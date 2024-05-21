1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Дегустация коньяка и шоппинг на рынках
Погрузитесь в мир армянского гостеприимства, наслаждаясь лучшим коньяком и уникальными покупками
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коньячные заводы и обзорная экскурсия по Еревану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 мая 2024Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
- ННаталья27 апреля 2024Были в Ереване транзитом. Рассматривали экскурсию с трансфером из аэропорта. Такой вариант нашли с Эдмоном. Очень грамотный, много знающий гид.
- ССветлана9 марта 2024Рекомендую. Были 8 марта. Комфортабельный автомобиль. Гид Эдмон очень образованный, интеллектуальный человек, который интересно рассказывает о достопримечательностях и истории Еревана
- ККристина20 июня 2023Григорий утром приехал вовремя,предложил воду,пепси, кофе (очень вкусный!) и конфеты)По дороге на Арарат и Ной рассказывал историю Армении,показывал местные достопримечательности,отвечал
- ААлекс28 ноября 2022Невероятная поездка!! до сих пор мурашки от увиденного, спасибо профессионализму гидов!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Коньячный завод Ной»
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Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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