Побываем в пещерном городе Хндзореск с тысячами скальных жилищ и перейдём по подвесному мосту через ущелье. Затем по канатной дороге «Крылья Татева» поднимемся к монастырю Татев 9 века — одному из главных духовных центров Армении.

После прогулки по монастырскому комплексу вернёмся в Ереван.