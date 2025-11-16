Погрузитесь в древнюю историю и природную магию Армении: языческий храм Гарни, скальный монастырь Гегард, грандиозная Симфония Камней и сияющее озеро Севан с монастырём Севанаванк. Один день — тысячи впечатлений!
Описание водной прогулки
Первая остановка в маршруте — Арка Егише Чаренца, памятник-смотровая площадка с видом на Библейскую гору Арарат. Далее — Языческий храм Гарни, единственный сохранившийся эллинистический языческий храм на Кавказе, относящийся к I веку н. э., построенный как храм богу солнца Михру (Митре). На территории также находится хорошо сохранившаяся римская баня. «Симфония камней» — удивительное природное чудо, одно из самых уникальных природных явлений в мире, сформированное тысячелетиями вулканической активности и эрозии. Монастырь Гегард, или Айриванк, — важный архитектурный, исторический и религиозный памятник Армении. Большая часть монастыря высечена в скале и сочетает архитектурные элементы IV–X веков Армянского Возрождения. Монастырь Гегард включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Верховьем Реки Азат. Озеро Севан — второе по величине высокогорное пресноводное озеро в мире. Его единственный крупный остров (ныне полуостров) является домом средневекового монастыря, с которого открываются панорамные виды на всё озеро и окружающие горы. Монастырь Севанаванк был построен в IX веке и хранит один из четырёх оставшихся хачкаров Аменапркич. Монастырь связан со многими важными историческими событиями и ключевыми сражениями. Важная информация: Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура.
• Способы оплаты на месте:
Наличные AMD — зарубежная карта онлайн.
По понедельникам и четвергам в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Входные билеты
- Услуги профессионального гида (русский, английский)
- WiFi в транспорте
- Вода в бутылках
- Местные сладости
Что не входит в цену
- Oбед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ал. Таманяну, Московяна, 10
Завершение: Памятник Ал. Таманяну, рядом с комплексом Каскад
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура
- Способы оплаты на месте:
- Наличные AMD
- Зарубежная карта онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
16 ноя 2025
Отличная экскурсия! Классный гид Самвел - очень интересно все рассказывал, шутил, помогал, даже угощал местными булочками с водой) Водитель Армен - вел аккуратно, плавно, в дороге было комфортно. Сама экскурсия
Л
Лариса
6 ноя 2025
Организатор экскурсии "Гарни, Гегард и озеро Севан" - Yerani Travel. Гид-экскурсовод - Рубина.
Замечательная экскурсия: и природа, и достопримечательности великолепны. Хочется отметить хорошую профессиональную работу нашего водителя; также очень хорошую организацию
З
Зоя
30 сен 2025
Интересная экскурсия. Красивые места. Очень обаятельная экскурсовод Гаяне. Получили большое удовольствие.
П
Павел
26 сен 2025
Экскурсовод очень милая девушка. Всё просто и доступно объясняет. Шофер вез аккуратно. Мы были довольны
С
Сергей
19 сен 2025
И
Ирина
17 сен 2025
Экскурсия позволяет посетить сразу три уникальных места. Сначала Гегард, потом храм Гарни и озеро Севан. Но после Гарни заезжаем в прекраснейшее место."Симфония камней"- это настоящее чудо!!! Восторг! Захватывающе!!! Есть время
В
Владимир
9 сен 2025
Я в первые в Армении, и в первые был на экскурсии, с нами был гид Артур, группа из 15 человек, мы поехали в Гегард, Гарни, Севан, получил очень много эмоций,
О
Ольга
5 сен 2025
В целом всё хорошо. Интересный маршрут.
Не понравилось, что гид рассказывает на двух языках (хотя уже есть гарнитуры с переводом).
Не понравилась организация экскурсии, практически не было свободного времени на осмотр, на покупку сувениров.
Везде надо было быстро бегать, чтобы успеть.
Гид Рубина очень старалась, но видимо от неё ничего не зависело.
A
Anna
5 сен 2025
Н
Наталья
26 авг 2025
А
Алла
24 авг 2025
Хороший темп рассказа, внимательный экскурсовод
Е
Евгений
23 авг 2025
Отличная экскурсия, все очень организованно. Обед показался не очень хорошим. Все равно привозили в фудкорт, можно было об этом предупредить и тогда выбрали бы сами порции и блюда
Е
Елена
6 авг 2025
Отличная организация поездки. Автобус на 19 человек с кондиционером. Места изумительные. Уникальные."Симфония камней" - природный шедевр. Нисколько не устали. Обед на выбор в ресторане. Гид подробно и содержательно рассказывает, помогает во время экскурсии. Познакомились со старинными храмовыми сооружениями. Каждая локация уникальна. Огромная благодарность всем организаторам 🎼🔥💜
А
Алина
25 июл 2025
Прекрасный гид очень интересно и доступно рассказывал нам про историю города и о достопримечательностях, отвечал на все интересующие нас вопросы. Говорил на трех языках.
Нас очень вкусно покормили на Севане, бесплатно угостили водичкой, комфортабельный автобус с кондиционером и прекрасные виды от которых захватывает дух. Очень советую!
К
Кирсанова
23 июл 2025
Посетили Гарни и Севан. К природе и памятникам архитектуры вопросов нет - очень живописно, красиво - природу ничем не испортишь) что касается гида - это непрофессиональный сопровождающий, не экскурсовод. На
