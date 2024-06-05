читать дальше

до приезда Тигран проконсультировал нас по ряду важных вопросов, связанных с обстановкой в Ереване, дал кучу полезных советов и рекомендаций. По приезду в Армению у нас слетела одна из экскурсий у другого гида, и Тигран оперативно решил вопрос, предложив нам аналогичную поездку со своим коллегой в удобный для нас день (а график у их команды оооочень плотный, практически все даты расписаны). Удобный, комфортабельный автомобиль, комплимент для нас в виде коробки очень вкусных местных конфет, пунктуальность - экскурсия еще не началась, а мы уже чувствовали себя самыми желанными гостями в Ереване. Тигран знает о своей родной стране все. Слушая его, начинаешь влюбляться в Армению. А по-другому невозможно: такая красота и мощь вокруг, что просто захватывает дух! Экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и формате: вы можете убрать или добавить какие-то пункты программы, задать Тиграну любой вопрос и получить максимально подробный и развернутый ответ. Иногда на длинных экскурсиях устаешь от обилия информации и впечатлений, но у нас три дня пролетели как одно мгновение. Благодаря Тиграну и Петросу мы смогли не просто увидеть невероятно красивые места, но и понять, что они значат для народа Армении, как переплетены жизни и судьбы армян на исторической родине и в эмиграции, почему именно Армения стала первым христианским государством и какую роль религия играет в жизни современных армян и многое другое. Теперь следует сказать о минусах наших экскурсий. Минус был только один - мы приехали в Армению всего на неделю и, похоже, обязательно вернемся, потому что нас ждет Гюмри, Эчмиацин, Хндзореск и многое другое!