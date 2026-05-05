14 отзывов оставили туристы

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Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд

Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
В древнем Ереване гармонично сочетаются разные эпохи и культуры.

На этой индивидуальной экскурсии вы побываете на площади Республики, услышите пение муэдзина в Голубой мечети и прогуляетесь по нетуристическому району Конд. Вас ждут дворянско-купеческие особняки, старинные улочки и живописные дворы.

Откройте для себя уникальный образ Еревана, который складывается из множества контрастов и удивительных историй
5
243 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 🕌 Посещение действующей мечети
  • 🏘️ Прогулка по андеграундным районам
  • 🎨 Встреча с местными жителями
  • ☕ Угощения и общение с коренными жителями
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Улица Абовян
  • Голубая мечеть
  • Район Конд
  • Церковь св. Ованнеса

Описание экскурсии

От советских построек до купеческих особняков

Погружение в городскую среду начнется в сердце Еревана – на площади Республики. Вы проникнете в тайны монументального ансамбля советской эпохи – услышите историю его создания, которая наполнена курьезными и смешными случаями. Следом прогуляемся по улице Абовян – здесь вы отыщете кусочек дворянско-купеческого Еревана, который удивительно соседствует с современным Северным проспектом. По пути не забудем заглянуть во дворики старых особняков конца 19 века – с уютными сюрпризами и атмосферой ушедших эпох.

Голубая мечеть в Розовом городе

В архитектурное пространство Еревана удивительно вписывается Голубая мечеть. Мы сможем заглянуть внутрь, рассмотреть убранство действующей мечети, услышать пение муэдзина и прогуляться по прилегающей территории. А я поделюсь историей о том, почему мечеть сохранилась до наших дней и смогла выстоять, когда разрушались даже христианские храмы.

Конд – дух андеграундного Еревана

Старый, живой и нетуристический Ереван предстанет перед вами в районе Конд. Это настоящий город в городе, сосредоточивший неформальные места и уголки андеграунда, которые перенесут вас в 18 век и покажут новую грань Еревана. Мы пройдем по маленьким улочкам, заглянем во дворы с восточным колоритом, увидим церковь св. Ованнеса, спасенную местными жителями, и поговорим о проблемах этого неоднозначного района. Кроме того, в Конде вы встретите еще одну полуразрушенную мечеть, где поселились армянские беженцы. В конце прогулки мы зайдем в гости к радушным коренным жителям Конда, чтобы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями обменяться впечатлениями о Ереване.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение местного жителя Конда с угощениями – от 2000 драмов с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ
Гаянэ — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2540 туристов
Я армянка, родилась в Грузии, родной язык — русский. По первому образованию я учитель. Обладаю здоровым чувством юмора, а желание общаться является важной частью моей жизни. В Армении живу с 1980
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года, изучаю Ереван и его архитектуру. Обожаю прогулки по улицам городов и сёлам Армении, поездки по горным серпантинам, люблю любоваться горными пейзажами и делать открытия, пусть даже маленькие. Желание поделиться увиденным привело меня в сферу туризма — с 2014 года это стало моей профессией. Девизом моих экскурсий являются строки из стихотворения С. Городецкого «Армения»: «Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 243 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
9
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1
Tatiana
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где мы провели минут 15, рассматривая архитектурный ансамбль и слушая рассказ об истории страны. Запомнились
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секреты питьевого фонтанчика.
Потом прогулялись по улицам, заглянули во внутренний дворик старого дома, в магазин конфет и чая (но то же самое можно купить в обычном супермаркете дешевле) и пошли в сторону района Конд. Приятно гулять по местным фавелам в компании грамотного гида: получается не просто смотреть по сторонам, но и узнавать прошлое и настоящее района и его жителей. Понравилось, что Гаянэ показывала фото на планшете — можно было сравнить, как здание выглядело раньше и сейчас.
По пути зашли выпить чая в здание бывшей мечети. Чай и джем из местных абрикосов были вкусные, но гате словно было много дней — сухая и невкусная. Мне кажется, владельцу надо проявлять больше уважения к гостям.
В конце экскурсии заглянули в Голубую мечеть. Здесь в галереях продаются изделия иранских мастеров: украшения, текстиль, посуда, сумки. Есть из чего выбрать.
Гаянэ после экскурсии прислала фото и посоветовала магазины и кафе, так как мы об этом попросили.
От экскурсии остались приятные впечатления.

Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где+2
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
Экскурсия понравилась: достаточно динамичная, но в то же время не перегруженная. Начинается на площади Республики, где
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Надежда
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу, узнали про его историю и Армению в целом! Улочки города с их секретными уголками надолго останутся в памяти, принеся уйму эмоций и положительных впечатлений! Очень рекомендую знакомится с городом и его особенностями через прогулку с Гаяне! Огромное спасибо за время и эмоции ⭐⭐⭐⭐⭐
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,+9
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
Гаянэ прекрасный рассказчик и очень интересный человек ❤️🙏 Мы отлично провели время и погуляли по городу,
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Мария
Очень рекомендую эту прогулку! Гаянэ в своих рассказах о местах и людях Еревана приоткрывает те укромные уголки, мимо которых мы, вечно спешащие туристы, пробегаем мимо. Но они и есть живая душа города, который станет вам намного ближе.
Очень рекомендую эту прогулку! Гаянэ в своих рассказах о местах и людях Еревана приоткрывает те укромные
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В
Очень понравилась экскурсия! Почти 4,5 часа пролетели совершенно незаметно благодаря прекрасному гиду, очень приятной, увлеченной и знающей женщине. Было интересно не только слушать историю города, но и узнавать необычные детали
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во время прогулки

Особенно запомнился район Конд. Место с совершенно особой атмосферой, которое вряд ли получится почувствовать без местного проводника. По нашей просьбе заглянули к местным девочкам, которые вместе с семьей организовали небольшой домашний бизнес. Было интересно посмотреть, как все устроено

Понравилось, что экскурсия проходила с остановками, поэтому даже в жаркую погоду гулять было комфортно. Отдельное спасибо за инициативу с фотографиями во время экскурсии. А еще мы попробовали шелковицу прямо с дерева. Именно такие неожиданные и живые моменты делают экскурсию по-настоящему запоминающейся

Однозначно рекомендую тем, кто хочет увидеть Ереван не только как турист, но и глазами местных жителей

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Ирина
Прекрасная экскурсия! Гаянэ - интересный человек, великолепная рассказчица, замечательный гид, а главное, человек, влюблённый в Ереван! Это чувствуешь с первых минут, и заражаешься! Насколько тонко она чувствует этот чудесный город,
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как чутко понимает его, знает его тайны, укромные уголки и парадные фасады. Время пролетело незаметно. Экскурсия понравилась даже молодому человеку, который в принципе их не приемлет. Огромное спасибо Гаянэ) Считаю эту экскурсию обязательной к посещению всеми гостями солнечного Еревана!

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Н
Очень понравилась экскурсия! Прекрасно структурированный материал и подача - чувствуется, что Гаянэ горит своим делом и глубоко разбирается в теме. Кроме этого она еще и невероятно приятный человек: общение было
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очень легким, как со старой знакомой, знающей все тайны города. Мы начали на главной площади и дошли до скрытых от глаз туристов аутентичных мест, которые бы вряд ли сами обнаружили. Гаянэ рассказывала не просто общую информацию, а множество интересных деталей и фактов о Ереване и самой Армении. После экскурсии город заиграл другими красками!

Отдельное спасибо за фото - кадры получились очень красивыми. Эта экскурсия точно останется в нашем сердце ❤️

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