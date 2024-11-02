Опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из аэропорта Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на интересующие организационные вопросы.
Описание трансферПодробнее Маршрут проложен вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. По пути в Тбилиси у вас будет возможность насладиться живописными видами на природные памятники, в частности мы остановимся у Севана – одного из крупнейших высокогорных озёр мира. Важно знать Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп. плата).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Лесистый город Дилижан
- Монастырь Агарцин
- Монастырь Севанаванк на полуострове Севана
- Курорт Цахкадзор
- Монастырь Макараванк
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспортные расходы и остановки на 10-15 минут.
Что не входит в цену
- При желании вы можете совместить трансфер с достопримечательностями и пообедать в ресторане по нашей рекомендации. Места по пути (можно посетить все или выбрать определенные):
- Монастырь Агарцин (13000 драмов)
- Монастырь Севанаванк на полуострове Севана (13000 драмов)
- Остановка на обед (9000 драмов)
- Курорт Цахкадзор (15000 драмов)
- Монастырь Макараванк (13000 драмов).
- В сопровождении гида это будет стоить дополнительно 65000 драмов (услуги гида, питание и такси для гида).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Водитель Карен аккуратно и быстро вел машину. Если у нас были вопросы — на все отвечал. Сама машина тоже очень комфортная, нам понравилось
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