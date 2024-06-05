1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€13 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
€50 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 июня 2024Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- MMargarita31 мая 2024Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
- ИИнесса29 мая 2024Ануш профессионал, знания, подпитанные интеллектом, плюс любовь к своей стране всегда любую экскурсию превращают в шедевр! Огромное спасибо, обязательно буду рекомендовать! 😍
- ЕЕлена28 мая 2024Эдмон - хороший гид и талантливый рассказчик. Могу сказать честно, что за время экскурсии ни разу не было скучно. Это точно не было лекцией, скорее легким и не обязывающим диалогом. Эдмон владеет материалом, с ним нам было интересно.
- ЮЮлия22 мая 2024Прекрасная Жанна провела нам интересную прогулку по центру города. Рассказала много исторических фактов и забавных историй. После 2 часов с Жанной Ереван стал ближе и роднее. Очень рекомендую
- ДДарья21 мая 2024Наша семья практически в каждом путешествии пользуется услугами индивидуальных гидов, но такие профессионалы как Тигран и его коллеги встречаются нечасто. Еще
- RRada10 мая 2024Очень душевная экскурсия получилась. Я была в Ереване 2й раз, и все равно узнала много нового из этой экскурсии. Очень много фактов о знаменитых деятелях Армении и исторических справок. Рекомендую!
- ИИрина9 мая 2024Нашим гидом была Ануш. Прекрасно знает город и любит свою историю. Меня это всегда подкупает. Повезло с погодой. Благодаря Ануш я теперь тоже люблю Ереван.
- ННарина9 мая 2024Обзорную экскурсию по Еревану для нас (семья из 4 чел) проводила Лиана. Сразу спросила про наши предпочтения, исходя из них
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Площадь Свободы»
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