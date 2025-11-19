Это прогулка по настоящему Еревану, где история звучит в шуме фонтанов и шорохе шагов. Вы пройдёте путь от урартских стен до современного центра, почувствуете дух столицы и её особую атмосферу. Мы расскажем об архитектуре и культуре нашего города, который на 29 лет старше Рима.

Описание экскурсии

Площадь Республики

Символ армянской государственности, выстроенный из розового и белого туфа. Архитектура пяти зданий — от Национальной галереи до Дома правительства — складывается в безупречный полукруг. Летом здесь играют музыкальные фонтаны, а по вечерам на главной площади собирается вся Армения.

Северный проспект

Вы пройдёте по современной пешеходной улице — с модными бутиками, кафе с террасами, флагами, витринами и звуками уличной музыки. Это пульс города, его оживлённая артерия и место встреч для людей разных поколений.

Лебединое озеро

Уютный уголок в центре города, рядом с Оперным театром. Зимой здесь заливают каток, а летом — плавают лебеди. Можно присесть на скамейку у воды, насладиться тишиной и прохладой — прямо посреди городской суеты.

Комплекс «Каскад»

Это не просто лестница, а музей под открытым небом — со скульптурами, террасами, садами и фонтанами. С вершины открывается один из самых впечатляющих видов на Ереван и гору Арарат.

Музей и крепость Эребуни

Отсюда начинается история Еревана. Здесь в 782 году до н. э. царь Аргишти I основал крепость — за несколько столетий до появления Рима. Вы подниметесь к руинам крепости, увидите урартские стены и храмы, а в музее познакомитесь с артефактами: клинописью, керамикой, оружием и восстановленными фресками.

На экскурсии вы услышите:

Как менялась архитектура столицы за 2800 лет

Почему туф — душа армянской архитектуры

Как по проекту Таманяна рождался современный Ереван

Где сегодня проходят ключевые культурные события

И многое другое

Организационные детали