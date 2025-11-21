Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
4 мая в 09:30
10 мая в 09:30
79 900 ₽ за человека
-
10%
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$929
$1032 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
108 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Ереване в ноябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Комбинированные" можно забронировать 3 тура от 929 до 108 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Комбинированные», 2 ⭐ отзыва, цены от 929₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь