Первая остановка в маршруте — Арка Егише Чаренца, памятник-смотровая площадка с видом на Библейскую гору Арарат. Далее — Языческий храм Гарни, единственный сохранившийся эллинистический языческий храм на Кавказе, относящийся к I веку н. э., построенный как храм богу солнца Михру (Митре). На территории также находится хорошо сохранившаяся римская баня. «Симфония камней» — удивительное природное чудо, одно из самых уникальных природных явлений в мире, сформированное тысячелетиями вулканической активности и эрозии. Монастырь Гегард, или Айриванк, — важный архитектурный, исторический и религиозный памятник Армении. Большая часть монастыря высечена в скале и сочетает архитектурные элементы IV–X веков Армянского Возрождения. Монастырь Гегард включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Верховьем Реки Азат. Озеро Севан — второе по величине высокогорное пресноводное озеро в мире. Его единственный крупный остров (ныне полуостров) является домом средневекового монастыря, с которого открываются панорамные виды на всё озеро и окружающие горы. Монастырь Севанаванк был построен в IX веке и хранит один из четырёх оставшихся хачкаров Аменапркич. Монастырь связан со многими важными историческими событиями и ключевыми сражениями. Важная информация: Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура.

• Способы оплаты на месте:

Наличные AMD — зарубежная карта онлайн.