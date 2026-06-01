Описание тура
Организационные детали
Визы для граждан РФ не требуются.
Программа тура по дням
Встреча, заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.
Прогулка по Еревану
Вы познакомитесь с Ереваном — одним из древнейших городов мира. Во время прогулки увидите площадь Республики, подниметесь к комплексу Каскад с панорамой Арарата, пройдёте по улице Абовяна и Северному проспекту, где старинная архитектура сочетается с современностью.
Гегард, Гарни и ущелье Гарни
День посвятим древним святыням Армении. Вы посетите монастырь Гегард, где хранилось копьё Лонгина. Затем отправитесь к языческому храму Гарни — единственному сохранившемуся античному храму Кавказа, построенному в часть бога солнца. После прогулки по ущелью Гарни увидите базальтовые скалы «Симфония камней». К вечеру вернёмся в Ереван.
Эчмиадзин, Звартноц и коньячный завод
Посетим монастырский комплекс Эчмиадзин — духовный центр Армении. Осмотрим руины храма Звартноц, разрушенного землетрясением. Завершим день экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат» с прогулкой по старинным погребам и дегустацией армянского коньяка. После вернёмся в Ереван.
Хор Вирап, пещера Птиц и Нораванк
Утром отправимся к монастырю Хор Вирап у подножия Арарата, откуда открывается знаменитый вид на гору. Затем посетим пещеру Птиц — одно из древнейших поселений региона, где была найдена обувь возрастом более 5,5 тысяч лет. После осмотрим монастырь Нораванк 13 века среди красных скал.
Вечером прибудем в Горис.
Хндзореск и Татев
Побываем в пещерном городе Хндзореск с тысячами скальных жилищ и перейдём по подвесному мосту через ущелье. Затем по канатной дороге «Крылья Татева» поднимемся к монастырю Татев 9 века — одному из главных духовных центров Армении.
После прогулки по монастырскому комплексу вернёмся в Ереван.
Севан, Дилижан и переезд в Грузию
Побываем на знаменитом озере Севан — крупнейшем высокогорном водоёме Кавказа. Затем отправимся в Дилижан, который называют армянской Швейцарией. Прогуляемся по старым улочкам и заглянем в ремесленные мастерские. Осмотрим монастырь Агарцин 10-13 веков посреди лесов.
После пересечём границу и переедем в Тбилиси.
Старый Тбилиси
Во время пешеходной экскурсии по Тбилиси вы увидите древнюю крепость Нарикала, район серных бань Абанотубани, мост Мира и исторические кварталы города.
После прогулки останется свободное время для музеев, кафе и посещения серных бань.
Озеро Паравани и Вардзия
Поднимемся к высокогорному озеру Паравани, связанному с именем Святой Нино, и посетим женский монастырь в селе Пока. Затем отправимся в пещерный город Вардзия 12 века с подземными ходами, храмами и трапезными. Ночь в Ахалцихе.
Из-за погодных условий в октябре возможно изменение маршрута на следующий: музей Сталина в Гори — Вардзия — Ахалцихе.
Рабат, Боржоми и Кутаиси
Осмотрим крепость Рабат в Ахалцихе с башнями, стенами и мечетями османского периода. Затем отправимся в Боржоми, где вы попробуете минеральную воду прямо из источника в городском парке. Вечером прибудем в Кутаиси.
Храм Баграта и пещера Прометея
Посетим храм Баграта — символ Золотого века Грузии. Затем отправимся в пещеру Прометея: пройдём по карстовым залам и подземным галереям.
После вернёмся в Тбилиси.
Джвари и Мцхета
Утром отправимся в древнюю столицу Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда полюбуемся слиянием Куры и Арагви. Затем прогуляемся по улицам Мцхеты. Заглянем на местный рынок, где вы сможете купить сувениры, а также при желании попробовать кофе на песке или мороженое из вина. После осмотрим собор Светицховели и вернёмся в Тбилиси.
Перелёт в Азербайджан
Трансфер в аэропорт и перелёт в Баку. Размещение в отеле.
Старый Баку
Исследуем Ичери Шехер — исторический центр Баку. Во время прогулки вы увидите дворец Ширваншахов, Девичью башню и мастерские, где сохраняются традиционные ремёсла.
Янардаг и Атешгях
Посетим Янардаг — «Горящую гору», где природный огонь выходит из-под земли. Затем отправимся в храм огнепоклонников Атешгях на Апшеронском полуострове и поговорим о культуре зороастрийцев. После экскурсии вернёмся в Баку.
Гобустан и грязевые вулканы
Посетим археологический заповедник Гобустан с древними петроглифами. Вы увидите первые нефтяные вышки региона и грязевые вулканы с необычными ландшафтами. После вернёмся в Баку.
Шемаха, Дири-баба и Шеки
Начнём с осмотра мавзолея Дири-баба 15 века, расположенного в ущелье. Затем побываем в Шемахе — древней столице Ширваншахов, а после отправимся к озеру Нохур среди горных пейзажей. Вечером прибудем в Шеки.
Шеки, Киш и возвращение в Баку
Утром прогуляемся по Шеки и посетим дворец шекинских ханов, где полюбуемся витражами «шебеке». Затем отправимся в село Киш к древней албанской церкви и вспомним местные легенды. По дороге в Баку остановимся на чаепитие с ароматным вареньем.
Завершение тура, отъезд
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$2030
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустации и чаепитие в Азербайджане
- Встреча и проводы в аэропортах Еревана, Тбилиси и Баку
- Трансферы по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты
- Аренда внедорожников в Гобустане
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Еревана и из Баку
- Авиаперелёт Тбилиси - Баку
- Обеды и ужины
- Страховка
- 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете в одиночку)
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отелях 3* в 2-местных номерах эконом-класса. За доплату возможно повышение класса отелей
- 3* эконом - $2030
- 3* - $2190
- 4* - $2390
- 4*+ - $2690
- 1-местное размещение:
- 3* эконом - $2430
- 3* - $2650
- 4* - $3050
- 4*+ - $3590