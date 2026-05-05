14 отзывов оставили туристы

В древнем Ереване гармонично сочетаются разные эпохи и культуры. На этой индивидуальной экскурсии вы побываете на площади Республики, услышите пение муэдзина в Голубой мечети и прогуляетесь по нетуристическому району Конд. Вас ждут дворянско-купеческие особняки, старинные улочки и живописные дворы. Откройте для себя уникальный образ Еревана, который складывается из множества контрастов и удивительных историй

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Описание экскурсии

От советских построек до купеческих особняков

Погружение в городскую среду начнется в сердце Еревана – на площади Республики. Вы проникнете в тайны монументального ансамбля советской эпохи – услышите историю его создания, которая наполнена курьезными и смешными случаями. Следом прогуляемся по улице Абовян – здесь вы отыщете кусочек дворянско-купеческого Еревана, который удивительно соседствует с современным Северным проспектом. По пути не забудем заглянуть во дворики старых особняков конца 19 века – с уютными сюрпризами и атмосферой ушедших эпох.

Голубая мечеть в Розовом городе

В архитектурное пространство Еревана удивительно вписывается Голубая мечеть. Мы сможем заглянуть внутрь, рассмотреть убранство действующей мечети, услышать пение муэдзина и прогуляться по прилегающей территории. А я поделюсь историей о том, почему мечеть сохранилась до наших дней и смогла выстоять, когда разрушались даже христианские храмы.

Конд – дух андеграундного Еревана

Старый, живой и нетуристический Ереван предстанет перед вами в районе Конд. Это настоящий город в городе, сосредоточивший неформальные места и уголки андеграунда, которые перенесут вас в 18 век и покажут новую грань Еревана. Мы пройдем по маленьким улочкам, заглянем во дворы с восточным колоритом, увидим церковь св. Ованнеса, спасенную местными жителями, и поговорим о проблемах этого неоднозначного района. Кроме того, в Конде вы встретите еще одну полуразрушенную мечеть, где поселились армянские беженцы. В конце прогулки мы зайдем в гости к радушным коренным жителям Конда, чтобы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями обменяться впечатлениями о Ереване.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение местного жителя Конда с угощениями – от 2000 драмов с человека.