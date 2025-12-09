Насладитесь заснеженными пейзажами, величественным озером Севан, атмосферой древних монастырей Севанаванк, Агарцин и Гошаванк, а также познакомьтесь с традициями армянского виноделия.
Вы продегустируете лучшие местные напитки, чтобы ощутить всю теплоту и гостеприимство армянской зимы.
Описание экскурсии
Озеро Севан — голубая жемчужина Армении, и Севанаванк Начнём с легендарного озера Севан, зимой особенно тихого и величественного. Затем посетим древний монастырь Севанаванк, откуда открывается потрясающий зимний вид на озеро. Монастырь Агарцин — скрытая жемчужина лесов Дилижана Уютно расположенный в лесах Дилижана, монастырь Агарцин (X–XIII вв.) — один из самых очаровательных духовных объектов Армении. Комплекс с восстановленными церквями и резными деталями гармонично сливается с природой, создавая атмосферу уединённого приюта. Монастырь Гошаванк — храм знаний и средневекового мастерства Монастырь Гошаванк, основанный в XII–XIII веках учёным Мхитаром Гошем, был важным центром культуры и образования. Сегодня посетители восхищаются его изящными церквями, тонко вырезанными хачкарами и спокойным двором на фоне гор. Иджеванский винно-коньячный завод — вкус духа Тавуша Иджеванский завод, основанный в 1951 году, сочетает традиционное мастерство с современными технологиями. Гости могут осмотреть производство и продегустировать изысканные вина, коньяк и знаменитые фруктовые вина из местных ягод и фруктов. Этот тур позволит увидеть зимнюю Армению во всей её красоте — природу, древние монастыри и местные традиции. Важная информация:
Тур проводится при группе 12 человек • Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления • Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь • Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте) • Если в группе есть иноязычные участники, экскурсия может проводиться на двух языках • Оплата на месте принимается в местной валюте.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Монастырь Гошаванк
- Монастырь Агарцин
- Иджеванский винно-коньячный завод
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
- Посещение винодельни Иджеван: /n взрослые - 2000 AMD/n дети 7-14 лет - 1000 AMD/n до 7 лет - бесплатно
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереванская государственная консерватория имени Комитаса
Завершение: Ереван, Саят Нова 1/а, Ереванская государственная консерватория имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Тур проводится при группе 12 человек
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь
- Дети до 3 лет - бесплатно (без отдельного места в транспорте) Если в группе есть иноязычные участники, экскурсия может проводиться на двух языках Оплата на месте принимается в местной валюте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
