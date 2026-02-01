-
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, зависит от вашего рейса (встреча...
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$907
$1007 за человека
По святым местам Армении: от Гегарда до церкви Святой Гаянэ
Побывать в языческом храме Гарни, исследовать святыни Эчмиадзина и увидеть пещерный монастырь
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
21 фев в 08:00
6 мар в 08:00
€430 за человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц», по времени рейса
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
78 000 ₽ за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$1019
$1132 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
19 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$878
$975 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
95 000 ₽ за человека
Открывая сокровища Армении: от Еревана до Севана, Дилижана и древних монастырей
Погулять по столице, увидеть библейскую гору, армянское море и другие визитные карточки
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
7 мар в 08:00
3 мая в 08:00
72 000 ₽ за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями
Увидеть все главные места от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и испечь лаваш
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
1 мая в 14:00
7 июн в 14:00
129 000 ₽ за человека
Владения Арарата: путешествие по главным локациям Армении с мастер-классами
Научиться готовить шашлык и лаваш, встретить закат у Арки Чаренца и посетить пещерный город
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00
11 апр в 14:00
20 апр в 14:00
$1430 за человека
Ереван, Севан, Горис: по топовым местам Армении с дегустацией вина и кулинарным мастер-классом
Попробовать испечь армянский лаваш, осмотреть древние храмы и полетать на «Крыльях Татева»
Начало: Ереван, аэропорт, 13:00
6 мар в 13:00
13 апр в 13:00
49 350 ₽ за человека
