Добрый день, дорогие путешественники! Я Алина, коренная жительница Еревана. Очень люблю путешествовать и по своему опыту знаю, как важно иметь своего человека, чтобы в короткие сроки успеть понять все тонкости страны и города. С радостью покажу вам Ереван и расскажу о нем самое интересное. До встречи!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Яркая и непредсказуемая прогулка
Мы отправимся исследовать «малый центр» Еревана, заглянем в секретные переулки и остановимся у основных достопримечательностей. В веселом интерактивном формате вы узнаете:
Как зарождался Ереван и чем он дышит сегодня
Чем знаменита площадь Республики и в чем ее отличие от «регламентированных» советских площадей
Кто такой «черный мальчик» и за что его так любили
Почему на Лебедином озере нет лебедей
Как расшифровать армянское современное искусство и почему его так ценят в Ереване
Организационные детали
Квест рассчитан на взрослых, но будет интересен и детям от 10-12 лет
Вам понадобится смартфон или фотоаппарат
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Консерватории
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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