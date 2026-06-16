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Магия Гарни, величие Гегарда, красота «Симфонии камней» и душа Еревана

Самые интересные локации в окрестностях столицы + обзорная по городу
Эта программа для тех, кто хочет окунуться в историю и духовность Армении.

Гарни расскажет о величии языческой культуры, Гегард погрузит в атмосферу средневекового христианства, а «Симфония камней» впечатлит природной магией.

Кроме того, маршрут включает экскурсию по центру Еревана, во время которой вы посетите главные достопримечательности и узнаете об их прошлом.
Магия Гарни, величие Гегарда, красота «Симфонии камней» и душа Еревана
Магия Гарни, величие Гегарда, красота «Симфонии камней» и душа Еревана
Магия Гарни, величие Гегарда, красота «Симфонии камней» и душа Еревана

Описание экскурсии

Экскурсия по Еревану (1,5 часа)

Маршрут включает главные достопримечательности столицы: площадь Республики — архитектурный шедевр, Северный проспект — современный центр с магазинами и кафе, Оперный театр — культурное сердце города и Каскад — уникальный комплекс с потрясающим видом на Ереван и гору Арарат.

Храм Гарни

Единственный сохранившийся языческий храм на территории Армении, построенный в 1 веке н. э. в честь бога солнца Митры. Храм выполнен в стиле эллинистической архитектуры.

Гарнийское ущелье и «Симфония камней»

Геологическое чудо природы — базальтовые колонны, напоминающие органные трубы. Ущелье расположено недалеко от храма Гарни.

Монастырь Гегард

Средневековый монастырь 4 века, частично вырубленный в скале. Его название (арм. «Копьё») связано с копьём, которое, по легенде, использовали при распятии Христа.

Темы

  • Поговорим о переходе Армении от язычества к христианству и значении храма Гарни в истории
  • Разберём архитектуру Гарни, монастыря Гегард и «Симфонии камней»
  • Обсудим геологическую историю Гарнийского ущелья и влияние природы на архитектуру
  • Познакомимся с историей и архитектурой Еревана, включая Площадь Республики, Оперный театр и Каскад

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных микроавтобусах или минивэнах. Для семей с детьми доступны детские кресла (по предварительному запросу)
  • Входные билеты в храм Гарни и «Симфонию камней» оплачиваются отдельно (1500 и 200 драмов за человека)
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 301 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
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того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Организуем как классические туры, так и горные маршруты. Наша цель — показать увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.

Входит в следующие категории Еревана

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