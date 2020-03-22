14 отзывов оставили туристы

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Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд

Исследовать самые контрастные, колоритные и нетуристические районы многоликого города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Республики
  • Заказать экскурсию

От 45 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
5
Гаянэ
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Гаянэ – Гид в Ереване
В древнем Ереване мирно уживаются, казалось бы, несовместимые грани города.

На прогулке вы увидите монументальную площадь советской эпохи, услышите пение муэдзина в мечети, проникнете в трущобы города, напоминающие бразильские фавелы.

И с моей помощью убедитесь, что именно эта «гремучая смесь» создает живой и самобытный образ Еревана.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд

Что вас ожидает

От советских построек до купеческих особняков
Погружение в городскую среду начнется в сердце Еревана – на площади Республики. Вы проникнете в тайны монументального ансамбля советской эпохи – услышите историю его создания, которая наполнена курьезными и смешными случаями. Следом прогуляемся по улице Абовян – здесь вы отыщете кусочек дворянско-купеческого Еревана, который удивительно соседствует с современным Северным проспектом. По пути не забудем заглянуть во дворики старых особняков конца 19 века – с уютными сюрпризами и атмосферой ушедших эпох.

Голубая мечеть в Розовом городе
В архитектурное пространство Еревана удивительно вписывается Голубая мечеть. Мы сможем заглянуть внутрь, рассмотреть убранство действующей мечети, услышать пение муэдзина и прогуляться по прилегающей территории. А я поделюсь историей о том, почему мечеть сохранилась до наших дней и смогла выстоять, когда разрушались даже христианские храмы.

Конд – дух андеграундного Еревана
Старый, живой и нетуристический Ереван предстанет перед вами в районе Конд. Это настоящий город в городе, сосредоточивший неформальные места и уголки андеграунда, которые перенесут вас в 18 век и покажут новую грань Еревана. Мы пройдем по маленьким улочкам, заглянем во дворы с восточным колоритом, увидим церковь св. Ованнеса, спасенную местными жителями, и поговорим о проблемах этого неоднозначного района. Кроме того, в Конде вы встретите еще одну полуразрушенную мечеть и дом шаха, где селились армянские беженцы. В конце прогулки мы зайдем в гости к радушным коренным жителям Конда, чтобы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями обменяться впечатлениями о Ереване.

Организационные детали

Дополнительные расходы: посещение местного жителя Конда с угощениями – 1500 драмов с человека.

Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гаянэ
Гаянэ
Добрый день, меня зовут Гаянэ. По первому образованию я учитель, поэтому желание общаться является важной частью моей жизни. От общения получаю заряд энергии, которым делюсь с гостями. Гостеприимна, что и привело меня в туристическую сферу с 2014 года. Люблю компании знакомые и незнакомые, коммуникабельна, жизнерадостна, со здоровым чувством юмором. Хочу поделиться безграничной любовью к Армении. Мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Армении с желанием обязательно вернуться. Ваша Гаянэ.
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14 отзывов оставили туристы

22 марта 2020
Слушать Гаянэ очень интересно: и благодаря продуманному материалу экскурсии, и благодаря живой, грамотной речи, которая увлекает сама по себе. Просмотрели на самые разные уголки города, узнали, как он застраивался, поговорили про Конд - если вас интересует дух города целиком, а не только глянцевая обложка - этот район Еревана обязателен к изучению! Ну и кроме того, Гаянэ поддержит беседу на любую тему, и поверьте, это довольно мудрый взгляд на сложные вещи.
13 марта 2020
Потрясающее путешествие.
7 марта 2020
Прилетев на неделю в Армению, в первый день начали с классического знакомства с Ереваном с Гаянэ, а вот после обеда решили посмотреть Ереван другой. Район Конд - это фантастика! Я всё время приговаривала: «Это вот сейчас, в XXI веке?». Экскурсия показывает город с необычного ракурса, даёт представление о жизни людей в разные времена. Картину добавляют рассказы из истории семьи Гаянэ, такие живые свидетельства истории народа. Очень яркая по впечатлениям экскурсия. Благодарим!
22 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Гаянэ! увидели совершенно иной Ереван, не центральный и фасадный, а Ереван улочек и неоднозначного района Конд. Интересные факты о городе, продуманно составленный маршрут и прекрасный рассказчик) а еще Гаяне посоветовала отличное место для обеда. Спасибо!
12 января 2020
Замечательная экскурсия с чудесным гидом, Гаянэ действительно любит свой город и с огнём в глазах рассказывает о его истории. Очень познавательно и живо. Наша экскурсия начиналась утром и Гаянэ принесла нам домашний тортик, который мы съели в милой кафешке за чашечкой кофе на пути нашего маршрута, было очень мило). Сам маршрут интересный, позволяющий взглянуть на город глазами местного жителя, заглянуть в потайные места, на которые самостоятельно скорее всего даже не обратили бы внимание. В общем очень советую!
22 ноября 2019
Огромнейшее спасибо Гаяне за увлекательную и очень познавательную экскурсию по Еревану!!! Покорены высоким профессионализмом, знанием такого пласта интереснейшей информации, радушием и гостеприимством!!! Непременно рекомендуем эту и другие экскурсии Гаяне для знакомства с Ереваном и Арменией!!!
1 ноября 2019
Отлично! Информативно, необычные места для посещения, неожиданные исторические факты! Спасибо огромное!!!🙏
14 октября 2019
Очень интересная экскурсия, гид смог показать ту жизнь и реальность, которую гости сами по себе не смогли бы увидеть. Очень рекомендую.
7 октября 2019
Очень интересно и познавательно, Галина - отличный рассказчик и знаток Еревана. Спасибо!
23 сентября 2019
Спасибо Гаяне за прекрасную экскурсию. Особенно по району Конд. История города, страны и народа с помощью очаровательной Гаяне стала ближе и понятнее. Большое спасибо.
Ещё 4 отзыва

Гаянэ проводит ещё 2 экскурсии

Армения от А до ЯАрмения от А до ЯАрмения от А до Я
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Ереван в деталяхЕреван в деталяхЕреван в деталях
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45 отзывов
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Необычные маршруты по Еревану

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скидка10%
€65
59 за экскурсию
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Парки Еревана, или тысяча и один фонтанПарки Еревана, или тысяча и один фонтанПарки Еревана, или тысяча и один фонтан
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Квест-тур по ЕревануКвест-тур по ЕревануКвест-тур по Еревану
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Если следовать по пятам за гидом — это не про вас, предлагаем вам познакомиться с городом в формате квеста! Вы посоревнуетесь друг с другом, проверите смекалку и от души повеселитесь. По ходу квеста увидите главные памятники Еревана, услышите о прошлом города и раскроете характер его жителей.
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный ДилиджанПриключения в Ластивере, озеро Севан и уютный ДилиджанПриключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
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О многоликом Ереване — с любовью!О многоликом Ереване — с любовью!О многоликом Ереване — с любовью!
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Один день в деревенском домикеОдин день в деревенском домикеОдин день в деревенском домике
От 150 за экскурсию
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