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Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы

Автомобильная экскурсия по провинциям Котайк, Гехаркуник и Тавуш

  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 14 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Записаться на мастер-класс

От 159 за экскурсию

У этого мастер-класса24 отзыва
5
Гарик
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Гарик – Гид в Ереване
По дороге к высокогорному озеру Севан вы полюбуетесь красивыми видами на предгорные районы Армении, вдохнете целебный воздух в сосновых борах Дилижана, пройдете мастер-класс по гончарному делу, познакомитесь со средневековой архитектурой монастырей и храмов и искупаетесь в термальных источниках.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы

Что вас ожидает

  • Путешествие по трем ярким провинциям Армении: Котайк, Гехаркуник и Тавуш.
  • Дегустация блюд из рыбы и раков с красивым видом на озеро Севан.
  • Севанский монастырь, монастырь Агарцин – удивительная гармония творчества человека и природы. Вы услышите краткую историю монастырей и рассказ о традиционных архитектурных стилях храмовых построек.
  • Сосновые боры и широколиственные леса Дилижана, благодаря которым «исцеляющий» климат этого курортного городка еще с 19 века привлекает людей, интересующихся вопросами профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей.
  • Мастер-класс по гончарному делу и знакомство с творчеством резчика по дереву.
  • Купание в термальных источниках (по желанию) на обратном пути в Ереван.

Герой фильма «Мимино», которого сыграл актер Фрунзик Мкртчян, был как раз «родом из Дилижана». Вот и проверим, действительно ли вода в Дилижане занимает второе место в мире после… Сан – Франциско.

Организационные детали

  • Стоимость 1 часа купания составит 10 евро за 1 человека, включая путь до термальных источников
  • Стоимость обеда на Севане в среднем 10 евро за 1 человека без спиртного, со спиртным — до 15 eвро
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Гарик
Гарик
Здравствуйте, Друзья! Мне 34 года и я со студенческой скамьи в туризме, 5 лет учебы и уже 11 лет в качестве экскурсовода. Тут я представляю группу профессиональных экскурсоводов единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу. Нас 5 человек, но каждый из нас будет для Вас надежным проводником по этой прекрасной земле. Мы осознаем всю ответственность представлять свою страну и принимаем это за большую честь. Наша задача, чтоб каждый посетивший Армению увез с собой теплоту, душевность и мудрость нашей страны, а так же желание возвращаться в Армению вновь и вновь. Сегодня, через годы работы, могу уверенно сказать, что это нам удается. Но самым надежным ориентиром будут Ваши отзывы и впечатления. Продолжим путешествие вместе?
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24 отзыва оставили туристы

