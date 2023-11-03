читать дальше

и он просто рассказывает о жизни. Природа -великолепна, мы были весной, таяние снега началось, водопад был еще не слишком полноводен, но зато можно было подойти и сфотографироваться. Попили минералку. Единственный минус-экскурсия не на горячие источники, т. к. на комфортабельной машине до них не доехать, а пересадка на джип в ту же цену не входит.