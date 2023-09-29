Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур

Индивидуальная экскурсия в Ереване: Посещение лечебных источников Джермука

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Ответы на вопросы
Джермук широко известен своей оздоровительной водой.

Здесь вы полюбуетесь водопадом, попробуете полезную минеральную воду и, самое интересное, сможете искупаться в лечебных минеральных водах, которые бурлят каждые 15 минут.
Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур
Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур
Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур
Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур
Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур
Джермук: горячие источники и экстремальный джип-тур
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

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Начнется наше путешествие с драйвовой поездки на джипе через горные тропы и бездорожье к водоемам, которые окружены зелеными лесами. Прибыв в место назначения, вы увидите природное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды не меняется круглый год! У вас будет возможность искупаться в минеральных водах с оздоровительным эффектом.
После, в окрестностях полюбуетесь на Джермукский водопад, который является одной из самых известных природных достопримечательностей региона. Величественная стена воды, падающая с высоты, создает впечатляющий зрелищный эффект. А еще посетите галерею минеральных вод, где сможете попробовать различные виды лечебных минеральных вод, известных своими целебными свойствами.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль с кондиционером и профессиональным водителем
  • Джиппинг тур
  • Трансфер из любой точки Еревана
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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