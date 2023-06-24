Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан

Ереван - Тбилиси

Описание
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Ответы на вопросы
Опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из аэропорта Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на интересующие организационные вопросы.
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан

Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Лесистый город Дилижан
  • Монастырь Агарцин
  • Монастырь Севанаванк на полуострове Севана
  • Курорт Цахкадзор
  • Монастырь Макараванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Маршрут проложен вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. По пути в Тбилиси у вас будет возможность насладиться живописными видами на природные памятники, в частности мы остановимся у Севана – одного из крупнейших высокогорных озёр мира.

Важно знать:

Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп. плата).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортные расходы и остановки на 10-15 минут
Что не входит
  • При желании вы можете совместить трансфер с достопримечательностями и пообедать в ресторане по нашей рекомендации. Места по пути (можно посетить все или выбрать определенные):
  • Монастырь Агарцин (11000 драмов)
  • Монастырь Севанаванк на полуострове Севана (11000 драмов)
  • Остановка на обед (8000 драмов)
  • Курорт Цахкадзор (15000 драмов)
  • Монастырь Макараванк (15000 драмов).
  • В сопровождении гида это будет стоить дополнительно 65000 драмов (услуги гида, питание и такси для гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Ереване / аэропорт Звартноц
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Просим Вас прислать по номеру +37477701180 (WhatsApp) адреса в Ереване и в Тбилиси. Также укажите
  • Пожалуйста
  • Желаете ли вы посетить достопримечательности на маршруте и/или заехать на обед
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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