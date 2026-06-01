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Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны

Осмотреть крепости и храмы, полюбоваться горами и пейзажами Гобустана, попробовать коньяк и вино
Это путешествие проведёт вас через весь Южный Кавказ — от монастырей Армении у подножия Арарата до серных кварталов Тбилиси и огненных холмов Азербайджана. Вы посмотрите на древние храмы, высеченные в
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скалах города и пещерные монастыри. Выпьете вина в Кахетии и проедете высокогорные озёра и зелёные долины. Погуляете по улицам Баку среди восточных дворцов и современных башен.

За одну поездку перед вами раскроются три страны — каждая со своими языком, архитектурой, историей, культурой и атмосферой.

Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны
Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны
Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны

Описание тура

Организационные детали

Визы для граждан РФ не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.

2 день

Прогулка по Еревану

Вы познакомитесь с Ереваном — одним из древнейших городов мира. Во время прогулки увидите площадь Республики, подниметесь к комплексу Каскад с панорамой Арарата, пройдёте по улице Абовяна и Северному проспекту, где старинная архитектура сочетается с современностью.

Прогулка по ЕревануПрогулка по Еревану
3 день

Гегард, Гарни и ущелье Гарни

День посвятим древним святыням Армении. Вы посетите монастырь Гегард, где хранилось копьё Лонгина. Затем отправитесь к языческому храму Гарни — единственному сохранившемуся античному храму Кавказа, построенному в часть бога солнца. После прогулки по ущелью Гарни увидите базальтовые скалы «Симфония камней». К вечеру вернёмся в Ереван.

Гегард, Гарни и ущелье ГарниГегард, Гарни и ущелье Гарни
4 день

Эчмиадзин, Звартноц и коньячный завод

Посетим монастырский комплекс Эчмиадзин — духовный центр Армении. Осмотрим руины храма Звартноц, разрушенного землетрясением. Завершим день экскурсией на коньячный завод «Ной-Арарат» с прогулкой по старинным погребам и дегустацией армянского коньяка. После вернёмся в Ереван.

Эчмиадзин, Звартноц и коньячный заводЭчмиадзин, Звартноц и коньячный завод
5 день

Хор Вирап, пещера Птиц и Нораванк

Утром отправимся к монастырю Хор Вирап у подножия Арарата, откуда открывается знаменитый вид на гору. Затем посетим пещеру Птиц — одно из древнейших поселений региона, где была найдена обувь возрастом более 5,5 тысяч лет. После осмотрим монастырь Нораванк 13 века среди красных скал.

Вечером прибудем в Горис.

Хор Вирап, пещера Птиц и НораванкХор Вирап, пещера Птиц и Нораванк
6 день

Хндзореск и Татев

Побываем в пещерном городе Хндзореск с тысячами скальных жилищ и перейдём по подвесному мосту через ущелье. Затем по канатной дороге «Крылья Татева» поднимемся к монастырю Татев 9 века — одному из главных духовных центров Армении.

После прогулки по монастырскому комплексу вернёмся в Ереван.

Хндзореск и ТатевХндзореск и Татев
7 день

Севан, Дилижан и переезд в Грузию

Побываем на знаменитом озере Севан — крупнейшем высокогорном водоёме Кавказа. Затем отправимся в Дилижан, который называют армянской Швейцарией. Прогуляемся по старым улочкам и заглянем в ремесленные мастерские. Осмотрим монастырь Агарцин 10-13 веков посреди лесов.

После пересечём границу и переедем в Тбилиси.

Севан, Дилижан и переезд в ГрузиюСеван, Дилижан и переезд в Грузию
8 день

Старый Тбилиси

Во время пешеходной экскурсии по Тбилиси вы увидите древнюю крепость Нарикала, район серных бань Абанотубани, мост Мира и исторические кварталы города.

После прогулки останется свободное время для музеев, кафе и посещения серных бань.

Старый ТбилисиСтарый ТбилисиСтарый Тбилиси
9 день

Озеро Паравани и Вардзия

Поднимемся к высокогорному озеру Паравани, связанному с именем Святой Нино, и посетим женский монастырь в селе Пока. Затем отправимся в пещерный город Вардзия 12 века с подземными ходами, храмами и трапезными. Ночь в Ахалцихе.

