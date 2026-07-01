Тур, который не заставляет выбирать между Арменией и Грузией.
Вы получите и то, и другое: вечернюю экскурсию по Еревану с Оперой, Каскадом и Площадью Республики, выезд к озеру Севан и монастырю
Вы получите и то, и другое: вечернюю экскурсию по Еревану с Оперой, Каскадом и Площадью Республики, выезд к озеру Севан и монастырю
Описание тураЕреван, Тбилиси, Боржоми — две страны за один тур А давайте не выбирать — отправимся сразу и в солнечную Армению, и в колоритную Грузию! Прогуляемся по уютным улочкам столиц, разглядывая архитектуру и наслаждаясь настоящим кавказским гостеприимством. Будем открывать страны на вкус, впитывать их атмосферу и находить гармонию среди природных красот. На две ночи остановимся на курорте Боржоми, где позволим себе размеренный, оздоравливающий отдых. Здесь можно попробовать легендарную минеральную воду — символ страны — и по желанию посетить спа-центр при 4-звёздочном санатории. Важная информация:
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором.
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
- Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 283$.
- Возможно повышение категории отеля за доплату.
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
- В зимний период вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
по пятницам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ереван:
- Здание Оперы
- Комплекс Каскад
- Здание Национального Собрания
- Площадь Республики
- Северный проспект
- Улица Абовяна
- Проспект Маштоца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Озеро Севан
- Монастырский комплекс Севанаванк
- Дилижан
- Этнографический квартал Дилижана
- Тбилиси:
- Памятник царю Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Дворец царицы Дареджан
- Парк Рике
- Канатная дорога Тбилиси
- Крепость Нарикала
- Статуя Мать Грузия
- Инжировое ущелье
- Водопад в Тбилиси
- Серные бани
- Мост Любви
- Площадь Мейдан
- Мост Мира
- Театр кукол Габриадзе
- Мцхета:
- Кафедральный собор Светицховели
- Храм Джвари
- Пещерный город Уплисцихе
- Боржоми:
- Боржомское ущелье
- Городской парк Боржоми
- Минеральный источник Боржоми
- Канатная дорога Боржоми
- Кахетия:
- Алазанская долина
- Кахетинский винный завод
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Крепостная стена Сигнахи
Что включено
- В стоимость тура на территории Армении входит:
- Трансфер с аэропорта Еревана в отель (только в даты тура)
- Весь трансфер в период тура
- Сбор туристов с отелей без обратной подвозки к отелям (туры заканчиваются в центре города)
- Стоимость указанных в туре экскурсий
- Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение.
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Входные билеты
- Круглосуточная поддержка туристов
- Отличное настроение =
- В стоимость тура на территории Грузии входит:
- Проводы в аэропорт под все авиа перелёты без доплат (только в даты тура)
- Питание: каждый день завтраки в отеле Тбилиси
- 2 ужина в санатории Боржоми
- Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси, Мцхета, Боржоми, Уплисцихе)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Питание, не указанное в программе
- Карманные расходы
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) - доплата 16$ с человека
- Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
- Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 283$
- Возможно повышение категории отеля за доплату
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- В зимний период вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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