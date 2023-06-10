Прогуляться по центральным улицам города и приоткрыть его малоизвестную, таинственную сторону
Столица Армении, как и положено древнейшим городам, имеет свои тайны и загадки. Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории. На прогулке вы узнаете о самых интересных и интригующих.
На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрки», провалах во времени — и это далеко не всё!
На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрки», провалах во времени — и это далеко не всё!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мистический Ереван
Наш маршрут проходит по исторической части и охватывает несколько важных достопримечательностей. По пути вы услышите множество странных историй, связанных со столицей и не только. Некоторые из них покрыты зловещей пеленой необъяснимого, другие — откровенно страшные, а иные и вовсе из разряда «чертовщины».
Вот список мест (но не всех), на которые мы посмотрим с неожиданной стороны
- сад «Каскада» — внутренний двор комплекса с творениями современных скульпторов, ставший излюбленным местом горожан и туристов
- сквер имени Сарьяна — уютный уголок в самом центре города, где каждый день проходит выставка-продажа картин местных художников
- церковь Сурб Зоравор Аствацацин — средневековый храм, где хранятся останки Святого Анания, одного из 70 апостолов Христа
- тоннель Вишапа — скрытый от глаз, мрачноватый и одновременно колоритный проход сквозь скалы
- площадь Республики — центральная площадь города с поющими фонтанами и правительственными зданиями
- церковь Катогике и церковь Святой Анны — старинное здание и новый храм с красивой традиционной архитектурой
- сквер имени Комитаса — небольшой парк, прилегающий к Государственной консерватории
Организационные детали
- Обязательное требование — любить прогулки и не бояться мистики. Всего нам предстоит пройти чуть больше 4 км.
- Позаботьтесь об одежде по погоде и удобной обуви
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в саду «Каскада»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ереване
Меня зовут Сергей, я житель Еревана, который любит не только сам город, но и истории, связанные с ним. В особенности я собираю городские легенды, страшилки, всякого рода необъяснимые и мистические истории. А также сам сочиняю подобные рассказы.
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