Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу озера Севан
Западный берег Севана — необычный и очень живописный.
Мы с вами поедем в сторону города Мартуни: неподалёку от него находится лошадиная ферма, где вы познакомитесь с этими очаровательными животными и при желании сможете на них покататься.
Также вы посетите таинственный монастырь 9-12 веков и побываете на семейной сыроварне, где производят настоящий армянский сыр.
Мы с вами поедем в сторону города Мартуни: неподалёку от него находится лошадиная ферма, где вы познакомитесь с этими очаровательными животными и при желании сможете на них покататься.
Также вы посетите таинственный монастырь 9-12 веков и побываете на семейной сыроварне, где производят настоящий армянский сыр.
Ближайшие даты:
5
ноя
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6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни. Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора. Но даже если вы не захотите кататься, всё равно почувствуете эстетическое наслаждение и успокоение от общения с этими очаровательными животными.
Монастырь Айраванк. Вы осмотрите таинственный монастырь 9-12 веков, расположенный на скалистом холме с видом на Севан. Наш гид поделится связанными с ним легендами.
Семейная сыроварня. Мы посетим сыроварню семьи Микаелянов в селе Норадус. Вы сможете продегустировать и при желании купить изысканные сорта армянского сыра.
Организационные детали
- Конная прогулка подходит для участников от 10 лет.
- Можно изменить маршрут прогулки и организовать поход на потухший вулкан Армаган или отправиться к Селимскому перевалу и интересному караван-сараю (стоимость уточняйте в переписке).
- Экскурсия проводится на автомобиле комфорт-класса.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Конная прогулка — €25/час (участникам до 16 лет скидка 40%).
- Дегустация сыров — €10 за мини сет, €18 за большой.
- Обед в одном из гостевых домов с национальной кухней или в местном ресторане — по меню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Баграт, я представляю дружную команду гидов в Армении. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.
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