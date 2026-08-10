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Мистические истории и легенды Еревана

Прогуляться по центральным улицам города и приоткрыть его малоизвестную, таинственную сторону
Столица Армении, как и положено древнейшим городам, хранит свои тайны и загадки. Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории. На прогулке вы узнаете самые интересные и интригующие.

На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрка», провалах во времени — и это далеко не всё!
4.9
130 отзывов
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана

Описание экскурсии

Мистический Ереван

Наш маршрут проходит по исторической части и охватывает несколько важных достопримечательностей. По пути вы услышите множество странных историй, связанных со столицей и не только. Некоторые из них забавные, некоторые покрыты зловещей пеленой необъяснимого, другие — откровенно страшные, а иные и вовсе из разряда «чертовщины».

Вот список мест (но не всех), на которые мы посмотрим с неожиданной стороны

  • сад «Каскада» — внутренний двор комплекса с творениями современных скульпторов, ставший излюбленным местом горожан и туристов
  • сквер имени Сарьяна — уютный уголок в самом центре города, где каждый день проходит выставка-продажа картин местных художников
  • церковь Сурб Зоравор Аствацацин — средневековый храм, где хранятся останки Святого Анания, одного из 70 апостолов Христа
  • тоннель Вишапа — скрытый от глаз, мрачноватый и одновременно колоритный проход сквозь скалы
  • площадь Республики — центральная площадь города с поющими фонтанами и правительственными зданиями
  • кинотеатр «Москва» и площадь Шарля Азнавура — старейший действующий кинотеатр Еревана и небольшая уютная площадь напротив него
  • церковь Катогике и церковь Святой Анны — старинное здание и новый храм с красивой традиционной архитектурой

Организационные детали

  • Обязательное требование — любить прогулки и не бояться мистики. Всего нам предстоит пройти около 4 км
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 10 лет
  • Позаботьтесь об одежде по погоде и удобной обуви. Учитывайте, что мы посещаем церкви

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 летБесплатно
Дети до 16 лет€19
Стандартный€30
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В саду «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 696 туристов
Меня зовут Сергей, и Ереван — мой родной город. Как коренной житель я люблю не только сам Ереван, но и истории, связанные с ним. Особенно мне нравится собирать городские легенды,
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страшилки, всякого рода необъяснимые и мистические истории. Я и сам сочиняю подобные рассказы. Ещё мне нравится общаться с людьми и гулять по чудесному Еревану — его узким улочкам, потаённым и уютным дворикам, паркам и светлым площадям. Поэтому я и решил делиться своим знанием малоизвестных историй Еревана с гостями города на неспешных прогулках по его центру.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Максим
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
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Павел
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера повествование историй, в процессе неспешной ходьбы. Не перегруженная историческими датами и событиями история города. Приятный сюрприз в конце прогулки, тронул до глубины души.
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера
Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера
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Елена
Большое спасибо Сергею за прекрасную прогулку, интересные легенды и особенно приятно в конце экскурсии было получить hand-made сувениры!
Большое спасибо Сергею за прекрасную прогулку, интересные легенды и особенно приятно в конце экскурсии было получить hand-made сувениры!
Большое спасибо Сергею за прекрасную прогулку, интересные легенды и особенно приятно в конце экскурсии было получить hand-made сувениры!
Большое спасибо Сергею за прекрасную прогулку, интересные легенды и особенно приятно в конце экскурсии было получить hand-made сувениры!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за теплый отзыв, Елена!
Очень приятно читать такие слова. Я был рад провести для вас эту прогулку. Особенно приятно, что вам откликнулся мой сюрприз)
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С
Сергей прекрасно провел экскурсию. Необычная тематика прекрасно сочетается с историческими фактами. Было очень увлекательно и интересно. Через необычные детали получили прекрасное представление о жизни и традициях местных жителей. Приятно порадовал и удивил сюрприз в конце экскурсии. Рекомендую!
Сергей прекрасно провел экскурсию. Необычная тематика прекрасно сочетается с историческими фактами. Было очень увлекательно и интересно.
Сергей прекрасно провел экскурсию. Необычная тематика прекрасно сочетается с историческими фактами. Было очень увлекательно и интересно.
Сергей прекрасно провел экскурсию. Необычная тематика прекрасно сочетается с историческими фактами. Было очень увлекательно и интересно.
Сергей прекрасно провел экскурсию. Необычная тематика прекрасно сочетается с историческими фактами. Было очень увлекательно и интересно.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплый отзыв!
Рад, что необычная тема прогулки помогла по-новому взглянуть на город и лучше почувствовать его дух.
Буду рад новой встрече!
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С
интересная экскурсия по нетуристическим красивым и уютным улицам Еревана, узнали много нового. подарок в конце экскурсии поиятно удивил, спасибо!
интересная экскурсия по нетуристическим красивым и уютным улицам Еревана, узнали много нового. подарок в конце экскурсии поиятно удивил, спасибо!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв Светлана!
Ереван любит открываться через детали и истории, и мне приятно, что на нашей прогулке мне удалось заинтересовать и удивить вас.
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П
Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и загадочных историях Еревана, но еще и познакомил с городом и страной, в которой мы
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были первый раз. Очень комфортный маршрут, мы его без труда осилили и даже не заметили, как прошло два часа и что периодически падал снег. Спасибо Сергею за вовлеченность, готовность ответить на вопросы и умение показать ту самую сторону Еревана, в которую невозможно не влюбиться. Теперь мы замотивированы вернуться ещё, чтобы посмотреть на летний город

Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и
Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и
Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и
Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и
Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и
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