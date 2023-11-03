Экскурсии на горячие термальные источники в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Ереване, цены от €197, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
«Первый — к горячим источникам, которые ежедневно бурлят с интервалом в 15 минут»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280252 за всё до 7 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Начало: По договоренности
«Поездки на джипах в горы к горячим источникам, где можно искупаться»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 219$197 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 ноября 2023
    Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
    Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане в Арени. Сама купальня,
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    правда, немного меньше, чем на картинке))) И дорога к ней на джипе - не для слабонервных… Но поездка того стоила! Рекомендую)))

  • А
    Андрей
    9 июня 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
  • М
    Мария
    19 апреля 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
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    и он просто рассказывает о жизни. Природа -великолепна, мы были весной, таяние снега началось, водопад был еще не слишком полноводен, но зато можно было подойти и сфотографироваться. Попили минералку. Единственный минус-экскурсия не на горячие источники, т. к. на комфортабельной машине до них не доехать, а пересадка на джип в ту же цену не входит.

  • М
    Марина
    10 января 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Термальные источники»

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  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 197 до 285 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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