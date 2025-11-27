Вкус Армении: экскурсия и дегустация на легендарных заводах Еревана

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте секреты легендарных армянских коньяков и вин! Вас ждёт экскурсия по подвалам заводов «Арарат» и «Ной», увлекательные рассказы о производстве и дегустация лучших сортов напитков. Отличная возможность прочувствовать вкус Армении.

Описание экскурсии Легендарный коньячный завод «Арарат» Экскурсия на знаменитый коньячный завод «Арарат» — это погружение в историю и культуру армянского коньяка. Вас проведут по старинным подвалам, где десятилетиями выдерживаются бочки с благородным напитком, расскажут о тонкостях производства и секретах мастерства. Затем вы посетите дегустационный зал, где сможете попробовать несколько сортов коньяка, почувствовать их богатый аромат и вкус. По желанию можно приобрести понравившиеся напитки прямо на заводе — отличные сувениры и подарки. Экскурсия и дегустация на Нойском заводе Экскурсия на Нойский винно-коньячно-водочный завод познакомит вас с традициями производства армянских вин, коньяков и водки. Вы пройдёте по старинным подвалам, узнаете об истории завода и особенностях выдержки напитков. В дегустационном зале попробуете лучшие образцы продукции, сравните их вкусы и ароматы, а также сможете приобрести понравившиеся напитки на память. По желанию туристов мы можем отправиться также и на дегустацию вин в местном винном баре в Ереване.

