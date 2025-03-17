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Мы встретимся в уютном кафе или ресторане, где я расскажу, во что играли жители средневекового Еревана.



Сыграем в Мельницу, а если вам покажется, что это слишком просто, то возьмёмся за Хнефатафл или даже Дальдозу.



Вы узнаете то, о чём не пишут в учебниках и энциклопедиях, и познакомитесь с развлечениями прошлого.