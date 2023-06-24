Подробнее

Маршрут проложен вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. По пути в Тбилиси у вас будет возможность насладиться живописными видами на природные памятники, в частности мы остановимся у Севана – одного из крупнейших высокогорных озёр мира.

Важно знать:

Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп. плата).