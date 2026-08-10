читать дальше уменьшить были первый раз. Очень комфортный маршрут, мы его без труда осилили и даже не заметили, как прошло два часа и что периодически падал снег. Спасибо Сергею за вовлеченность, готовность ответить на вопросы и умение показать ту самую сторону Еревана, в которую невозможно не влюбиться. Теперь мы замотивированы вернуться ещё, чтобы посмотреть на летний город

Мы остались под большим впечатлением после экскурсии. Сергей не только рассказал нам о таинственных, мистических и загадочных историях Еревана, но еще и познакомил с городом и страной, в которой мы