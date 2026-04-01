читать дальше уменьшить

безопасности, когда гид рассказывает экскурсию, а за рулем находится водитель Айк (актер и музыкант), который уверенно вёз нас по намеченному маршруту. Мариам сначала привезла нас в Храм Святой Рипсимэ в Эчмиадзине, где мы попали на воскресную службу и услышали интересный рассказ о хачкарах. Правильно выстроенная логистика, позволила нам через несколько минут оказаться в Доме Мачаненц - творческом и культурном центре, где нас ожидал незабываемый мастер - класс по приготовлению лаваша. Мастерицы Тамарой и Сусана с хорошим настроением, улыбками учили нас готовить этот популярный вид мучного изделия. Все, что мы испекли, сразу попробовали там же с предложенным нам сыром и зеленью, а остатки забрали с собой. Следующий пункт - семейная винодельня Аллурия, где старший брат, один из трех братьев - основателей, представлял нам вина на дегустации. Очарованные Самвэлом, мы долго не хотели уезжать. Купили с собой эксклюзивных напитков. Крутое новое место, открытие которого прошло в мае 2025 года. Очень стильно, со вкусом, рекомендую к посещению. Уезжать не хотелось, но у нашей Мариам в этот день был день рождения и мы поспешили вернуться в Ереван. Последней точкой экскурсии была Голубая мечеть. Благодарим за прекрасный день в январской Армении.