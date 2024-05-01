Крепость Эребуни – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Эребуни» в Ереване, цены от €90, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15090 за всё до 3 чел.
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Здравствуй, Ереван
    Благодаря Нерсесу мы открыли для себя Ереван! Нас встретили в аэропорту и сразу повезли на экскурсию по городу. Как же прекрасно внимать
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    рассказу человека, влюбленного в свой город и в свою страну! Душевно, тепло и познавательно! Как будто давний друг встретил тебя в гостях! Не сомневайтесь, вы проведете время великолепно!

  • Н
    Никита
    26 апреля 2024
    Здравствуй, Ереван
    Добрый день! побывали на экскурсии 25 апреля 24 года. сказать что нам понравилось - ничего не сказать. Нерсес не только большой профессионал,
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    но и огромной души человек. Он со своей женой Мариной (Марина, вам большой привет!) бесплатно встретили нас из аэропорта, показали удобные и выгодные обменники, отвезли в отель за день до экскурсии, всегда были на связи по любым вопросам и готовы были помочь в чем угодно! Нерсес влюблен в свою страну и в город Ереван. это чувствуется в его рассказах, маршрутах. было очень круто, нам очень все понравилось! экскурсия прошла легко, непринужденно, без нудных исторических лекций как в универе) Нерсес быстро подстроился под наш ритм и всем было комфортно! всем рекомендуем побывать на его экускурсии. Нерсес влюбит вас в Ереван)))

  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Здравствуй, Ереван
    Прекрасный гид. С любовью о стране, прислушивается к просьбам и строит маршрут исходя из предпочтений гостя, очень проникновенный рассказ у памятника жертвам репрессий армянского народа. Спасибо.
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Нам понравилась поездка-прогулка по городу вместе с Мариам. Мы побывали на миниэкскурсии в небольшом музее у подножия крепости Эребуни, заглянули
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    на колоритный местный рынок, прогулялись по центру города, съездили к музею древних манускриптов и поднялись к монументу Мать-Армения в парке Победы, откуда открывается чудесный вид на Ереван и Арарат. Спасибо большое, Мариам, за эту прогулку!

  • Н
    Наталья
    26 марта 2024
    3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Мы семьей, двое и взрослых и ребенок 8 лет. Машина удобная, хороший водитель, но самое главное это шикарный экскурсовод Энрик.
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    Очень приятный и образованный молодой человек, аккуратно в ненавязчивой форме рассказывал нам об истории страны, о Ереване, и 3 часа пролетели совсем незаметно, а мы остались в приподнятом настроении, под впечатлением от увиденного и самое главное с желанием посетить новую экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Крепость Эребуни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Ереван
  2. 3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
  3. Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Крепость Эребуни" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 129 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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