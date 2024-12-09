скидка
9%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Еревану
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
29 дек в 09:00
2 янв в 09:00
от 65€59 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Познакомьтесь с культурой и традициями Армении через прогулку по Еревану. Узнайте, что скрывают улицы и площади столицы, и ощутите её уникальность
Начало: На площади Республики
30 дек в 09:00
31 дек в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
скидка
12%
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Все грани Еревана: путешествие во времени
Заглянуть в колоритные дворики и рассмотреть визитные карточки города
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
29 дек в 11:00
17€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил9 декабря 2024Роланд - замечательный рассказчик, настоящий знаток истории и культуры своей страны и очень приятный человек.
- ЖЖанна2 декабря 2024Нашим гидом была Армине, мы прекрасно провели время, получив всестороннюю информацию о городе Ереван, смогли осмотреть ключевые достопримечательности. Надо сказать, что мы были не очень дисциплинированные туристы, но Армине проявила чудеса такта, гибкости и человеколюбия. Ей огромное спасибо, очень рекомендую.
- РРоман12 ноября 2024Спасибо Роланду за увлекательную экскурсию по городу Ереван, материал отлично структурирован и интересно изложен с добавлением интересных исторических заметок по маршруту. Рекомендую 👍
- ЕЕлена21 октября 2024Спасибо Магдалине за увлекательную экскурсию по Еревану, открывшую нам историю не только города, но и страны. 4 часа пролетели незаметно,
- ЕЕлизавета8 мая 2024Магдалина невероятно интересный экскурсовод!!! ВОСТОРГ! Огромное спасибо! 4,5 часа с открытым ртом прогуляли! Ереван прекрасен, интересен и навсегда останется в памяти благодаря Магдалине!
- ААнна8 января 2024Благодарю Магдалину за прекрасную экскурсию от всей нашей компании! 4 часа пролетели незаметно! Очень информативно и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Площадь Шарля Азнавура»
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