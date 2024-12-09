М Михаил Ереван известный и неизведанный Роланд - замечательный рассказчик, настоящий знаток истории и культуры своей страны и очень приятный человек.

Ж Жанна Ереван известный и неизведанный Нашим гидом была Армине, мы прекрасно провели время, получив всестороннюю информацию о городе Ереван, смогли осмотреть ключевые достопримечательности. Надо сказать, что мы были не очень дисциплинированные туристы, но Армине проявила чудеса такта, гибкости и человеколюбия. Ей огромное спасибо, очень рекомендую.

Р Роман Ереван известный и неизведанный Спасибо Роланду за увлекательную экскурсию по городу Ереван, материал отлично структурирован и интересно изложен с добавлением интересных исторических заметок по маршруту. Рекомендую 👍

Е Елена Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван» читать дальше мы узнали много легенд, связанных с ним, увидели памятные и значимые для Еревана здания и скульптуры. Поднялись на каскад, увидели город с высоты! Рекомендуем! Спасибо Магдалине за увлекательную экскурсию по Еревану, открывшую нам историю не только города, но и страны. 4 часа пролетели незаметно,

Е Елизавета Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван» Магдалина невероятно интересный экскурсовод!!! ВОСТОРГ! Огромное спасибо! 4,5 часа с открытым ртом прогуляли! Ереван прекрасен, интересен и навсегда останется в памяти благодаря Магдалине!