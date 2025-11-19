Обзорная экскурсия по главным символам столицы Армении
Это прогулка по настоящему Еревану, где история звучит в шуме фонтанов и шорохе шагов.
Вы пройдёте путь от урартских стен до современного центра, почувствуете дух столицы и её особую атмосферу. Мы расскажем об архитектуре и культуре нашего города, который на 29 лет старше Рима.
Описание экскурсии
Площадь Республики
Символ армянской государственности, выстроенный из розового и белого туфа. Архитектура пяти зданий — от Национальной галереи до Дома правительства — складывается в безупречный полукруг. Летом здесь играют музыкальные фонтаны, а по вечерам на главной площади собирается вся Армения.
Северный проспект
Вы пройдёте по современной пешеходной улице — с модными бутиками, кафе с террасами, флагами, витринами и звуками уличной музыки. Это пульс города, его оживлённая артерия и место встреч для людей разных поколений.
Лебединое озеро
Уютный уголок в центре города, рядом с Оперным театром. Зимой здесь заливают каток, а летом — плавают лебеди. Можно присесть на скамейку у воды, насладиться тишиной и прохладой — прямо посреди городской суеты.
Комплекс «Каскад»
Это не просто лестница, а музей под открытым небом — со скульптурами, террасами, садами и фонтанами. С вершины открывается один из самых впечатляющих видов на Ереван и гору Арарат.
Музей и крепость Эребуни
Отсюда начинается история Еревана. Здесь в 782 году до н. э. царь Аргишти I основал крепость — за несколько столетий до появления Рима. Вы подниметесь к руинам крепости, увидите урартские стены и храмы, а в музее познакомитесь с артефактами: клинописью, керамикой, оружием и восстановленными фресками.
На экскурсии вы услышите:
Как менялась архитектура столицы за 2800 лет
Почему туф — душа армянской архитектуры
Как по проекту Таманяна рождался современный Ереван
Где сегодня проходят ключевые культурные события
И многое другое
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе с Wi-Fi, экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, страхование пассажиров
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.