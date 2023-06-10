Мистические истории и легенды Еревана

Прогуляться по центральным улицам города и приоткрыть его малоизвестную, таинственную сторону

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Столица Армении, как и положено древнейшим городам, имеет свои тайны и загадки. Я давно собираю ереванские легенды, страшилки и удивительные истории. На прогулке вы узнаете о самых интересных и интригующих.

На площадях, в скверах и возле памятников в самом центре города я расскажу о спящем драконе, волшебном призраке автомобиля «шестёрки», провалах во времени — и это далеко не всё!
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана
Мистические истории и легенды Еревана
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мистический Ереван

Наш маршрут проходит по исторической части и охватывает несколько важных достопримечательностей. По пути вы услышите множество странных историй, связанных со столицей и не только. Некоторые из них покрыты зловещей пеленой необъяснимого, другие — откровенно страшные, а иные и вовсе из разряда «чертовщины».

Вот список мест (но не всех), на которые мы посмотрим с неожиданной стороны

  • сад «Каскада» — внутренний двор комплекса с творениями современных скульпторов, ставший излюбленным местом горожан и туристов
  • сквер имени Сарьяна — уютный уголок в самом центре города, где каждый день проходит выставка-продажа картин местных художников
  • церковь Сурб Зоравор Аствацацин — средневековый храм, где хранятся останки Святого Анания, одного из 70 апостолов Христа
  • тоннель Вишапа — скрытый от глаз, мрачноватый и одновременно колоритный проход сквозь скалы
  • площадь Республики — центральная площадь города с поющими фонтанами и правительственными зданиями
  • церковь Катогике и церковь Святой Анны — старинное здание и новый храм с красивой традиционной архитектурой
  • сквер имени Комитаса — небольшой парк, прилегающий к Государственной консерватории

Организационные детали

  • Обязательное требование — любить прогулки и не бояться мистики. Всего нам предстоит пройти чуть больше 4 км.
  • Позаботьтесь об одежде по погоде и удобной обуви

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в саду «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Площадь Республики
Популярные места
Каскад
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