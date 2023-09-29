Подробнее

Начнется наше путешествие с драйвовой поездки на джипе через горные тропы и бездорожье к водоемам, которые окружены зелеными лесами. Прибыв в место назначения, вы увидите природное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды не меняется круглый год! У вас будет возможность искупаться в минеральных водах с оздоровительным эффектом.

После, в окрестностях полюбуетесь на Джермукский водопад, который является одной из самых известных природных достопримечательностей региона. Величественная стена воды, падающая с высоты, создает впечатляющий зрелищный эффект. А еще посетите галерею минеральных вод, где сможете попробовать различные виды лечебных минеральных вод, известных своими целебными свойствами.