Площадь Свободы

Найдено 10 экскурсий в категории «Площадь Свободы» в Ереване, цены от €13, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
359 отзывов
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2013 за человека
Ереван: весь центр + старейший район Конд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Необычный Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
50 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
    Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • M
    Margarita
    31 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
    Ануш профессионал, знания, подпитанные интеллектом, плюс любовь к своей стране всегда любую экскурсию превращают в шедевр! Огромное спасибо, обязательно буду рекомендовать! 😍
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Эдмон - хороший гид и талантливый рассказчик. Могу сказать честно, что за время экскурсии ни разу не было скучно. Это точно не было лекцией, скорее легким и не обязывающим диалогом. Эдмон владеет материалом, с ним нам было интересно.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
    Прекрасная Жанна провела нам интересную прогулку по центру города. Рассказала много исторических фактов и забавных историй. После 2 часов с Жанной Ереван стал ближе и роднее. Очень рекомендую
  • Д
    Дарья
    21 мая 2024
    Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
    Наша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран и его коллеги встречаются нечасто. Еще
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    до приезда Тигран проконсультировал нас по ряду важных вопросов, связанных с обстановкой в Ереване, дал кучу полезных советов и рекомендаций. По приезду в Армению у нас слетела одна из экскурсий у другого гида, и Тигран оперативно решил вопрос, предложив нам аналогичную поездку со своим коллегой в удобный для нас день (а график у их команды оооочень плотный, практически все даты расписаны). Удобный, комфортабельный автомобиль, комплимент для нас в виде коробки очень вкусных местных конфет, пунктуальность - экскурсия еще не началась, а мы уже чувствовали себя самыми желанными гостями в Ереване. Тигран знает о своей родной стране все. Слушая его, начинаешь влюбляться в Армению. А по-другому невозможно: такая красота и мощь вокруг, что просто захватывает дух! Экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе и формате: вы можете убрать или добавить какие-то пункты программы, задать Тиграну любой вопрос и получить максимально подробный и развернутый ответ. Иногда на длинных экскурсиях устаешь от обилия информации и впечатлений, но у нас три дня пролетели как одно мгновение. Благодаря Тиграну и Петросу мы смогли не просто увидеть невероятно красивые места, но и понять, что они значат для народа Армении, как переплетены жизни и судьбы армян на исторической родине и в эмиграции, почему именно Армения стала первым христианским государством и какую роль религия играет в жизни современных армян и многое другое. Теперь следует сказать о минусах наших экскурсий. Минус был только один - мы приехали в Армению всего на неделю и, похоже, обязательно вернемся, потому что нас ждет Гюмри, Эчмиацин, Хндзореск и многое другое!

    Наша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран иНаша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран и
  • R
    Rada
    10 мая 2024
    Ереван: весь центр + старейший район Конд
    Очень душевная экскурсия получилась. Я была в Ереване 2й раз, и все равно узнала много нового из этой экскурсии. Очень много фактов о знаменитых деятелях Армении и исторических справок. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
    Нашим гидом была Ануш. Прекрасно знает город и любит свою историю. Меня это всегда подкупает. Повезло с погодой. Благодаря Ануш я теперь тоже люблю Ереван.
  • Н
    Нарина
    9 мая 2024
    Ереван: весь центр + старейший район Конд
    Обзорную экскурсию по Еревану для нас (семья из 4 чел) проводила Лиана. Сразу спросила про наши предпочтения, исходя из них
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    немного изменила маршрут, что было просто здорово. Знающий, опытный гид, влюбленный в свой город и страну. Это чувствуется и передается. 4 часа прошли быстро, мы мы с ней еще походили)). Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Площадь Свободы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
  2. Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
  3. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
  4. Вечерняя прогулка по Еревану
  5. Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Площадь Свободы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 13 до 165 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 635 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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