Ереван - Тбилиси
Опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из аэропорта Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на интересующие организационные вопросы.
Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Лесистый город Дилижан
- Монастырь Агарцин
- Монастырь Севанаванк на полуострове Севана
- Курорт Цахкадзор
- Монастырь Макараванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Маршрут проложен вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. По пути в Тбилиси у вас будет возможность насладиться живописными видами на природные памятники, в частности мы остановимся у Севана – одного из крупнейших высокогорных озёр мира.
Важно знать:
Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп. плата).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспортные расходы и остановки на 10-15 минут
- Что не входит
- При желании вы можете совместить трансфер с достопримечательностями и пообедать в ресторане по нашей рекомендации. Места по пути (можно посетить все или выбрать определенные):
- Монастырь Агарцин (11000 драмов)
- Монастырь Севанаванк на полуострове Севана (11000 драмов)
- Остановка на обед (8000 драмов)
- Курорт Цахкадзор (15000 драмов)
- Монастырь Макараванк (15000 драмов).
- В сопровождении гида это будет стоить дополнительно 65000 драмов (услуги гида, питание и такси для гида)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель в Ереване / аэропорт ЗвартноцЗавершение: Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Просим Вас прислать по номеру +37477701180 (WhatsApp) адреса в Ереване и в Тбилиси. Также укажите
- Пожалуйста
- Желаете ли вы посетить достопримечательности на маршруте и/или заехать на обед
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании