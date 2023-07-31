Погрузитесь в историю и красоту Армении с экскурсионными турами из Еревана
Вы пройдете путь, который привлекает своим великолепием и покоряет сердца каждого, кто его осязает.
Величественный Арарат и его божественные образы, древний монастырь Нораванк, заросший легендами и историями, и впечатляющий Татевский монастырский комплекс, зовущий к себе своей неповторимой атмосферой покоя и молитвы.
И самое главное, вы почувствуете душевное тепло армянского гостеприимства и пробудите свои вкусовые рецепторы на дегустации армянских блюд и вина.
Величественный Арарат и его божественные образы, древний монастырь Нораванк, заросший легендами и историями, и впечатляющий Татевский монастырский комплекс, зовущий к себе своей неповторимой атмосферой покоя и молитвы.
И самое главное, вы почувствуете душевное тепло армянского гостеприимства и пробудите свои вкусовые рецепторы на дегустации армянских блюд и вина.
Ближайшие даты:
31
июл
июл
1
авг
авг
2
авг
авг
3
авг
авг
4
авг
авг
5
авг
авг
6
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению.
- Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат.
- Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине. Отсюда открывается величественная панорама: Большой Арарат, который армяне называют Масис, словно два немых брата, стоят они на часах, охраняя равнину и ее города. Как утверждает армянское предание, когда весь мир был залит водой, к склонам этих гигантов причалил Ноев ковчег.
- Хор Вирап с панорамой на гору Арарат. Приехать в Армению и не пойти на свидания с горой Арарат? Ну никак нельзя! Хор Вирап словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией.
- Пещера Арени и монастырь Нораванк.
- Просто уникальное место. Здесь найдена самая древняя в мире обувь и винодельня. Ведутся раскопки, но все равно есть что посмотреть. Древность и масштаб пещеры поражает. Куча ласточек делают свои розетки здесь, а также хороших маленьких пушистых летучих мышей. Вы не должны пропустить это место. Прогуляетесь по великолепному каньону Упи Дзор в конце каньона расположен прекрасный монастырь Нораванк, где таиться лик Иисуса Христа, истинный дух Армении это безумно красивая местность Вайоц Дзор живописные красные горы.
- В гостях у Лады.
Далее дорога ведёт нас в винный край — Вайоц Дзор, великолепие красных гор, радует глаз. В этом регионе испокон веков и из поколения в поколение делали вина. Мы приглашаем вас на дегустацию вин Арени и эксклюзивных напитков с необычной подачей, но не буду раскрывать всех секретов!
Вас ждёт приятная дегустация с вяленными помидорчиками, бастурмой, мясным суджухом и сухофруктами. Нестандартные и интересные эксклюзивные напитки, вина от Армена — молодого человека из региона Вайоц Дзор, наследник Арени, где из поколения в поколение его предки делали вина, а он с гордостью продолжает дело своих предков.
Армения — солнечная страна славится своими роскошными фруктовыми садами. Традиции создания фруктовой водки берут начало в далеком прошлом, а сегодня технология приготовления дистиллятов доведена до совершенства. На дегустации у вас будет возможность прочувствовать изысканный вкус напитка с фруктовыми отголосками.
Ночлег за городом в добром гостевом доме для самых лучших гостей. Обед/ужин в домашнем ресторане. Дегустация эксклюзивных напитков.
День 2: На крыльях Татева — место силы и уединения
Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев
Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии. Энергетика горной воды — это нечто! Можно попросить у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья…»
А вы знали, что в Армении до сих пор отмечают праздник Вардавар, посвящённый Астхик, во время которого люди обливаются водой и дарят друг другу розы. Канатная дорога — «полет» проходит над огромным, очень глубоким ущельем. Действительно впечатляет. Прекрасные виды, а внизу тень от кабинки скользит и чем-то напоминает тень от вертолета.
Монастырский комплекс и пещерный городок
Армения прекрасная страна, наполненная ароматом жизни, а особенно об этом говорят древние монастыри. Посещая монастырь каждый человек представляет жизнь, которая когда то в нём кипела. Один из таких «живых» обителей веры — Татевский монастырский комплекс. Этот монастырь возможно станет для вас самым впечатляющем местом во время этого тура. Ты как будто попадаешь в сказку. Это место силы и уединения, где можно потеряться во времени.
Дозорный пункт Татева. Прогулка на советском кабриолете, да ещё розового цвета! Вы дойдёте до самого завораживающего панорамного вида к Татеву — высота 1800 м. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем
Пикник на свежем воздухе. Ночлег в Ереване или по желанию за городом.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация грамотного тура
- Транспортное обслуживание
- Услуги квалифицированного гида
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание по программе
- Входные билеты по программе
- Питание по программе
- Дегустация эксклюзивных напитков (при желании)
- Что не входит
- Личные расходы (питание не по программе, сувениры)
- Авиабилеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности (Ереван)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Точное время начала тура Вам сообщат после бронированияЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Групповые
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
2-дневные туры
Многодневные туры
Канатная дорога
Природа и пейзажи
Винные туры
Монастырь Хор Вирап
Популярные места
Религиозные
Татевский монастырь
Монастырь Нораванк
Пещеры
Похожие туры из Еревана
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
8 авг
9 сен
23 сен
21 окт
7490063 665₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Аэропорт Еревана
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
56 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Аэропорт Еревана
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
50 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании