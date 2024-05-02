Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Посетите спрятанный в горах Дилижан, побродите по самобытным улочкам Тбилиси, проникнитесь тишиной и покоем древних святынь.
Вы почувствуете неповторимый колорит соседствующих стран и поймёте, почему эта территория не раз становилась источником вдохновения для писателей. Местная кухня и погружение в винодельческие традиции сделают впечатления ярче. Погрузитесь в богатую историю Кавказа и Закавказья в этом насыщенном приключении!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 500 ₽
Описание
Организационные детали
В туре могут принимать участие дети с 5-летного возраста.
Проживание. 3* отели в Ереване и Тбилиси, двухместные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины – за доплату.
Дети. В туре могут принимать участие дети от 5 лет.
Программа тура по дням
Заселение в отель и самостоятельный отдых
Встреча в аэропорту, трансфер в Ереван, заселение в отель. Затем предусмотрено свободное время, можно самостоятельно прогуляться по городу.
Пешая экскурсия по Еревану, Эчмиадзинский монастырь и Звартноц
После завтрака вас ждёт пешая экскурсия по столице Армении. Вы увидите самобытную архитектуру Еревана, познакомитесь с основными достопримечательностями, а также прогуляетесь по любимому месту ереванской молодежи — Каскаду. Это 500-метровая лестница с фонтанами и музеем под открытым небом, где представлены работы современных скульпторов.
После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор и побываем у развалин храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. Оба объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Языческая и христианская Армения
Утром отправимся к храму Гарни — языческому сооружению 1-го века, посвященному богу солнца Михре. Далее увидим «Симфонию камней» — скальное образование из базальта, по форме напоминающее музыкальный инструмент — орган.
Затем посетим Гегардаванк — «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым, по легенде, пронзили тело Иисуса Христа на кресте.
Возвращение в Ереван, отдых.
Армянское «море» и живописный Дилижан
После завтрака отправимся к озеру Севан — водной жемчужине страны на Армянском нагорье. Заглянем в древний монастырь Севанаванк, расположенный на его берегу.
Далее продолжим путь в Тавушскую область Армении — курортный город Дилижан. Погуляв по старому кварталу, побываем в двух монастырях: Агарцин и Гошаванк. Обители «спрятаны» среди густых лесов и гор, отчего их посещение в любое время года придаёт путешествию особый шарм.
После этого нас ждёт переезд в Грузию: трансфер через границу, заселение в отель в Тбилиси.
Две грузинские столицы и две реки
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Прогуляемся по узким улочкам старого города, побываем у крепости Нарикала, увидим площадь Свободы и главную артерию столицы — проспект Шота Руставели. Также посетим храм Метехи с «открыточным» видом на район Сололаки и главный храм столицы — величественный Сионский собор.
Далее поедем в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. Узнаем его историю и заглянем в главный кафедральный собор страны — храм Светицховели, построенный в 11 веке.
После прогулки по городку поднимемся на гору к мужскому монастырю Джвари, откуда открывается восхитительный вид на слияние рек Арагви и Куры. Именно в этом монастыре проходит действие поэмы Михаила Лермонтова «Мцыри».
Возвращение в Тбилиси.
Винная Грузия: Телави, Сигнахи
Сегодня отправимся в винодельческий регион Грузии — прекрасную Кахетию!
Начнём экскурсию со столицы региона — Телави, улицы которого можно увидеть в кинофильме «Мимино». После прогулки и посещения древнего замка Греми отправимся в живописный Сигнахи, который называют «городом влюблённых». С крепостной стены открывается великолепный вид на знаменитую Алазанскую долину.
Заедем в Бодбийский монастырь, где покоятся мощи просветительницы Грузии — святой Нино.
Далее по плану — винный завод «Корпорация Киндзмараули». Здесь из винограда сорта саперави производят вино Киндзмараули, жемчужину грузинского виноделия.
После насыщенного дня — возвращение в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака в отеле возвращаемся в Ереван, далее — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Трансферы по программе
- Троживание в отелях с завтраками
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуги сопровождающего гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в историко-культурные центры
- Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- При наборе группы от 2 человек стоимость тура составит 95 500 рублей за 1 человека. При группе от 4 человек - 68 500 рублей за человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) его стоимость составит 177 000 рублей
- По желанию возможны изменения в программе в последний день с учётом вылетов из Тбилиси или Владикавказа. Стоимость тура в этом случае будет пересчитана