Если вы в Ереване впервые и хотите узнать его поближе, то я буду рада вам в этом помочь!

Ереван — город 🏙️ с 3-тысячелетней историей 📖, уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой, сочетающий в себе яркий темперамент Востока и сдержанную культуры Запада. Здесь вас ждёт одновременно и знакомство с новой культурой и постоянное ощущение домашнего уюта и дружелюбия.

Мы не только увидим центральные улицы и площади — это-то как раз не главное для того, чтобы понять город — мы пройдёмся по узким улочкам, которые не входят в избитые туристические маршруты, а я расскажу истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом.

Прогулка начнётся с захватывающего вида на Ереван, с вершины «Каскада» — открытого музея современного искусства, возвышающегося над городом огромными белыми ступенями. Пройдемся по старому городу, посмотрим и услышим знаменитые поющие фонтаны на площади Республики, увидим одну из церквей старого города и, конечно, в конце экскурсии 🧭 я расскажу вам, где и что обязательно надо попробовать из «гастрономических достопримечательностей» Еревана.