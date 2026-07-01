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Армения + Грузия и отдых в санатории Боржоми

Тур, который не заставляет выбирать между Арменией и Грузией.

Вы получите и то, и другое: вечернюю экскурсию по Еревану с Оперой, Каскадом и Площадью Республики, выезд к озеру Севан и монастырю
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Севанаванк, прогулку по ремесленному Дилижану.

Затем — Тбилиси с канатной дорогой к крепости Нарикала, серными банями, мостом Мира и театром Габриадзе.

Древняя столица Мцхета с храмами Светицховели и Джвари, пещерный город Уплисцихе и, наконец, Боржоми с дегустацией минеральной воды и канатной дорогой.

Армения + Грузия и отдых в санатории Боржоми
Армения + Грузия и отдых в санатории Боржоми
Армения + Грузия и отдых в санатории Боржоми

Описание тура

Ереван, Тбилиси, Боржоми — две страны за один тур А давайте не выбирать — отправимся сразу и в солнечную Армению, и в колоритную Грузию! Прогуляемся по уютным улочкам столиц, разглядывая архитектуру и наслаждаясь настоящим кавказским гостеприимством. Будем открывать страны на вкус, впитывать их атмосферу и находить гармонию среди природных красот. На две ночи остановимся на курорте Боржоми, где позволим себе размеренный, оздоравливающий отдых. Здесь можно попробовать легендарную минеральную воду — символ страны — и по желанию посетить спа-центр при 4-звёздочном санатории. Важная информация:
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором.
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
  • Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 283$.
  • Возможно повышение категории отеля за доплату.
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
  • В зимний период вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

по пятницам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ереван:
  • Здание Оперы
  • Комплекс Каскад
  • Здание Национального Собрания
  • Площадь Республики
  • Северный проспект
  • Улица Абовяна
  • Проспект Маштоца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Монастырский комплекс Севанаванк
  • Дилижан
  • Этнографический квартал Дилижана
  • Тбилиси:
  • Памятник царю Вахтангу Горгасали
  • Храм Метехи
  • Дворец царицы Дареджан
  • Парк Рике
  • Канатная дорога Тбилиси
  • Крепость Нарикала
  • Статуя Мать Грузия
  • Инжировое ущелье
  • Водопад в Тбилиси
  • Серные бани
  • Мост Любви
  • Площадь Мейдан
  • Мост Мира
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мцхета:
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Храм Джвари
  • Пещерный город Уплисцихе
  • Боржоми:
  • Боржомское ущелье
  • Городской парк Боржоми
  • Минеральный источник Боржоми
  • Канатная дорога Боржоми
  • Кахетия:
  • Алазанская долина
  • Кахетинский винный завод
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
  • Крепостная стена Сигнахи
Что включено
  • В стоимость тура на территории Армении входит:
  • Трансфер с аэропорта Еревана в отель (только в даты тура)
  • Весь трансфер в период тура
  • Сбор туристов с отелей без обратной подвозки к отелям (туры заканчиваются в центре города)
  • Стоимость указанных в туре экскурсий
  • Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
  • Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение.
  • Питание: каждый день завтраки в отеле
  • Входные билеты
  • Круглосуточная поддержка туристов
  • Отличное настроение =
  • В стоимость тура на территории Грузии входит:
  • Проводы в аэропорт под все авиа перелёты без доплат (только в даты тура)
  • Питание: каждый день завтраки в отеле Тбилиси
  • 2 ужина в санатории Боржоми
  • Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси, Мцхета, Боржоми, Уплисцихе)
  • Обслуживание квалифицированного гида
  • Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
  • Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
  • Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Питание, не указанное в программе
  • Карманные расходы
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) - доплата 16$ с человека
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
  • Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 283$
  • Возможно повышение категории отеля за доплату
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
  • В зимний период вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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