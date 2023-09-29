Индивидуальная экскурсия в Ереване: Посещение лечебных источников Джермука
Джермук широко известен своей оздоровительной водой.
Здесь вы полюбуетесь водопадом, попробуете полезную минеральную воду и, самое интересное, сможете искупаться в лечебных минеральных водах, которые бурлят каждые 15 минут.
Здесь вы полюбуетесь водопадом, попробуете полезную минеральную воду и, самое интересное, сможете искупаться в лечебных минеральных водах, которые бурлят каждые 15 минут.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Начнется наше путешествие с драйвовой поездки на джипе через горные тропы и бездорожье к водоемам, которые окружены зелеными лесами. Прибыв в место назначения, вы увидите природное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды не меняется круглый год! У вас будет возможность искупаться в минеральных водах с оздоровительным эффектом.
После, в окрестностях полюбуетесь на Джермукский водопад, который является одной из самых известных природных достопримечательностей региона. Величественная стена воды, падающая с высоты, создает впечатляющий зрелищный эффект. А еще посетите галерею минеральных вод, где сможете попробовать различные виды лечебных минеральных вод, известных своими целебными свойствами.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Автомобиль с кондиционером и профессиональным водителем
- Джиппинг тур
- Трансфер из любой точки Еревана
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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