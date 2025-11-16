Зовём вас в путешествие из прошлого в будущее! Вы прогуляетесь по самому древнему кварталу Еревана — Конд, а затем посетите роскошный отель «Двин» — возрождённую легенду советской и постсоветской Армении.
Познакомитесь с концепцией отеля, насладитесь вином в ресторане и подниметесь на крышу, откуда полюбуетесь не только столицей, но и окрестностями.
Описание экскурсии
Церковь Святого Ованнеса — один из старейших духовных центров Еревана. Неподалёку находятся Хачкары — армянские резные камни-кресты, символы памяти и вечности.
Конд — не только старейший район Еревана, но и самый таинственный, необычный, колоритный, эксцентричный и контрастный. Словно вырванный из другого времени, он по-прежнему остаётся загадкой даже для горожан. Здесь:
- вы узнаете, почему до недавнего времени многие ереванцы предпочитали не вспоминать о существовании района
- исследуете извилистые каменистые улицы, пройдёте мимо домиков с неровными фасадами, словно нависающими друг над другом
- ощутите, как повседневная жизнь течёт здесь по особым законам
Отель «Двин» — один из символов современной роскоши и архитектурного возрождения Еревана. Он переделан из легендарной советской гостиницы, некогда считавшейся визитной карточкой столицы. В отеле:
- вы познакомитесь с его интерьерами и уникальной концепцией
- при благоприятных условиях поднимитесь на крышу высотного корпуса. Перед вами раскинется район Конд, почти весь Ереван, а также живописные окрестности
- посетите элегантный ресторан отеля: бокал армянского вина и местные угощения станут идеальным финалом путешествия — от прошлого города к его будущему
Организационные детали
- Угощение вином (3 разных вида) и закуски включены в стоимость экскурсии
- Оплата возможна в национальной валюте или в рублях (перевод на карты Visa/Master или Мир). Детали перевода обязательно уточняйте в переписке
- По желанию в гостинице Dvin можно воспользоваться дополнительными платными услугами (детали в переписке):
— кулинарный мастер-класс
— обед и ужин в ресторанах отеля
— бассейн и другие услуги отеля
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Церковь Святого Ованнеса, Конд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1374 туристов
Я Анаит. Родилась, выросла и постоянно проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и