Из-за погодных условий в октябре возможно изменение маршрута на следующий: музей Сталина в Гори — Вардзия — Ахалцихе.

Озеро Паравани и ВардзияОзеро Паравани и ВардзияОзеро Паравани и Вардзия
10 день

Рабат, Боржоми и Кутаиси

Осмотрим крепость Рабат в Ахалцихе с башнями, стенами и мечетями османского периода. Затем отправимся в Боржоми, где вы попробуете минеральную воду прямо из источника в городском парке. Вечером прибудем в Кутаиси.

Рабат, Боржоми и КутаисиРабат, Боржоми и Кутаиси
11 день

Храм Баграта и пещера Прометея

Посетим храм Баграта — символ Золотого века Грузии. Затем отправимся в пещеру Прометея: пройдём по карстовым залам и подземным галереям.

После вернёмся в Тбилиси.

Храм Баграта и пещера ПрометеяХрам Баграта и пещера Прометея
12 день

Джвари и Мцхета

Утром отправимся в древнюю столицу Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда полюбуемся слиянием Куры и Арагви. Затем прогуляемся по улицам Мцхеты. Заглянем на местный рынок, где вы сможете купить сувениры, а также при желании попробовать кофе на песке или мороженое из вина. После осмотрим собор Светицховели и вернёмся в Тбилиси.

Джвари и МцхетаДжвари и Мцхета
13 день

Перелёт в Азербайджан

Трансфер в аэропорт и перелёт в Баку. Размещение в отеле.

Перелёт в АзербайджанПерелёт в Азербайджан
14 день

Старый Баку

Исследуем Ичери Шехер — исторический центр Баку. Во время прогулки вы увидите дворец Ширваншахов, Девичью башню и мастерские, где сохраняются традиционные ремёсла.

Старый БакуСтарый БакуСтарый Баку
15 день

Янардаг и Атешгях

Посетим Янардаг — «Горящую гору», где природный огонь выходит из-под земли. Затем отправимся в храм огнепоклонников Атешгях на Апшеронском полуострове и поговорим о культуре зороастрийцев. После экскурсии вернёмся в Баку.

Янардаг и АтешгяхЯнардаг и АтешгяхЯнардаг и Атешгях
16 день

Гобустан и грязевые вулканы

Посетим археологический заповедник Гобустан с древними петроглифами. Вы увидите первые нефтяные вышки региона и грязевые вулканы с необычными ландшафтами. После вернёмся в Баку.

Гобустан и грязевые вулканыГобустан и грязевые вулканы
17 день

Шемаха, Дири-баба и Шеки

Начнём с осмотра мавзолея Дири-баба 15 века, расположенного в ущелье. Затем побываем в Шемахе — древней столице Ширваншахов, а после отправимся к озеру Нохур среди горных пейзажей. Вечером прибудем в Шеки.

Шемаха, Дири-баба и ШекиШемаха, Дири-баба и Шеки
18 день

Шеки, Киш и возвращение в Баку

Утром прогуляемся по Шеки и посетим дворец шекинских ханов, где полюбуемся витражами «шебеке». Затем отправимся в село Киш к древней албанской церкви и вспомним местные легенды. По дороге в Баку остановимся на чаепитие с ароматным вареньем.

Шеки, Киш и возвращение в БакуШеки, Киш и возвращение в Баку
19 день

Завершение тура, отъезд

Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$2030
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустации и чаепитие в Азербайджане
  • Встреча и проводы в аэропортах Еревана, Тбилиси и Баку
  • Трансферы по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
  • Аренда внедорожников в Гобустане
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Еревана и из Баку
  • Авиаперелёт Тбилиси - Баку
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете в одиночку)
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отелях 3* в 2-местных номерах эконом-класса. За доплату возможно повышение класса отелей
  • 3* эконом - $2030
  • 3* - $2190
  • 4* - $2390
  • 4*+ - $2690
  • 1-местное размещение:
  • 3* эконом - $2430
  • 3* - $2650
  • 4* - $3050
  • 4*+ - $3590
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00. Возможна встреча в течение дня по договорённости
Завершение: Аэропорт Баку, 20:00. Возможно любое время завершения по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 19 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 78 туристов
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
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разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Еревана

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