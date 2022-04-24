Занимательный Ереван: прогулка-квест

В увлекательном игровом формате раскрыть тайны города и узнать его историю

Квест
Получив на старте описание знаковых мест Еревана, вы отправитесь на их поиски! Чтобы выполнить все задания и получить приз, вам понадобятся: наблюдательность, сообразительность и умение общаться с незнакомыми людьми.

На протяжении всего пути мы будем вам помогать, делиться интересными фактами и делать всё, чтобы прогулка удалась.
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Занимательный Ереван: прогулка-квест
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Яркая и непредсказуемая прогулка

Мы отправимся исследовать «малый центр» Еревана, заглянем в секретные переулки и остановимся у основных достопримечательностей. В веселом интерактивном формате вы узнаете:

  • Как зарождался Ереван и чем он дышит сегодня
  • Чем знаменита площадь Республики и в чем ее отличие от «регламентированных» советских площадей
  • Кто такой «черный мальчик» и за что его так любили
  • Почему на Лебедином озере нет лебедей
  • Как расшифровать армянское современное искусство и почему его так ценят в Ереване

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых, но будет интересен и детям от 10-12 лет
  • Вам понадобится смартфон или фотоаппарат

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Консерватории
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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