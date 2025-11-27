Вкус Армении: экскурсия и дегустация на легендарных заводах Еревана

Откройте секреты легендарных армянских коньяков и вин! Вас ждёт экскурсия по подвалам заводов «Арарат» и «Ной», увлекательные рассказы о производстве и дегустация лучших сортов напитков. Отличная возможность прочувствовать вкус Армении.
Описание экскурсииЛегендарный коньячный завод «Арарат» Экскурсия на знаменитый коньячный завод «Арарат» — это погружение в историю и культуру армянского коньяка. Вас проведут по старинным подвалам, где десятилетиями выдерживаются бочки с благородным напитком, расскажут о тонкостях производства и секретах мастерства. Затем вы посетите дегустационный зал, где сможете попробовать несколько сортов коньяка, почувствовать их богатый аромат и вкус. По желанию можно приобрести понравившиеся напитки прямо на заводе — отличные сувениры и подарки. Экскурсия и дегустация на Нойском заводе Экскурсия на Нойский винно-коньячно-водочный завод познакомит вас с традициями производства армянских вин, коньяков и водки. Вы пройдёте по старинным подвалам, узнаете об истории завода и особенностях выдержки напитков. В дегустационном зале попробуете лучшие образцы продукции, сравните их вкусы и ароматы, а также сможете приобрести понравившиеся напитки на память. По желанию туристов мы можем отправиться также и на дегустацию вин в местном винном баре в Ереване.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коньячный завод «Арарат»
- Нойский завод
Что включено
- Трансфер от точки сбора
Что не входит в цену
- Личные расходы, покупки на заводе
- Питание
- Дегустация вин
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
