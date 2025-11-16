Зовём вас в путешествие из прошлого в будущее! Вы прогуляетесь по самому древнему кварталу Еревана — Конд, а затем посетите роскошный отель «Двин» — возрождённую легенду советской и постсоветской Армении. Познакомитесь с концепцией отеля, насладитесь вином в ресторане и подниметесь на крышу, откуда полюбуетесь не только столицей, но и окрестностями.

за 1–4 человек или €38 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Церковь Святого Ованнеса — один из старейших духовных центров Еревана. Неподалёку находятся Хачкары — армянские резные камни-кресты, символы памяти и вечности.

Конд — не только старейший район Еревана, но и самый таинственный, необычный, колоритный, эксцентричный и контрастный. Словно вырванный из другого времени, он по-прежнему остаётся загадкой даже для горожан. Здесь:

вы узнаете, почему до недавнего времени многие ереванцы предпочитали не вспоминать о существовании района

исследуете извилистые каменистые улицы, пройдёте мимо домиков с неровными фасадами, словно нависающими друг над другом

ощутите, как повседневная жизнь течёт здесь по особым законам

Отель «Двин» — один из символов современной роскоши и архитектурного возрождения Еревана. Он переделан из легендарной советской гостиницы, некогда считавшейся визитной карточкой столицы. В отеле:

вы познакомитесь с его интерьерами и уникальной концепцией

при благоприятных условиях поднимитесь на крышу высотного корпуса. Перед вами раскинется район Конд, почти весь Ереван, а также живописные окрестности

посетите элегантный ресторан отеля: бокал армянского вина и местные угощения станут идеальным финалом путешествия — от прошлого города к его будущему

Организационные детали