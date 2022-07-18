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Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы - из Еревана

Отправиться в путешествие по провинциям Котайк, Гехаркуник и Тавуш
Вы проедете по предгорным районам Армении, вдохнёте целебный воздух в сосновых борах Дилижана и прикоснётесь к средневековой архитектуре монастырей и храмов. Полюбуетесь озером Севан и познакомитесь с местной кухней. А по желанию сможете перенять мастерство гончара и погреться в термальных источниках.
5
37 отзывов
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы - из Еревана
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы - из Еревана
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы - из Еревана

Описание мастер-класса

  • Путешествие по трём ярким провинциям Армении: Котайк, Гехаркуник и Тавуш
  • Дегустация блюд из рыбы и раков (по желанию) с красивым видом на озеро Севан
  • Севанский монастырь, монастырь Агарцин — гармония творчества человека и природы. Вы услышите краткую историю монастырей и рассказ о традиционных архитектурных стилях храмовых построек
  • Сосновые боры и широколиственные леса Дилижана. С 19 века местный климат считается полезным для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей
  • Мастер-класс по гончарному делу и знакомство с творчеством резчика по дереву
  • Купание в термальных источниках (по желанию) на обратном пути в Ереван

Герой фильма «Мимино», которого сыграл актёр Фрунзик Мкртчян, был как раз родом из Дилижана. Вот и проверим, действительно ли вода в Дилижане занимает второе место в мире после Сан-Франциско.

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
  • Стоимость 1 часа купания составит €10 за 1 чел., включая путь до термальных источников
  • Обед на Севане в среднем стоит €10 за 1 чел. без спиртного, со спиртным — до €15
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик
Гарик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 550 туристов
Я со студенческой скамьи в туризме, с 2005 года работаю в качестве гида. Тут я представляю группу профессиональных гидов-единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу. Нас 5 человек, каждый из
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нас будет для вас надёжным проводником по этой прекрасной земле. Мы осознаём всю ответственность представлять свою страну и принимаем это за большую честь. Наша задача — чтобы каждый посетивший Армению увёз с собой теплоту, душевность и мудрость нашей страны, а также желание возвращаться вновь и вновь. Сегодня, через годы работы, могу уверенно сказать, что это нам удаётся. Но самым надёжным ориентиром будут ваши отзывы и впечатления. Продолжим путешествие вместе?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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3
2
1
Е
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите больше исторической справки, хотите притчи и легенды, хотите больше природы или наоборот больше монастырей - все будет учтено! Любит фотографировать и делает это с удовольствием.
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
Гарик замечательный гид, который владеет большим запасом знаний и легко подстраивается под ваш запрос - хотите
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Н
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
Все было великолепно! Гарик отличный и веселый гид. Водитель Оганез не просто отличный человек, но и супер-фотограф!
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Natalie
Мы бы никогда не влюбились в Армению, если бы не Гарик. И тут можно заканчивать отзыв, но мы расскажем чуть больше. Гарик - это кладезь эмоций, истории, традиций, знаний. Гарик
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- это сокровищница Армении. Его экскурсия помогает прочувствовать, понять, постичь всю огромную боль, любовь и бесконечную душу этой страны. Ты пробуешь вкуснейшую еду, ты получаешь великолепные фото, ты слышишь ответ на абсолютно каждый свой вопрос. Кажется, что не возможно столько знать, но Гарик доказывает обратно. Эмоции, настроение, вкус, вино, настойки, коньяк, истории, виды - возможно, вы подумаете, что так не бывает. Не верьте своему первому впечатлению, смело заказывайте экскрусию и вы просто переубедитесь. Это личный подход. Это улыбки, это новый опыт, это 1000 лайков в инстаграме и желание вернуться. Если вы готовы влюбиться в Армению, то вам нужен только Гарик. И вот теперь точка.

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Александр
В Ереване заказывали 3 разные экскурсии у разных гидов, предыдущие гиды((Ашот и Анна) - просто начинающие студенты по сравнению с Гариком!!!!!!! Он не просто ПРОФЕССИОНАЛ в своём деле, но и
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человек, который знает ВСЁ про свою страну . Данная экскурсия не была посвящена Еревану, но от него мы про столицу узнали Намного больше, чем от гида Ашота, экскурсия которого была посвящена только Еревану …. Видно, что Гарику очень нравится рассказывать про свою страну!!! Экскурсия прошла незаметно, комфортабельный автомобиль,и более качественная трасса до Севана помогли сделать наше путешествие приятным!!!! Берите экскурсию - не пожалеете!!!

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М
Выбирали экскурсию и гида по уже опубликованным отзывам путешественников. Несколько смутило наличие только восторженных отзывов. Теперь представляем наш восторженный отзыв: экскурсовод обладает глубокими знаниями не только по теме экскурсии, но
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и по истории Армении в целом. Материал подаётся динамично и понятно. Человек занимается любимым делом, что не может не увлекать слушателей. При этом постоянно ощущалась забота, внимание и помощь даже в бытовых вопросах. В паре с ним работает отличный водитель Миша. С нами были двое детей, которые по возвращении домой заявили, что хотят обратно в Армению к Гарику и Мише. А детей не проведёшь.

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Лена
Экскурсия прекрасная - столько интересного узнали! Подача информации была очень доступной. Конечно, не все, может быть, сразу запомнилось, но мы на это особо и не рассчитывали. К слову, мы были
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впервые в Армении, и это стало нашим первым знакомствои со страной.
Очень гибкая реакция гида на наши вопросы и пожелания: все смогли, все успели. От мастер-классов мы отказались, потому что как-то были не совсем настроены, и хотелось все же больше напитаться атмосферой Армении.
Очень советуем и в Армению съездить (удивительная страна с прекрасными людьми), и эту экскурсию. Спасибо огромное! Шноракалютюн!

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