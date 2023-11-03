1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
«Первый — к горячим источникам, которые ежедневно бурлят с интервалом в 15 минут»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280€252 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Начало: По договоренности
«Поездки на джипах в горы к горячим источникам, где можно искупаться»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 219$197 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 ноября 2023Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане в Арени. Сама купальня,
- ААндрей9 июня 2023Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
- ММария19 апреля 2023Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
- ММарина10 января 2023Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Термальные источники»
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