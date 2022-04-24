Получив на старте описание знаковых мест Еревана, вы отправитесь на их поиски! Чтобы выполнить все задания и получить приз, вам понадобятся: наблюдательность, сообразительность и умение общаться с незнакомыми людьми.



На протяжении всего пути мы будем вам помогать, делиться интересными фактами и делать всё, чтобы прогулка удалась.