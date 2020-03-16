Здравствуйте, Друзья! Мне 34 года и я со студенческой скамьи в туризме, 5 лет учебы и уже 11 лет в качестве экскурсовода. Тут я представляю группу профессиональных экскурсоводов единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу. Нас 5 человек, но каждый из нас будет для Вас надежным проводником по этой прекрасной земле. Мы осознаем всю ответственность представлять свою страну и принимаем это за большую честь. Наша задача, чтоб каждый посетивший Армению увез с собой теплоту, душевность и мудрость нашей страны, а так же желание возвращаться в Армению вновь и вновь. Сегодня, через годы работы, могу уверенно сказать, что это нам удается. Но самым надежным ориентиром будут Ваши отзывы и впечатления. Продолжим путешествие вместе?