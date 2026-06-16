Эта программа для тех, кто хочет окунуться в историю и духовность Армении. Гарни расскажет о величии языческой культуры, Гегард погрузит в атмосферу средневекового христианства, а «Симфония камней» впечатлит природной магией. Кроме того, маршрут включает экскурсию по центру Еревана, во время которой вы посетите главные достопримечательности и узнаете об их прошлом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Экскурсия по Еревану (1,5 часа)

Маршрут включает главные достопримечательности столицы: площадь Республики — архитектурный шедевр, Северный проспект — современный центр с магазинами и кафе, Оперный театр — культурное сердце города и Каскад — уникальный комплекс с потрясающим видом на Ереван и гору Арарат.

Храм Гарни

Единственный сохранившийся языческий храм на территории Армении, построенный в 1 веке н. э. в честь бога солнца Митры. Храм выполнен в стиле эллинистической архитектуры.

Гарнийское ущелье и «Симфония камней»

Геологическое чудо природы — базальтовые колонны, напоминающие органные трубы. Ущелье расположено недалеко от храма Гарни.

Монастырь Гегард

Средневековый монастырь 4 века, частично вырубленный в скале. Его название (арм. «Копьё») связано с копьём, которое, по легенде, использовали при распятии Христа.

Темы

Поговорим о переходе Армении от язычества к христианству и значении храма Гарни в истории

Разберём архитектуру Гарни, монастыря Гегард и «Симфонии камней»

Обсудим геологическую историю Гарнийского ущелья и влияние природы на архитектуру

Познакомимся с историей и архитектурой Еревана, включая Площадь Республики, Оперный театр и Каскад

Организационные детали