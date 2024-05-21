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прилёту нас встретил! У нас была длинная пересадка в Ереване и пока мы ждали следующий рейс, успели познакомиться с главными достопримечательностями города, послушать интересные истории и факты, а так же покушать в очень уютном и вкусно ресторанчике! В назначенное время, нас отвезли в аэропорт, чтобы мы не опоздали на свой рейс! Так что остались исключительно положительные эмоции от экскурсии! Успехов и процветания вам, Эдмон!