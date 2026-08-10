Столица Армении, как и положено древнейшим городам, хранит свои тайны и загадки. Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории. На прогулке вы узнаете самые интересные и интригующие.
На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрка», провалах во времени — и это далеко не всё!
На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрка», провалах во времени — и это далеко не всё!
Описание экскурсии
Мистический Ереван
Наш маршрут проходит по исторической части и охватывает несколько важных достопримечательностей. По пути вы услышите множество странных историй, связанных со столицей и не только. Некоторые из них забавные, некоторые покрыты зловещей пеленой необъяснимого, другие — откровенно страшные, а иные и вовсе из разряда «чертовщины».
Вот список мест (но не всех), на которые мы посмотрим с неожиданной стороны
- сад «Каскада» — внутренний двор комплекса с творениями современных скульпторов, ставший излюбленным местом горожан и туристов
- сквер имени Сарьяна — уютный уголок в самом центре города, где каждый день проходит выставка-продажа картин местных художников
- церковь Сурб Зоравор Аствацацин — средневековый храм, где хранятся останки Святого Анания, одного из 70 апостолов Христа
- тоннель Вишапа — скрытый от глаз, мрачноватый и одновременно колоритный проход сквозь скалы
- площадь Республики — центральная площадь города с поющими фонтанами и правительственными зданиями
- кинотеатр «Москва» и площадь Шарля Азнавура — старейший действующий кинотеатр Еревана и небольшая уютная площадь напротив него
- церковь Катогике и церковь Святой Анны — старинное здание и новый храм с красивой традиционной архитектурой
Организационные детали
- Обязательное требование — любить прогулки и не бояться мистики. Всего нам предстоит пройти около 4 км
- Экскурсия подходит для путешественников старше 10 лет
- Позаботьтесь об одежде по погоде и удобной обуви. Учитывайте, что мы посещаем церкви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Дети до 16 лет
|€19
|Стандартный
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В саду «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 696 туристов
Меня зовут Сергей, и Ереван — мой родной город. Как коренной житель я люблю не только сам Ереван, но и истории, связанные с ним. Особенно мне нравится собирать городские легенды,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Отлично прогулялись! Отдельное спасибо за сувениры и отличное чувство юмора!) Прекрасный гид!
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Прекрасная индивидуальная экскурсия с Сергеем. Интересный формат для первого знакомства с Ереваном. У Сергея спокойная манера повествование историй, в процессе неспешной ходьбы. Не перегруженная историческими датами и событиями история города. Приятный сюрприз в конце прогулки, тронул до глубины души.
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Большое спасибо Сергею за прекрасную прогулку, интересные легенды и особенно приятно в конце экскурсии было получить hand-made сувениры!
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за теплый отзыв, Елена!
Очень приятно читать такие слова. Я был рад провести для вас эту прогулку. Особенно приятно, что вам откликнулся мой сюрприз)
Очень приятно читать такие слова. Я был рад провести для вас эту прогулку. Особенно приятно, что вам откликнулся мой сюрприз)
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С
Сергей прекрасно провел экскурсию. Необычная тематика прекрасно сочетается с историческими фактами. Было очень увлекательно и интересно. Через необычные детали получили прекрасное представление о жизни и традициях местных жителей. Приятно порадовал и удивил сюрприз в конце экскурсии. Рекомендую!
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплый отзыв!
Рад, что необычная тема прогулки помогла по-новому взглянуть на город и лучше почувствовать его дух.
Буду рад новой встрече!
Рад, что необычная тема прогулки помогла по-новому взглянуть на город и лучше почувствовать его дух.
Буду рад новой встрече!
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С
интересная экскурсия по нетуристическим красивым и уютным улицам Еревана, узнали много нового. подарок в конце экскурсии поиятно удивил, спасибо!
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв Светлана!
Ереван любит открываться через детали и истории, и мне приятно, что на нашей прогулке мне удалось заинтересовать и удивить вас.
Ереван любит открываться через детали и истории, и мне приятно, что на нашей прогулке мне удалось заинтересовать и удивить вас.
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П
Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и загадочных историях Еревана, но еще и познакомил с городом и страной, в которой мы
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