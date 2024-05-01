1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
150€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 мая 2024Благодаря Нерсесу мы открыли для себя Ереван! Нас встретили в аэропорту и сразу повезли на экскурсию по городу. Как же прекрасно внимать
- ННикита26 апреля 2024Добрый день! побывали на экскурсии 25 апреля 24 года. сказать что нам понравилось - ничего не сказать. Нерсес не только большой профессионал,
- ООльга20 апреля 2024Прекрасный гид. С любовью о стране, прислушивается к просьбам и строит маршрут исходя из предпочтений гостя, очень проникновенный рассказ у памятника жертвам репрессий армянского народа. Спасибо.
- ААлександр16 апреля 2024Нам понравилась поездка-прогулка по городу вместе с Мариам. Мы побывали на миниэкскурсии в небольшом музее у подножия крепости Эребуни, заглянули
- ННаталья26 марта 2024Мы семьей, двое и взрослых и ребенок 8 лет. Машина удобная, хороший водитель, но самое главное это шикарный экскурсовод Энрик.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Крепость Эребуни»
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