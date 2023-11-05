Что вас ожидает

Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни. Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора. Но даже если вы не захотите кататься, всё равно почувствуете эстетическое наслаждение и успокоение от общения с этими очаровательными животными.

Монастырь Айраванк. Вы осмотрите таинственный монастырь 9-12 веков, расположенный на скалистом холме с видом на Севан. Наш гид поделится связанными с ним легендами.

Семейная сыроварня. Мы посетим сыроварню семьи Микаелянов в селе Норадус. Вы сможете продегустировать и при желании купить изысканные сорта армянского сыра.

Организационные детали

Конная прогулка подходит для участников от 10 лет.

Можно изменить маршрут прогулки и организовать поход на потухший вулкан Армаган или отправиться к Селимскому перевалу и интересному караван-сараю (стоимость уточняйте в переписке).

Экскурсия проводится на автомобиле комфорт-класса.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)