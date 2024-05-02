Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Авторский тур в Ереване

Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов

Отправьтесь в захватывающее путешествие по культурным богатствам Армении и Грузии — от величественного Севана до живописной Алазанской долины, от старинных монастырей и средневековых построек до загадочного языческого храма.

Посетите спрятанный в горах Дилижан, побродите по самобытным улочкам Тбилиси, проникнитесь тишиной и покоем древних святынь.

Вы почувствуете неповторимый колорит соседствующих стран и поймёте, почему эта территория не раз становилась источником вдохновения для писателей. Местная кухня и погружение в винодельческие традиции сделают впечатления ярче. Погрузитесь в богатую историю Кавказа и Закавказья в этом насыщенном приключении!
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В туре могут принимать участие дети с 5-летного возраста.

Проживание. 3* отели в Ереване и Тбилиси, двухместные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины – за доплату.

Дети. В туре могут принимать участие дети от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Заселение в отель и самостоятельный отдых

Встреча в аэропорту, трансфер в Ереван, заселение в отель. Затем предусмотрено свободное время, можно самостоятельно прогуляться по городу.

Заселение в отель и самостоятельный отдыхЗаселение в отель и самостоятельный отдыхЗаселение в отель и самостоятельный отдых
2 день

Пешая экскурсия по Еревану, Эчмиадзинский монастырь и Звартноц

После завтрака вас ждёт пешая экскурсия по столице Армении. Вы увидите самобытную архитектуру Еревана, познакомитесь с основными достопримечательностями, а также прогуляетесь по любимому месту ереванской молодежи — Каскаду. Это 500-метровая лестница с фонтанами и музеем под открытым небом, где представлены работы современных скульпторов.

После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор и побываем у развалин храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. Оба объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пешая экскурсия по Еревану, Эчмиадзинский монастырь и ЗвартноцПешая экскурсия по Еревану, Эчмиадзинский монастырь и ЗвартноцПешая экскурсия по Еревану, Эчмиадзинский монастырь и Звартноц
3 день

Языческая и христианская Армения

Утром отправимся к храму Гарни — языческому сооружению 1-го века, посвященному богу солнца Михре. Далее увидим «Симфонию камней» — скальное образование из базальта, по форме напоминающее музыкальный инструмент — орган.

Затем посетим Гегардаванк — «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым, по легенде, пронзили тело Иисуса Христа на кресте.

Возвращение в Ереван, отдых.

Языческая и христианская АрменияЯзыческая и христианская АрменияЯзыческая и христианская АрменияЯзыческая и христианская Армения
4 день

Армянское «море» и живописный Дилижан

После завтрака отправимся к озеру Севан — водной жемчужине страны на Армянском нагорье. Заглянем в древний монастырь Севанаванк, расположенный на его берегу.

Далее продолжим путь в Тавушскую область Армении — курортный город Дилижан. Погуляв по старому кварталу, побываем в двух монастырях: Агарцин и Гошаванк. Обители «спрятаны» среди густых лесов и гор, отчего их посещение в любое время года придаёт путешествию особый шарм.

После этого нас ждёт переезд в Грузию: трансфер через границу, заселение в отель в Тбилиси.

Армянское «море» и живописный ДилижанАрмянское «море» и живописный ДилижанАрмянское «море» и живописный ДилижанАрмянское «море» и живописный Дилижан
5 день

Две грузинские столицы и две реки

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Прогуляемся по узким улочкам старого города, побываем у крепости Нарикала, увидим площадь Свободы и главную артерию столицы — проспект Шота Руставели. Также посетим храм Метехи с «открыточным» видом на район Сололаки и главный храм столицы — величественный Сионский собор.

Далее поедем в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. Узнаем его историю и заглянем в главный кафедральный собор страны — храм Светицховели, построенный в 11 веке.

После прогулки по городку поднимемся на гору к мужскому монастырю Джвари, откуда открывается восхитительный вид на слияние рек Арагви и Куры. Именно в этом монастыре проходит действие поэмы Михаила Лермонтова «Мцыри».
Возвращение в Тбилиси.

Две грузинские столицы и две рекиДве грузинские столицы и две рекиДве грузинские столицы и две реки
6 день

Винная Грузия: Телави, Сигнахи

Сегодня отправимся в винодельческий регион Грузии — прекрасную Кахетию!
Начнём экскурсию со столицы региона — Телави, улицы которого можно увидеть в кинофильме «Мимино». После прогулки и посещения древнего замка Греми отправимся в живописный Сигнахи, который называют «городом влюблённых». С крепостной стены открывается великолепный вид на знаменитую Алазанскую долину.
Заедем в Бодбийский монастырь, где покоятся мощи просветительницы Грузии — святой Нино.

Далее по плану — винный завод «Корпорация Киндзмараули». Здесь из винограда сорта саперави производят вино Киндзмараули, жемчужину грузинского виноделия.
После насыщенного дня — возвращение в Тбилиси.

Винная Грузия: Телави, СигнахиВинная Грузия: Телави, СигнахиВинная Грузия: Телави, СигнахиВинная Грузия: Телави, СигнахиВинная Грузия: Телави, Сигнахи
7 день

Отъезд

После завтрака в отеле возвращаемся в Ереван, далее — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Трансферы по программе
  • Троживание в отелях с завтраками
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • При наборе группы от 2 человек стоимость тура составит 95 500 рублей за 1 человека. При группе от 4 человек - 68 500 рублей за человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) его стоимость составит 177 000 рублей
  • По желанию возможны изменения в программе в последний день с учётом вылетов из Тбилиси или Владикавказа. Стоимость тура в этом случае будет пересчитана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
Завершение: Аэропорт Еревана, вылет после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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