16 марта 2020
Спасибо большое Гарику и Михаилу за прекрасный день! Экскурсия удалась на славу. Красоты невероятные. Маршрут отличный. Время в компании таких доброжелательных и веселых парней пролетело незаметно. Мы узнали много интересного, а самое главное - увидели невероятно красивое озеро Севан. Гарик, конечно, очень профессиональный гид. Обязательно посетите экскурсию. Будет красиво, интересно и вкусно.
13 января 2020
Хочу выразить огромную благодарность от всей нашей дружной компании гиду Гарику за отличную экскурсию на озеро Севан, наивкуснейший обед и термальные источники. Экскурсия прошла на 5 с плюсом. Огромный объем информации, поданной с юмором, никакой беготни и суеты, грамотное распределение времени на рассказ и свободную прогулку. Спасибо огромное. Всем рекомендуем.
Екатерина
9 января 2020
Однозначно рекомендую! Очень содержательно, наша длительная экскурсия была интересна с первой минуты(Гарик-профессионал, не было ни одного вопроса, На который он бы не ответил) понравилось все абсолютно: подача информации, грамотная речь, информативность, тактичность и предупредительность нашего гида. Отдельное спасибо нашему водителю)мы очень душевно провели время, обязательно вернёмся) берите с собой детей, пусть вас не смущает многочасовая экскурсия. Нашим 9 и 13, остались очень довольны! Уезжаем с прекрасными воспоминаниями и обсидианом!)
6 января 2020
Гид очень и очень компетентен, доброжелателен. Рассказывает так, что заслушаешься!! Знает очень много. Хочется еще и еще с ним путешествовать, побольше бы таких!
5 января 2020
Великолепно! Не побоюсь сказать, но Гарик не только отличный экскурсовод, но и отличный психолог. Он чувствует ваше настроение и исполняет ваши желания. Ребенок 5 лет за руку с ним ходил и слушал все, что рассказывает. По приезду сын напомнил про название камня (обсидиан) и вулканическое стекло. Самвэлу ( водитель) тоже огромное спасибо! Наш день экскурсии прошел очень семейно, душевно и открыто. Место, где мы обедали было восхитительно!!! Очень жалко фото нельзя приложить. Советую!
5 ноября 2019
Как опытный турист могу сказать, что не часто встретишь таких гидов, которые всецело любят свою работу и страну и которые пытаются передать это гостям. Гарик из таких людей и профи в своём деле!В Армении была и поэтому попросила чуть изменить маршрут. Гарик легко на это согласился. Был просто потражающий тур!
19 апреля 2019
Отдыхали группой 10 человек. Гарик за 3 дня показал нам Армению - все мы остались в полном восторге от этой замечательной страны и людей, которые там живут. Гарик - отличный экскурсовод, блестяще знает историю своей страны и с большим увлечением о ней рассказывает. Организовано все было отлично - от момента встречи в аэропорту до проводов. Если Вам нужен профессионал-экскурсовод, то Гарик и его команда - отличный выбор. Рекомендую!
5 апреля 2019
В Ереване заказывали 3 разные экскурсии у разных гидов, предыдущие гиды((Ашот и Анна) - просто начинающие студенты по сравнению с Гариком!!!!!!! Он не просто ПРОФЕССИОНАЛ в своём деле, но и человек, который знает ВСЁ про свою страну . Данная экскурсия не была посвящена Еревану, но от него мы про столицу узнали Намного больше, чем от гида Ашота, экскурсия которого была посвящена только Еревану.... Видно, что Гарику очень нравится рассказывать про свою страну !!! Экскурсия прошла незаметно, комфортабельный автомобиль, и более качественная трасса до Севана помогли сделать наше путешествие приятным !!!! Берите экскурсию - не пожалеете !!!
4 апреля 2019
Замечательная экскурсия! Очень динамичная, живая, но при этом не утомительная. Профессиональный гид. Узнала много нового и интересного! Хороший, комфортабельный транспорт. Твердая 5!
24 декабря 2018
Прекрасная, интересная, познавательная, вкусная, весёлая экскурсия! Гарик - супергид! Фотографий и впечатлений уйма!
Ещё 14 отзывов

Гарик проводит ещё 1 экскурсию

Природа и древности АрменииПрирода и древности АрменииПрирода и древности Армении
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4 отзыва
Ущелья, где хочется стать птицей. Монастыри, где хочется стать монахом
Вас ждет головокружительная поездка к самой высокой точке Армении, горе Арагац. Вы познакомитесь с историей древнейшего монастыря Сагмосаванк, узнаете интересные факты об армянском языке, побываете в усыпальнице создателя национального алфавита. На берегу озера попробуете культовое блюдо местной кухни. А на винодельне узнаете о традициях винного производства в регионе.

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Шесть типов армянских храмов и их тайныШесть типов армянских храмов и их тайныШесть типов армянских храмов и их тайны
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Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты ЕреванаКто правит бал в Армении? Правительственные объекты ЕреванаКто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
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Увидеть, откуда вершится судьба республики, узнать об истории города и полюбоваться сменой караула
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История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
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Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда
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Древние святыни Армении
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Путешествие к монастырям Хор Вирап и НораванкПутешествие к монастырям Хор Вирап и НораванкПутешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
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Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
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