто, то возьмёмся за Хнефатафл или даже Дальдозу.
Вы узнаете то, о чём не пишут в учебниках и энциклопедиях, и познакомитесь с развлечениями прошлого.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Мы с вами расположимся в баре, кофейне, ресторане (по вашему выбору) в историческом центре Еревана и погрузимся в удивительный мир игр:
- Вы узнаете, что такое Дальдоза, Хнефатафл и Тавлеи
- Выясните, из чего делали игровые доски и фишки в Средневековье
- Увидите фотографии археологических находок, которые свидетельствуют о существовавших в древности играх
- Научитесь играть в древние игры — простые и, если захотите, посложнее
Организационные детали
- Место встречи выберем по предварительной договорённости. Это может быть кафе, бар, ресторан или другая локация
- Напитки и закуски в кафе или ресторане оплачиваются отдельно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 521 туриста
Меня зовут Павел, я профессиональный археолог. Больше 20 лет занимался археологией в Новгороде, а теперь живу в Ереване и работаю в археологических экспедициях в разных странах. Много лет я веду научно-популярные блоги об истории и археологи. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против мифов». Провожу экскурсии, мастер-классы и лекции. Я покажу и расскажу то, что знают только археологи.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 4 чел.
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб
Погрузитесь в атмосферу Еревана: рынок, виды на Арарат, прогулка по историческим местам и вечер в интеллектуальном клубе с местными жителями
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Еревану
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: Ваша гостиница в Ереване
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
Завтра в 09:30
19 мар в 09:30
от €216 за человека