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- это сокровищница Армении. Его экскурсия помогает прочувствовать, понять, постичь всю огромную боль, любовь и бесконечную душу этой страны. Ты пробуешь вкуснейшую еду, ты получаешь великолепные фото, ты слышишь ответ на абсолютно каждый свой вопрос. Кажется, что не возможно столько знать, но Гарик доказывает обратно. Эмоции, настроение, вкус, вино, настойки, коньяк, истории, виды - возможно, вы подумаете, что так не бывает. Не верьте своему первому впечатлению, смело заказывайте экскрусию и вы просто переубедитесь. Это личный подход. Это улыбки, это новый опыт, это 1000 лайков в инстаграме и желание вернуться. Если вы готовы влюбиться в Армению, то вам нужен только Гарик. И вот теперь точка.