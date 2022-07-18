Вы проедете по предгорным районам Армении, вдохнёте целебный воздух в сосновых борах Дилижана и прикоснётесь к средневековой архитектуре монастырей и храмов. Полюбуетесь озером Севан и познакомитесь с местной кухней. А по желанию сможете перенять мастерство гончара и погреться в термальных источниках.
Описание мастер-класса
- Путешествие по трём ярким провинциям Армении: Котайк, Гехаркуник и Тавуш
- Дегустация блюд из рыбы и раков (по желанию) с красивым видом на озеро Севан
- Севанский монастырь, монастырь Агарцин — гармония творчества человека и природы. Вы услышите краткую историю монастырей и рассказ о традиционных архитектурных стилях храмовых построек
- Сосновые боры и широколиственные леса Дилижана. С 19 века местный климат считается полезным для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей
- Мастер-класс по гончарному делу и знакомство с творчеством резчика по дереву
- Купание в термальных источниках (по желанию) на обратном пути в Ереван
Герой фильма «Мимино», которого сыграл актёр Фрунзик Мкртчян, был как раз родом из Дилижана. Вот и проверим, действительно ли вода в Дилижане занимает второе место в мире после Сан-Франциско.
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
- Стоимость 1 часа купания составит €10 за 1 чел., включая путь до термальных источников
- Обед на Севане в среднем стоит €10 за 1 чел. без спиртного, со спиртным — до €15
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 550 туристов
Я со студенческой скамьи в туризме, с 2005 года работаю в качестве гида. Тут я представляю группу профессиональных гидов-единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу. Нас 5 человек, каждый из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите больше исторической справки, хотите притчи и легенды, хотите больше природы или наоборот больше монастырей - все будет учтено! Любит фотографировать и делает это с удовольствием.
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Н
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
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Мы бы никогда не влюбились в Армению, если бы не Гарик. И тут можно заканчивать отзыв, но мы расскажем чуть больше. Гарик - это кладезь эмоций, истории, традиций, знаний. Гарик
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В Ереване заказывали 3 разные экскурсии у разных гидов, предыдущие гиды((Ашот и Анна) - просто начинающие студенты по сравнению с Гариком!!!!!!! Он не просто ПРОФЕССИОНАЛ в своём деле, но и
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М
Выбирали экскурсию и гида по уже опубликованным отзывам путешественников. Несколько смутило наличие только восторженных отзывов. Теперь представляем наш восторженный отзыв: экскурсовод обладает глубокими знаниями не только по теме экскурсии, но
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Экскурсия прекрасная - столько интересного узнали! Подача информации была очень доступной. Конечно, не все, может быть, сразу запомнилось, но мы на это особо и не рассчитывали. К слову, мы были
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