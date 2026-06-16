Эта программа для тех, кто хочет окунуться в историю и духовность Армении.
Гарни расскажет о величии языческой культуры, Гегард погрузит в атмосферу средневекового христианства, а «Симфония камней» впечатлит природной магией.
Кроме того, маршрут включает экскурсию по центру Еревана, во время которой вы посетите главные достопримечательности и узнаете об их прошлом.
Гарни расскажет о величии языческой культуры, Гегард погрузит в атмосферу средневекового христианства, а «Симфония камней» впечатлит природной магией.
Кроме того, маршрут включает экскурсию по центру Еревана, во время которой вы посетите главные достопримечательности и узнаете об их прошлом.
Описание экскурсии
Экскурсия по Еревану (1,5 часа)
Маршрут включает главные достопримечательности столицы: площадь Республики — архитектурный шедевр, Северный проспект — современный центр с магазинами и кафе, Оперный театр — культурное сердце города и Каскад — уникальный комплекс с потрясающим видом на Ереван и гору Арарат.
Храм Гарни
Единственный сохранившийся языческий храм на территории Армении, построенный в 1 веке н. э. в честь бога солнца Митры. Храм выполнен в стиле эллинистической архитектуры.
Гарнийское ущелье и «Симфония камней»
Геологическое чудо природы — базальтовые колонны, напоминающие органные трубы. Ущелье расположено недалеко от храма Гарни.
Монастырь Гегард
Средневековый монастырь 4 века, частично вырубленный в скале. Его название (арм. «Копьё») связано с копьём, которое, по легенде, использовали при распятии Христа.
Темы
- Поговорим о переходе Армении от язычества к христианству и значении храма Гарни в истории
- Разберём архитектуру Гарни, монастыря Гегард и «Симфонии камней»
- Обсудим геологическую историю Гарнийского ущелья и влияние природы на архитектуру
- Познакомимся с историей и архитектурой Еревана, включая Площадь Республики, Оперный театр и Каскад
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных микроавтобусах или минивэнах. Для семей с детьми доступны детские кресла (по предварительному запросу)
- Входные билеты в храм Гарни и «Симфонию камней» оплачиваются отдельно (1500 и 200 драмов за человека)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 301 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
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