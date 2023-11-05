Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня

Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу озера Севан

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Западный берег Севана — необычный и очень живописный.

Мы с вами поедем в сторону города Мартуни: неподалёку от него находится лошадиная ферма, где вы познакомитесь с этими очаровательными животными и при желании сможете на них покататься.

Также вы посетите таинственный монастырь 9-12 веков и побываете на семейной сыроварне, где производят настоящий армянский сыр.
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лошадиная ферма неподалеку от города Мартуни. Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора. Но даже если вы не захотите кататься, всё равно почувствуете эстетическое наслаждение и успокоение от общения с этими очаровательными животными.
Монастырь Айраванк. Вы осмотрите таинственный монастырь 9-12 веков, расположенный на скалистом холме с видом на Севан. Наш гид поделится связанными с ним легендами.
Семейная сыроварня. Мы посетим сыроварню семьи Микаелянов в селе Норадус. Вы сможете продегустировать и при желании купить изысканные сорта армянского сыра.

Организационные детали

  • Конная прогулка подходит для участников от 10 лет.
  • Можно изменить маршрут прогулки и организовать поход на потухший вулкан Армаган или отправиться к Селимскому перевалу и интересному караван-сараю (стоимость уточняйте в переписке).
  • Экскурсия проводится на автомобиле комфорт-класса.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Конная прогулка — €25/час (участникам до 16 лет скидка 40%).
  • Дегустация сыров — €10 за мини сет, €18 за большой.
  • Обед в одном из гостевых домов с национальной кухней или в местном ресторане — по меню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Святые места
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На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Озеро Севан
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Животные
Набережная
На ферму

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