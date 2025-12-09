Озеро Севан — голубая жемчужина Армении, и Севанаванк Начнём с легендарного озера Севан, зимой особенно тихого и величественного. Затем посетим древний монастырь Севанаванк, откуда открывается потрясающий зимний вид на озеро. Монастырь Агарцин — скрытая жемчужина лесов Дилижана Уютно расположенный в лесах Дилижана, монастырь Агарцин (X–XIII вв.) — один из самых очаровательных духовных объектов Армении. Комплекс с восстановленными церквями и резными деталями гармонично сливается с природой, создавая атмосферу уединённого приюта. Монастырь Гошаванк — храм знаний и средневекового мастерства Монастырь Гошаванк, основанный в XII–XIII веках учёным Мхитаром Гошем, был важным центром культуры и образования. Сегодня посетители восхищаются его изящными церквями, тонко вырезанными хачкарами и спокойным двором на фоне гор. Иджеванский винно-коньячный завод — вкус духа Тавуша Иджеванский завод, основанный в 1951 году, сочетает традиционное мастерство с современными технологиями. Гости могут осмотреть производство и продегустировать изысканные вина, коньяк и знаменитые фруктовые вина из местных ягод и фруктов. Этот тур позволит увидеть зимнюю Армению во всей её красоте — природу, древние монастыри и местные традиции. Важная информация:

Тур проводится при группе 12 человек • Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления • Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь • Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте) • Если в группе есть иноязычные участники, экскурсия может проводиться на двух языках • Оплата на месте принимается в местной валюте.