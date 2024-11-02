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Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан

Индивидуальный трансфер из Еревана в Тбилиси с остановками на Севане и Дилижане
Опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из аэропорта Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на интересующие организационные вопросы.
5
1 отзыв
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан

Описание трансфер

Подробнее Маршрут проложен вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. По пути в Тбилиси у вас будет возможность насладиться живописными видами на природные памятники, в частности мы остановимся у Севана – одного из крупнейших высокогорных озёр мира. Важно знать Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников, в том числе с посещением достопримечательностей по пути (доп. плата).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Севан
  • Лесистый город Дилижан
  • Монастырь Агарцин
  • Монастырь Севанаванк на полуострове Севана
  • Курорт Цахкадзор
  • Монастырь Макараванк
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортные расходы и остановки на 10-15 минут.
Что не входит в цену
  • При желании вы можете совместить трансфер с достопримечательностями и пообедать в ресторане по нашей рекомендации. Места по пути (можно посетить все или выбрать определенные):
  • Монастырь Агарцин (13000 драмов)
  • Монастырь Севанаванк на полуострове Севана (13000 драмов)
  • Остановка на обед (9000 драмов)
  • Курорт Цахкадзор (15000 драмов)
  • Монастырь Макараванк (13000 драмов).
  • В сопровождении гида это будет стоить дополнительно 65000 драмов (услуги гида, питание и такси для гида).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
А
Водитель Карен аккуратно и быстро вел машину. Если у нас были вопросы — на все отвечал. Сама машина тоже очень комфортная, нам понравилось
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