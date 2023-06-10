Столица Армении, как и положено древнейшим городам, имеет свои тайны и загадки. Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории. На прогулке вы узнаете о самых интересных и интригующих.



На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрки», провалах во времени — и это далеко не всё!