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Пешком по улочкам Еревана

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11 отзывов
Софья Л.
Софья Л. – Гид из Еревана
Будничный и шумный Ереван по-домашнему уютный и дружелюбный.

Здесь как нигде виден сплав яркого и темпераментного Востока со спокойным и рассудительным Западом.

Мы пройдёмся по главным площадям и улицам, прогуляемся по неприметным проулкам.

Я расскажу вам истории 📖 и легенды, которые прячутся за каждым поворотом.

А еще — поделюсь секретами местных жителей: что можно и нужно посмотреть в Ереване и какие блюда обязательно попробовать.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $19.5 за экскурсию

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Пешком по улочкам Еревана
Пешком по улочкам Еревана

Что вы увидите

  • Каскад
  • Площадь Свободы
  • Площадь Шарля Азнавура
  • Поющие фонтаны на площади Революции
  • Старый купеческий особняк
  • Театр оперы
  • Улица Абовяна
  • Церковь Святой Богородицы
Если вы в Ереване впервые и хотите узнать его поближе, то я буду рада вам в этом помочь!
Ереван — город 🏙️ с 3-тысячелетней историей 📖, уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой, сочетающий в себе яркий темперамент Востока и сдержанную культуры Запада. Здесь вас ждёт одновременно и знакомство с новой культурой и постоянное ощущение домашнего уюта и дружелюбия.
Мы не только увидим центральные улицы и площади — это-то как раз не главное для того, чтобы понять город — мы пройдёмся по узким улочкам, которые не входят в избитые туристические маршруты, а я расскажу истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом.
Прогулка начнётся с захватывающего вида на Ереван, с вершины «Каскада» — открытого музея современного искусства, возвышающегося над городом огромными белыми ступенями. Пройдемся по старому городу, посмотрим и услышим знаменитые поющие фонтаны на площади Республики, увидим одну из церквей старого города и, конечно, в конце экскурсии 🧭 я расскажу вам, где и что обязательно надо попробовать из «гастрономических достопримечательностей» Еревана.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
  • Ужин в ресторане
Начало
🚩 10 Tamanyan St, Каскад
Место завершения
🏁 Центр города
Пешком по улочкам Еревана
Пешком по улочкам Еревана
Пешком по улочкам Еревана
Пешком по улочкам Еревана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Софья Л.
Софья Л.
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11 отзывов оставили туристы

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