Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из аэропорта Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на интересующие организационные вопросы. 5 1 отзыв

Ашот Ваш гид в Ереване Задать вопрос Индивидуальный трансфер $230 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 5 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Подробнее Маршрут проложен вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. По пути в Тбилиси у вас будет возможность насладиться живописными видами на природные памятники, в частности мы остановимся у Севана – одного из крупнейших высокогорных озёр мира. Важно знать Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп. плата).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Севан

Лесистый город Дилижан

Монастырь Агарцин

Монастырь Севанаванк на полуострове Севана

Курорт Цахкадзор

Монастырь Макараванк Что включено Услуги гида-водителя

Транспортные расходы и остановки на 10-15 минут. Что не входит в цену При желании вы можете совместить трансфер с достопримечательностями и пообедать в ресторане по нашей рекомендации. Места по пути (можно посетить все или выбрать определенные):

Монастырь Агарцин (13000 драмов)

Монастырь Севанаванк на полуострове Севана (13000 драмов)

Остановка на обед (9000 драмов)

Курорт Цахкадзор (15000 драмов)

Монастырь Макараванк (13000 драмов).

В сопровождении гида это будет стоить дополнительно 65000 драмов (услуги гида, питание и такси для гида). Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц Завершение: Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.